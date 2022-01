Marché du régime cétogène en Amérique du Nord (2022-2027) | Où les participants doivent-ils se concentrer pour obtenir un retour sur investissement maximal Rapport exclusif par Business Market Insights

Le marché du régime cétogène en Amérique du Nord devrait passer de 3757,38 millions de dollars américains en 2019 à 5434,83 ​​millions de dollars américains d’ici 2027; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 4,8 % de 2020 à 2027. L’industrie des aliments et des boissons est plus encline à lancer de nouveaux produits qui cibleraient les personnes à la diète cétogène. La prise de conscience croissante des avantages nutritionnels du régime cétogène a été un facteur majeur pour la croissance et l’expansion mondiales du régime cétogène. Il y a eu un flux croissant de sensibilisation à la santé parmi les Nord-Américains. Les principaux acteurs du marché de la région nord-américaine sont plus enclins aux lancements de produits du régime cétogène en raison de sa popularité croissante auprès des consommateurs. De nombreuses célébrités et médias sociaux se sont penchés sur l’utilisation du régime cétogène et ont conduit à sa popularité. Les principaux acteurs clés de la région nord-américaine sont également influencés par les lancements du régime cétogène qui ont considérablement augmenté sur le marché au cours des deux dernières années.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

Aliments copieux

Alimentation ancienne

Danone S.A.

Keto et compagnie

Connaître les aliments Brainer

Aime les bonnes graisses

Nestlé S.A.

Cétogène parfait

Pruvit Ventures, Inc.

Zenwise Santé

Les régimes cétogènes sont les régimes à faible teneur en glucides, en protéines modérées et en matières grasses qui se sont avérés très bénéfiques pour la perte de poids. Comme il y a une coupure soudaine de l’apport en glucides, le processus de glycolyse qui est responsable de la dégradation du glucose est entravé et à la suite de quoi le corps manque de production d’énergie à l’aide de glucose. À ce stade, le corps entre dans un état de cétose où il utilise les corps cétoniques pour la production d’énergie. La consommation élevée de matières grasses entraîne l’oxydation des acides gras dans les mitochondries. Les corps cétoniques β-hydroxybutyrate, acétone et acétoacétate sont synthétisés, capables de traverser la barrière sanguine et de fournir une source alternative d’énergie pour le cerveau. Ainsi, la demande croissante dans la région de l’Amérique du Nord devrait créer une demande importante de régime cétogène dans les années à venir, ce qui devrait en outre stimuler le marché du régime cétogène.

Segments de marché clés :

En termes de type de produit, le segment des collations représentait la plus grande part du marché des régimes cétogènes en Amérique du Nord en 2019. Sur la base du canal de distribution, le marché des régimes cétogènes est divisé en hypermarchés et supermarchés, magasins spécialisés, dépanneurs et autres. Les dépanneurs devraient être le segment dominant au cours de la période de prévision.

