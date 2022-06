Marché du recyclage de la ferraille 2022 Les acteurs ciblant l’application pour stimuler la croissance d’ici 2030

La taille du marché mondial du recyclage de la ferraille devrait enregistrer un TCAC de 5 . 1 % de 2022 à 2030 . Le recyclage de la ferraille consiste à récupérer et à recycler les matériaux métalliques des produits et structures métalliques en fin de vie. En d’autres termes, il peut être noté comme le processus de réintroduction d’une matière première pour produire de nouveaux biens métalliques. Les préoccupations croissantes concernant l’épuisement rapide des ressources naturelles ont incité les gouvernements de nombreux pays à mettre en place des règles avantageuses régissant l’industrie du recyclage des métaux, stimulant ainsi la croissance du marché. De plus, l’industrialisation et l’urbanisation rapides dans les pays en développement et la sensibilisation croissante des consommateurs sont d’autres facteurs qui contribuent à une croissance considérable du marché. De plus, la raréfaction des métaux des terres rares offre une opportunité pour le marché mondial.

Le marché mondial devrait être stimulé par les efforts accrus de recyclage, en particulier pour les métaux de grande valeur et de faible valeur faciles à recycler, tels que l’aluminium, le fer et le cuivre. La mise en œuvre des plans d’action pour l’économie circulaire en tant qu’objectif clé pour les pays pour résoudre les problèmes environnementaux renforce la croissance du marché. Les politiques gouvernementales favorables dans les régions émergentes créent une opportunité de croissance lucrative pour le marché au cours de la période à venir.

Dynamique du marché mondial du recyclage de la ferraille

Conducteur : Disponibilité limitée des métaux terrestres

Le métal est le composant clé utilisé dans presque toutes les industries, telles que l’automobile, la construction, la santé, la fabrication et bien d’autres. Cette poussée vers l’avant de la demande a conduit à une rareté de son existence. Ainsi, la disponibilité limitée des terres-métaux et le coût élevé de l’extraction de la terre alimentent le marché du recyclage de la ferraille pour répondre à la demande.

Moteur : Préoccupations croissantes concernant les gaz à effet de serre

Le recyclage contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en réduisant la consommation d’énergie. L’utilisation de ressources recyclées dans la fabrication de nouveaux articles réduit les besoins en granulats naturels. Cela réduit les émissions de gaz à effet de serre causées par l’extraction ou l’extraction de matières premières naturelles. De plus, la création d’objets à partir de matériaux recyclés consomme moins d’énergie que la fabrication de produits à partir de matériaux vierges.

Contraintes : coût de séparation et de purification du cuivre

Le cuivre est considéré comme un métal précieux utilisé dans les composants électriques en raison de sa capacité à conduire l’électricité de manière sûre et efficace. Cependant, les recycleurs ont du mal à séparer le cuivre de la ferraille. Les coûts de purification supplémentaires du cuivre créeront des défis pour les PME, entravant ainsi la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les entreprises du marché du recyclage de la ferraille lancent des sources fixes de ferraille de cuivre afin d’éviter des coûts supplémentaires de purification et de séparation pour surmonter un tel problème.

Opportunités : Demande de métaux non ferreux en Inde

Le marché mondial est opportuniste pour diverses entreprises de recyclage de ferraille. Par exemple, le ministère indien des Mines travaille à un écosystème durable de recyclage des déchets pour adopter une technologie de pointe et des processus optimaux. La demande croissante de métaux dans la région a accru l’intérêt des investisseurs et des autres parties prenantes dans le secteur du recyclage de la ferraille. L’initiative Make in India du gouvernement indien favorise davantage la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Portée du rapport sur le marché mondial du recyclage de la ferraille

L’étude classe le marché du recyclage de la ferraille en fonction du type et de l’utilisation finale aux niveaux régional et mondial .

Marché mondial du recyclage de la ferraille , par type

Recyclage de la ferraille ferreuse

Recyclage de la ferraille non ferreuse

Marché mondial du recyclage de la ferraille , par utilisation finale

Résidentiel

Commercial

Industriel

Marché mondial du recyclage de la ferraille , par région

Amérique du Nord

Amérique du Sud

L’Europe 

Asie-Pacifique

Le Moyen-Orient et l’Afrique

Le segment ferreux est projeté pour la plus grande part de marché par type

Sur la base du type, le segment des métaux ferreux a représenté la plus grande part de marché en 2021. Le métal ferreux est tout métal composé principalement de fer et possède des propriétés magnétiques. Des méthodes internes et externes peuvent être utilisées pour recycler la ferraille (c’est-à-dire le fer et l’acier).

Le recyclage externe a diverses applications dans l’industrie des métaux ferreux. La ferraille d’acier constitue une grande partie du combustible des fours à arc électrique et à oxygène basique. La ferraille provient de divers processus de production qui utilisent l’acier comme composant principal et des produits sidérurgiques abandonnés. Le recyclage des anciennes carrosseries automobiles est l’une des principales sources de ferraille.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Sur la base des régions, le marché mondial du recyclage de la ferraille a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé du marché mondial du recyclage de la ferraille au cours de la période de prévision . Dans Aisa Pacific, la Chine devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2030. Les pays émergents de l’Asie-Pacifique, comme la Chine, l’Indonésie, la Malaisie et l’Inde, connaissent une forte croissance économique . La demande croissante de produits de ferraille associée aux règles et réglementations gouvernementales devrait stimuler la croissance du marché du recyclage de la ferraille.

Principaux acteurs du marché

Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale . ArcelorMittal, Nucor Corporation, AIM Recyclage, Inc., Aurubis AG, Kuusakoski Oy, Sims Limited, Omnisource Corporation, DBW Metals Recycling, Metallon Recycling Pte Ltd et TKC Metal Recycling Inc . sont quelques-uns des principaux acteurs opérant sur le marché mondial du recyclage de la ferraille .