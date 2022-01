Marché du refroidissement des centres de données : analyse approfondie par perspectives régionales, dernière tendance, analyse des parts, application de croissance et prévisions jusqu’en 2027

L’industrie du refroidissement des centres de données pour identifier et analyser les besoins du marché, la taille du marché et la concurrence. Lorsque le rapport va de pair avec les bons outils et la bonne technologie, il aide à relever un certain nombre de défis commerciaux incertains. L’un des facteurs clés utilisés pour maintenir la compétitivité par rapport aux concurrents est ce rapport d’étude de marché. Le rapport sur le marché du refroidissement des centres de données aide les entreprises à faire de meilleurs choix pour une future planification gagnante en termes de tendances actuelles et futures. Le rapport d’étude de marché sur le refroidissement des centres de données aide à identifier les incertitudes qui peuvent survenir à la suite de changements dans l’activité commerciale ou de la commercialisation de nouveaux produits. Il aide les entreprises à prendre des mesures décisives pour faire face aux menaces des marchés de niche. Ce rapport sur les études de marché fournit des informations complètes sur les marchés cibles ou les clients. Il prend également en compte les techniques d’analyse de marché à la fois qualitatives et quantitatives. Pour l’analyse qualitative, des groupes de discussion et des entretiens approfondis sont inclus, tandis qu’une analyse quantitative a été menée pour l’enquête client et l’analyse des données secondaires.

et aide les cadres supérieurs à retenir les meilleurs employés. Ce rapport fournit des données relatives à la part de marché du refroidissement des centres de données, à la croissance des ventes, au taux d’acquisition, au coût d’acquisition des principaux leaders du marché afin qu’il puisse aider le nouveau venu à formuler la stratégie et à pénétrer le nouveau marché. Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial du refroidissement des centres de données sont Schneider Electric, Vertiv Group Corp., STULZ GMBH, Eaton, FUJITSU, Rittal GmbH & Co. KG, Daikin Applied (une filiale de DAIKIN INDUSTRIES, Ltd.),

Le marché mondial du refroidissement des centres de données devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 14,4% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 31 785,84 USD millions d’ici 2027. L’utilisation croissante de la 4G/LTE a augmenté la construction de centres de données est l’un des principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché.

Dynamique du marché mondial du refroidissement des centres de données :

Étendue du marché mondial du refroidissement des centres de données et taille du marché

Le marché du refroidissement des centres de données est segmenté en fonction du type, des solutions, du type de refroidissement, du service et de la taille de l’organisation. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché est segmenté en centre de données d’entreprise et centre de données de périphérie. En 2020, les centres de données d’entreprise dominent le marché en raison de la numérisation croissante qui a augmenté la quantité de données générées, ce qui augmente à son tour la construction de centres de données pour l’entreprise. Sur la base des solutions, le marché est segmenté en climatisation, unités de refroidissement, tours de refroidissement, système d’économiseur, système de refroidissement liquide, unités de contrôle de climatisation de salle informatique (CRAC) et de traitement d’air de salle informatique CRAH), autres. En 2020, le segment de la climatisation domine le marché en raison de la préoccupation croissante des entreprises pour le maintien des performances du serveur, ce qui a augmenté la demande de climatiseurs, car les climatiseurs aident les entreprises à maintenir les performances du serveur.



Sur la base du service, le marché est segmenté en conseil et formation, installation et déploiement, maintenance et support. En 2020, le conseil et la formation représentaient la plus grande part de marché, car la sensibilisation croissante des entreprises au refroidissement des centres de données a augmenté les services de conseil.

Sur la base du type de refroidissement, le marché est segmenté en refroidissement par pièce, refroidissement par rack et refroidissement par rangée. En 2020, le refroidissement par pièce représentait la plus grande part de marché car il est moins cher que les autres et nécessite également moins de coûts de maintenance.

Sur la base de la taille de l’organisation, le marché est segmenté en grandes organisations et petites et moyennes organisations. En 2020, les grandes organisations représentaient la plus grande part de marché en raison de la quantité croissante de génération de données, ce qui a entraîné une demande croissante de centres de données, ce qui a accru les besoins en refroidissement des centres de données.

Caractéristiques importantes du rapport sur le marché mondial du refroidissement des centres de données :

1) Qu’est-ce que toutes les entreprises sont actuellement décrites dans le rapport ?

Liste des acteurs actuellement présentés dans le rapport : Black Box Corporation, ALFA LAVAL, Nortek Air Solutions, LLC, Airedale Air Conditioning (une filiale de MODINE MANUFACTURING COMPANY), 3M, Coolcentric, Delta Power Solutions et EcoCooling

** La liste des sociétés mentionnées peut varier dans le rapport final sous réserve de changement de nom / fusion, etc.

2) Qu’est-ce que toute la segmentation régionale couvrait ? Un pays d’intérêt spécifique peut-il être ajouté ?

Actuellement, le rapport de recherche accorde une attention particulière et se concentre sur les régions suivantes :

Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique etc.

** Un pays d’intérêt spécifique peut être inclus sans frais supplémentaires. Pour l’inclusion d’un segment plus régional, le devis peut varier.

3) L’inclusion d’une segmentation / répartition du marché supplémentaire est-elle possible ?

Oui, l’inclusion d’une segmentation supplémentaire / ventilation du marché est possible sous réserve de la disponibilité des données et de la difficulté de l’enquête. Cependant, une exigence détaillée doit être partagée avec notre recherche avant de donner la confirmation finale au client.

** Selon les besoins, le délai de livraison et le devis varieront.

Segmentation globale du marché du refroidissement des centres de données :

Marché mondial du refroidissement des centres de données par type (centre de données d’entreprise, centre de données Edge), solutions (climatisation, unités de refroidissement, tours de refroidissement, système d’économiseur, système de refroidissement liquide, climatisation de la salle informatique (CRAC) et traitement de l’air de la salle informatique (CRAH) , unités de contrôle, autres), service (conseil et formation, installation et déploiement, maintenance et assistance), type de refroidissement (refroidissement par pièce, refroidissement par rack, refroidissement par rangée), taille de l’organisation (grande taille de l’organisation, petite et moyenne organisation) , Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2027

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial du refroidissement des centres de données :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche Marché du refroidissement des centres de données

Chapitre 2 : Résumé exclusif – les informations de base du marché du refroidissement des centres de données.

Chapitre 3 : Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis du silicium à zone flottante

Chapitre 4 : Présentation de l’analyse factorielle du marché du refroidissement des centres de données Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement/de valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets/marques.

Chapitre 5 : Affichage par type, utilisateur final et région 2013-2018

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché du refroidissement des centres de données qui comprend son paysage concurrentiel, l’analyse de groupes de pairs, la matrice BCG et le profil de l’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec une part des revenus et des ventes par pays clés dans ces différentes régions.

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Analyse par région des principaux producteurs et consommateurs, axée sur la capacité des produits, la production, la valeur, la consommation, la part de marché et les opportunités de croissance dans les régions clés mentionnées ci-dessous :

Amérique du Nord – États-Unis, Canada, Mexique

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Russie, Espagne, etc.

Asie-Pacifique – Chine, Japon, Inde, Asie du Sud-Est, etc.

Amérique du Sud – Brésil, Argentine, etc.

Moyen-Orient et Afrique – Arabie saoudite, pays africains, etc.

Scénario Covid-19 :

Le besoin d’authentification passive a augmenté pendant la pandémie de Covid-19 avec l’adoption de la stratégie de « travail à domicile » dans les organisations. De nombreuses organisations ont connu des vulnérabilités en matière de processus et de sécurité dans le cadre du travail à distance à mesure que les cyberattaques se multipliaient.

En outre, les cybermenaces, les vols de données et les attaques de phishing ont augmenté dans le monde entier pendant la pandémie. Cela a donné lieu à une mise en œuvre accrue de techniques d’authentification passive avancées.

De nombreux acteurs du marché ont lancé des techniques d’authentification avancées et identifient des facteurs de vérification qui offrent facilité d’utilisation et commodité aux utilisateurs.

Principaux moteurs du rapport : –

Ce rapport décrit le modèle de positionnement de la marque et décrit comment établir un avantage concurrentiel dans l’esprit du client sur le marché.

Il décrit le modèle de résonance de marque qui décrit comment tirer parti d’un avantage concurrentiel et créer une relation de fidélité intense et active avec les clients pour les marques.

Il décrit également le modèle de chaîne de valeur de la marque qui illustre comment tracer le processus de création de valeur pour mieux comprendre l’impact financier des dépenses marketing et des investissements pour créer des clients fidèles et des marques fortes.

