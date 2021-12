Marché du portail des patients Tendances mondiales de l’industrie 2021, part, taille, analyse d’impact COVID-19 et rapport de prévisions 2027

Le rapport sur l’industrie du marché des portails patients 2021 proclamé par DBMRexplique les différents types de techniques pour déterminer la part de marché relative avec précision, tout comme les différentes approches pour évaluer la valeur de marché au cours de la période prévue de 2021-2027. De nos jours, un degré inhabituel d’attention est accordé aux nouveaux acteurs du secteur des affaires en développement qui n’ont pas encore eu un effet significatif sur l’amélioration du marché. Une partie des indicateurs clés responsables de l’extension du marché mondial sont une enquête sérieuse sur les scènes, le volume général des transactions et leur présentation, Asset the board, Global Market Segmentation long avec ses divers fragments et sous-sections, une partie des principaux systèmes d’autorisation, Global Réglementation du marché, assortiment de méthodes spéciales du marché, un point de vue défini de l’examen de la valeur, des représentations graphiques élaborées, et ainsi de suite. Le niveau de TCAC sur la période estimée de 2021-2027 a été trié avec précision. Il existe de nombreux angles extérieurs qui sont également responsables de l’aide au marché mondial, tels que des facteurs socio-économiques, financiers, géopolitiques et innovants, décrivant par conséquent une réflexion sans équivoque sur l’examen PESTEL.

Le marché mondial des portails patients devrait connaître un TCAC sain de 17,02 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Le rapport contient des données pour l’année de base 2018 et l’année historique 2017. Demande croissante de solutions de portail patient basées sur le cloud et augmentation des dépenses de santé sont les facteurs de croissance.

Aperçu du marché du portail des patients :

Facteurs de marché

La demande croissante de portail patient parmi la population âgée stimulera la croissance de ce marché

L’utilisation croissante des solutions de DSE stimule également la croissance de ce marché

L’augmentation de l’initiative gouvernementale pour augmenter le portail des patients d’adoption améliore la croissance du marché

L’adoption croissante de l’approche centrée sur le patient par les payeurs de soins de santé contribue également à la croissance de ce marché

Contraintes du marché

L’augmentation des problèmes de confidentialité et de sécurité des données limitera cette croissance du marché

Un coût d’investissement élevé entravera également la croissance du marché

L’exigence croissante d’investissements dans les infrastructures pour soutenir les portails de patients est un autre facteur entravant cette croissance du marché

Une équipe d’analystes et de chefs de projet multilingues et d’experts qualifiés servent les clients sur tous les aspects stratégiques, notamment le développement de produits, les domaines clés de développement, la modélisation d’applications, l’utilisation de technologies, les stratégies d’acquisition, l’exploration d’opportunités de croissance de niche et de nouveaux marchés. Un rapport d’étude de marché mondial de haute qualité sur le portail des patients a été rassemblé pour le succès des entreprises, même au niveau international. La recherche et l’analyse effectuées dans ce rapport de marché aident les entreprises à envisager un investissement dans un marché émergent, une expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale.

Segmentation globale de l’industrie du portail des patients

Par type (portails patients intégrés, portails patients autonomes)

Par mode de livraison (livraison basée sur le Web, livraison basée sur le cloud)

Par utilisateur final (fournisseurs, payeurs, pharmacies, autres)

Perspectives des segments de marché :

Par type

Portails patients intégrés Portails patients

autonomes

par mode de livraison

Livraison basée sur le Web Livraison basée sur le

cloud

par l’utilisateur final

Fournisseurs

Payeurs

Pharmacies

Autres La

liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché du portail des patients est :

Allscripts Healthcare, LLC

Athenahealth

Cerner Corporation

eClinicalWorks

CureMD Corporation

NXGN Management, LLC

Greenway Health, LLC

Medfusion Inc

ZH Healthcare, Inc

CompuGroup Medical

Hello Health Inc

GENERAL ELECTRIC COMPANY

Le rapport du portail des patients affiche des données sur les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales. Le rapport met en évidence les tendances actuelles et futures du marché et effectue une analyse de l’effet des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché. Les principaux sujets qui ont été expliqués dans ce rapport sur le marché du portail des patients comprennent la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Pour obtenir un retour sur investissement (ROI) maximal, il est essentiel de se familiariser avec les paramètres du marché tels que la notoriété de la marque, le paysage du marché, les problèmes futurs possibles, les tendances de l’industrie et le comportement des clients où ce rapport du portail des patients entre en jeu.

Segmentation de la taille du marché par région et par pays (personnalisable) :

Amérique du Nord (Canada, États-Unis et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, Benelux, France, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Japon, Corée du Sud, Chine, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Pérou , Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Nigéria et Afrique du Sud)

Réponses aux questions clés

– Quel impact COVID-19 a-t-il eu sur la croissance et la taille du marché mondial des portails patients?

– Qui sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans commerciaux sur le marché mondial du portail des patients ?

– Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché Portail patient mondial ?

– Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché mondial du portail des patients?

– Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux fournisseurs ?

Principaux contenus clés couverts par le marché des portails patients :

Introduction du portail patient avec développement et statut.

Technologie de fabrication du portail patient avec analyse et tendances.

Analyse des principaux fabricants du marché du portail patient mondial avec profil d’entreprise, informations sur le produit, informations sur la production et coordonnées.

Analyse de la capacité du marché mondial du portail des patients, de la production, de la valeur de la production, des coûts et des bénéfices

Analyse du marché du portail des patients avec comparaison, offre, consommation et importation et exportation.

Analyse du marché du portail des patients avec statut du marché et concurrence sur le marché par entreprises et pays.

Prévisions du marché 2020-2027 du marché mondial des portails de patients avec coût, profit, parts de marché, offre, demandes, importation et exportation

Facteurs de tendance influençant les parts de marché de l’APAC, de l’Europe, de l’Amérique du Nord et du ROW ?

Analyse du marché du portail des patients de la structure de la chaîne industrielle, des matières premières en amont, de l’industrie en aval

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des portails de patients :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et de la portée de la recherche sur le marché du portail des patients

Chapitre 2 : Résumé exclusif – les informations de base du marché du portail patient.

Chapitre 3 : Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis du portail patient

Chapitre 4 : Présentation de l’analyse factorielle du marché du portail des patients Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement/de valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets/marques.

Chapitre 5 : Affichage de la taille du marché par type, utilisateur final et région 2010-2019

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché du portail patient qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec une part des revenus et des ventes par pays clés (2020-2027).

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, Patient Portal Market est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises dans le cadre de la décision.

