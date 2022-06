Marché du recyclage du gypse | Dynamique fondamentale et évaluation complète jusqu’en 2030

La taille du marché mondial du recyclage du gypse devrait enregistrer un TCAC de 7,2 % de 2022 à 2030. Le gypse est principalement utilisé comme plâtre dans le secteur de la construction et du bâtiment. Le marché mondial du recyclage du gypse devrait offrir un énorme potentiel de développement, notamment pour les industriels. L’élimination des déchets de gypse, courante sur les chantiers de construction, libère divers gaz toxiques qui dégagent une odeur nauséabonde et nuisent à l’environnement. De plus, il émet une substance connue sous le nom de dioxyde de soufre, qui contribue aux pluies acides. Par conséquent, les fabricants doivent recycler le gypse grâce à des programmes de gestion efficaces. Le recyclage du gypse permet également de réduire la consommation d’énergie et les faibles émissions, ce qui incite davantage les grands fabricants à adopter le processus de recyclage.

L’un des principaux facteurs de croissance du marché du recyclage du gypse est la demande croissante de techniques de recyclage respectueuses de l’environnement couplée à l’adoption de réglementations gouvernementales strictes sur les déchets nocifs. Le gypse recyclé est largement utilisé pour fabriquer des plaques de plâtre fraîches qui minimisent les coûts de transport, l’énergie et les nouvelles matières premières. De plus, le gypse recyclé provenant des lieux de construction améliore son applicabilité et sa pénétration de l’eau.

Cependant, lorsqu’il s’agit de séparer les déchets dangereux et de traiter les matières recyclables, les entreprises de recyclage font parfois face à des défis technologiques. Le marché du recyclage du gypse devrait croître lentement dans les années à venir en raison des coûts de transport élevés et des frais avantageux. Pour autant, la poursuite des actions de R&D, ainsi que la gestion des taxes d’enfouissement et la gestion des redevances d’intéressement, sont mises en œuvre. Ces activités devraient offrir des opportunités de croissance et une poussée mondiale du marché du recyclage du gypse au cours de la période de prévision.

Dynamique du marché mondial du recyclage du gypse

Moteurs : augmentation de la demande de gypse recyclé provenant de diverses industries d’utilisation finale

Le gypse recyclé a de nombreuses applications, notamment l’amendement des sols, le traitement des eaux usées, l’ajout de ciment, les autoroutes, la construction et le bâtiment. Ceci, à son tour, devrait alimenter la demande pour le marché du recyclage du gypse tout au long de la période de prévision. De plus, la croissance des industries d’utilisation finale dans le monde créera une énorme demande de gypse recyclé. Par exemple, l’essor du secteur de la construction et les initiatives gouvernementales pour le développement des autoroutes influenceront considérablement la croissance du marché.

Contraintes : Défis technologiques et coûts de recyclage élevés

Les organisations de recyclage peuvent être confrontées à des obstacles technologiques lors de la séparation des déchets dangereux et de la manipulation des matériaux recyclables. De plus, les frais de transport élevés et les frais de rémunération devraient entraver l’expansion de l’activité de recyclage du gypse dans les années à venir.

Portée du rapport

L’étude classe le marché du recyclage du gypse en fonction de la production de déchets et de l’utilisation finale aux niveaux régional et mondial .

Par perspectives de production de déchets ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Fabrication

Reconstruction

Construction

Autre

En 2021, le segment de la construction par génération de déchets représentait la plus grande part de marché sur le marché mondial du recyclage du gypse.

Par perspectives d’utilisation finale ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Amendement du sol

Traitement des eaux usées

Additif pour ciment

Chaussées

Autre utilisation finale

Sur le marché mondial du recyclage du gypse, les additifs de ciment par utilisation finale détenaient la plus grande part de marché en 2021.

Perspectives par région ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord

Amérique du Sud

L’Europe 

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

L’Asie-Pacifique devrait avoir le TCAC le plus élevé du marché mondial du recyclage du gypse. La Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, l’Asie du Sud-Est et le reste de l’Asie-Pacifique font tous partie de la région. Au cours de la période de prévision, l’Inde et la Chine devraient connaître une croissance plus rapide. Les activités de construction et d’architecture dans les bâtiments résidentiels augmentent à mesure que le revenu disponible augmente.

Principaux acteurs du marché

Le marché du recyclage du gypse est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que New West Gypsum Recycling Limited, Saint-Gobain Construction Products UK Limited, Agri Marketing, Inc., EGRS Ltd et FEECO International, Inc. Ces les acteurs clés sont censés rester au sommet du marché mondial du recyclage du gypse. Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale .