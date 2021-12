Marché du propanol – Qui sont les acteurs clés de l’industrie et comment se comportent-ils ces dernières années? – Analyse et prévisions à 2028

Le rapport aide à comprendre les forces motrices et restrictives les plus affectantes du marché et son impact sur le marché mondial. Il fournit des valeurs TCAC (taux de croissance annuel composé) ainsi que ses fluctuations pour la période de prévision spécifique.

Pour élaborer des stratégies commerciales durables, lucratives et rentables, ce rapport de marché agit comme une ressource précieuse et exploitable qui fournit les meilleures informations sur le marché qui sont importantes pour tous les temps.

Le marché du propanol devrait croître à un taux de 3,5% pour la période de prévision de 2020 à 2027. Le rapport sur le marché du propanol analyse la croissance, en raison de l’accélération de l’application du propanol dans l’industrie chimique et cosmétique. La demande croissante de peintures et de revêtements stimule la croissance du marché du propanol en tant que propanol adopté comme solvant dans les industries de la peinture et des revêtements. Une réglementation stricte concernant les émissions de COV des solvants pétrochimiques peut freiner la croissance du marché. Forte adoption du propanol issu de produits pharmaceutiques, les industries peuvent constituer une opportunité pour divers fabricants.

Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux acteurs du marché sur le marché, ainsi que leur aperçu commercial, leurs plans d’expansion et leurs stratégies. Les principaux acteurs étudiés dans le rapport comprennent :

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché du propanol sont BASF SE, Eastman Chemical Company, China National Petroleum Corporation, Mitsui Chemicals, Inc., Carboclor SA, Exxon Mobil Corporation., ISU Chemical., JXTG Nippon Oil & Energy Corporation, LCY GROUP. , LG Chem., Novacap International SAS, OQ Chemicals GmbH, Royal Dutch Shell Plc, Sasol Limited, Dow, Tokuyama Corporation, Zhejiang NetSun Co., entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Segmentation du marché du propanol

Marché mondial du propanol par type (isopropanol, N-propanol), application (intermédiaires chimiques, produits pharmaceutiques, solvants industriels, autres), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni , Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte , Afrique du Sud, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2027

Les informations sur le marché de ce rapport contribueront à augmenter le taux de retour et à renforcer l'avantage concurrentiel à l'intérieur.

Questions clés répondues dans le rapport :