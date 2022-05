Marché du portail patient : Connaître l’impact de Covid-19 par les meilleures entreprises comme – GE, Allscripts, Cerner

Synopsis du marché mondial du portail patient:

L’adoption d’un tel rapport sur le marché du portail patient aide à découvrir de nouveaux canaux et des conseils de messagerie pour aider à améliorer les interactions. Ce rapport d’analyse de marché aide à jeter les bases des décisions de stratégie marketing de l’entreprise. La recherche de l’industrie est un processus évolutif avec de nouvelles informations et tendances qui se développent chaque jour. Avoir accès aux derniers rapports, aux tendances marketing locales et mondiales, aux ventes et aux produits peut permettre de répondre aux questions critiques des études de marché. Le rapport persuasif sur le marché du portail patient soutient l’amélioration des stratégies de marketing et de recherche de l’entreprise et développe davantage les opportunités commerciales.

Une vision et un savoir-faire inconditionnels des plus grandes opportunités de marché sur les marchés concernés ou l’industrie de la santé nécessaires à une croissance commerciale réussie ne peuvent être obtenus qu’avec le meilleur rapport d’étude de marché. Un rapport fiable sur le marché du portail patient fournit un potentiel de marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs, de leurs préférences pour des scénarios particuliers de demande et d’offre de produits et de marché. Toutes les études réalisées pour générer ce rapport d’activité se basent sur des groupes de grande taille et également au niveau mondial. Le rapport d’étude de marché du portail patient fournit aux clients le niveau suprême de données et d’informations sur le marché spécifiques à leur créneau et à leurs besoins commerciaux.

Le marché mondial du portail patient affichera un TCAC d’environ 13,84 % pour la période de prévision 2022-2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, d’après le nom lui-même, il est clair que le portail des patients sur une plate-forme en ligne est utilisé pour conserver et stocker les antécédents du patient, les médicaments actuels, les informations sur les vaccins, les résumés de sortie, les résultats/rapports des tests de laboratoire et bien plus encore. Le portail patient est facile d’accès et peut être consulté par les médecins, les patients, les pharmaciens et les médecins praticiens. Le portail patient est accessible à tout moment et de n’importe où. Cela signifie qu’il fournit des solutions et des services 24 heures sur 24 et qu’il est sûr.

Les facteurs clés les plus importants qui stimulent la croissance du marché mondial du portail patient sont la prévalence croissante des maladies chroniques , l’accent accru sur les compétences en recherche et développement en ce qui concerne les dispositifs médicaux et sur l’adoption de technologies de santé avancées, la popularité croissante des solutions de portail patient basées sur le cloud et l’augmentation des dépenses consacrées au développement des infrastructures de santé, en particulier dans les économies en développement.

Analyse régionale, l’Amérique du Nord domine le marché du portail patient en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû aux technologies de pointe en matière de soins de santé, à la demande croissante de dossiers de santé électroniques par les médecins et à la prévalence de systèmes de soins de santé spécifiques aux patients. L’APAC, d’autre part, devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la croissance et de l’expansion de l’industrie de la santé dans cette région et de la population gériatrique en constante augmentation.

Principaux acteurs mondiaux :

1 Allscripts Santé

2 Ontario LLC

3 Soins de santé CureMD

4 Société Cerner

5 eClinicalWorks

6 Gestion NXGN

7 Voie Verte Santé

8 Medfusion Inc

9 ZH Healthcare, Inc.

10 CompuGroup Médical

11 Bonjour Santé Inc

12 COMPAGNIE GENERALE D’ELECTRICITE

13 Société McKesson

Système de santé des 14 vallées

15 Système de santé Saint-François

16 centres de soins du sud-ouest

17 Adelante Santé

18 ViSolve.com

19 IQVIA

Segmentation globale du marché Portail patient :

Segmentation des types :

1 portails patients intégrés

2 portails patients autonomes

Segmentation du mode de livraison :

1 Livraison basée sur le Web

2 Livraison basée sur le cloud

Segmentation des utilisateurs finaux

1 Prestataires

2 Payeurs

3 Pharmacies

4 Autres

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché du portail patient, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur le portail patient, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Portail patient Structure du marché, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial du portail patient : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial du portail patient par régions

5 Analyse du marché mondial du portail patient par type

6 Analyse du marché mondial du portail patient par applications

7 Analyse du marché mondial du portail patient par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial du portail patient

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial du portail patient 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

