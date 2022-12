marché du polysulfure devrait afficher une valeur de 2238,58 millions USD d’ici 2029

Le marché du polysulfure est constitué de composés chimiques qui comprennent principalement des chaînes d’atomes de soufre. Ces composés présentent plusieurs propriétés fonctionnelles pour cette raison, ils sont principalement consommés dans les industries du bâtiment et de la construction, de l’isolation en verre, de la marine, de l’aérospatiale et de la transformation des polymères. Les polysulfures possèdent une imperméabilité, une résistance chimique et aux intempéries, une flexibilité élevée, une résistance élevée à la traction et une isolation thermique. Par conséquent, ils sont favorablement utilisés dans les applications d’étanchéité et de revêtement. De plus, ces composés soufrés sont fournis et traités sur le marché mondial des polysulfures.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du polysulfure était évalué à 1 700,00 millions USD en 2021 et devrait atteindre 2 238,58 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 3,50 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que en tant que valeur de marché, taux de croissance, segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, l’analyse des brevets et les avancées technologiques.

Pour une meilleure compréhension, obtenez la brochure PDF du rapport d’étude de marché sur le polysulfure @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-polysulfide-market

Définition du marché

Les polysulfures font partie d’une classe soufrée de composés chimiques contenant un ou plusieurs groupes d’atomes de l’élément. Polysulfure formé par la liaison du soufre entre eux par une liaison covalente. Les polysulfures de sodium sont le dérivé de polysulfure, principalement utilisé dans l’industrie du tannage pour éliminer les poils des peaux. La chaux-soufre et la potasse sulfurée sont le composé important préparé en chauffant respectivement le soufre avec la potasse et la chaux, ces mélanges contenant des polysulfures utilisés comme insecticides et pesticides.

Portée du marché mondial du polysulfure

Le marché du polysulfure est segmenté en fonction de l’utilisateur final du type de produit. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Thiokols

Élastomères polysulfures solides

Utilisateur final

Automobile et transport

Traitement industriel et application

Bâtiment et construction

Des revêtements protecteurs

Produits chimiques spécialisés

Analyse/aperçus régionaux du marché du polysulfure

Le marché du polysulfure est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du polysulfure sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché du polysulfure en termes de part de marché et de revenus et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de polysulfure dans cette région. La région Asie-Pacifique domine le marché des sacs en papier, la Chine ouvrant la voie à la production et à la consommation de polysulfure réutilisable. En raison de la facilité de production de polysulfure réutilisable, la Chine est en tête du marché Asie-Pacifique.

Au cours de la période projetée, l’Amérique du Nord devrait être la région qui se développe le plus rapidement en raison de la demande croissante de polysulfure réutilisable dans le secteur de la vente au détail de cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de polysulfure

Le paysage concurrentiel du marché polysulfure fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du polysulfure.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du polysulfure sont:

Merck KGaA (Allemagne)

Clariant SA (Suisse)

Ashland (États-Unis)

ELEMENTIS PLC (Royaume-Uni)

Evonik Industries (Allemagne)

Eastman Chemical Company (États-Unis)

ANGUS Chemical Company (États-Unis)

Cabot Corporation (États-Unis)

The Lubrizol Corporation (États-Unis)

BASF SE (Allemagne)

Dow (États-Unis)

Arkema (France)

Chemicals Mfg. Co., Ltd. (Japon)

Meilian Chemical Co., Ltd. (Chine)

Asahi Kasei Corporation (Japon)

DIC CORPORATION (Japon)

Halliburton (États-Unis)

Nourion (Pays-Bas)

Solvay (Belgique)

Fluides de forage pétrolier (Inde)

INEOS (Royaume-Uni)

Renseignez-vous davantage sur le rapport ici @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-polysulfide-market

Dynamique du marché du polysulfure

Conducteurs

Demande croissante dans l’industrie du caoutchouc

Plusieurs élastomères commerciaux contiennent des composés de polysulfures comme réticulants. Ces réticulations interconnectent les chaînes polymères voisines, conférant ainsi de la rigidité. Les élastomères sont communément appelés caoutchoucs. Les polysulfures sont utilisés comme composés de réticulation lors de la vulcanisation du caoutchouc. La demande croissante d’élastomère dans l’industrie du caoutchouc devrait stimuler la croissance du marché du polysulfure.

Très utilisé dans le scellant

Le polysulfure s’est ramifié avec des mastics polysulfure, du caoutchouc polysulfure et des adhésifs polysulfure, qui sont utilisés pour empêcher le revêtement de réservoir industriel, le réservoir de carburant d’avion et l’enrobage électrique, entre autres. Il est principalement utilisé sous forme de produits d’étanchéité pour remplir les joints des vitres automobiles, des chaussées et d’autres structures d’aéronefs. En raison des propriétés du polysulfure telles que la capacité de durcissement sous l’eau, une résistance diélectrique élevée et une augmentation chimique exceptionnelle, la demande de polysulfure devrait stimuler le taux de croissance du marché.

Des opportunités

Demande croissante de la pétrochimie

Les applications pétrochimiques ont explosé dans l’automobile, les transports, le bâtiment et la construction et la transformation industrielle. Bien que cela ait créé des perspectives lucratives pour la croissance du marché du polysulfure, car le polysulfure est utilisé pour former des produits pétrochimiques. Ainsi, la forte demande intérieure croissante de produits chimiques et de produits pétroliers créera des opportunités bénéfiques pour le marché.

En outre, la forte utilisation de l’acier dans les industries utilisatrices finales telles que l’automobile, la marine et d’autres industries en raison de sa ductilité élevée, du développement et de la commercialisation continus des produits, ainsi que de l’investissement croissant du gouvernement pour augmenter la fabrication d’acier, en particulier dans les pays en développement, augmentera encore. le taux de croissance du marché dans la période à venir.

Contraintes/Défis

Préoccupation environnementale croissante

Cependant, les préoccupations environnementales croissantes concernant les émissions de COV de composés soufrés devraient entraver la croissance du marché mondial des polysulfures. Soufre parce que ces composés présentent des risques environnementaux tels que l’infertilité des sols, l’appauvrissement de la couche d’ozone et le transport de polysulfures tels que le polysulfure d’hydrogène dans l’aérospatiale marine et les eaux souterraines.

En outre, le coût élevé des matières premières et la composition chimique nocive constituent une menace majeure pour la croissance du marché du polysulfure.

Ce rapport sur le marché du polysulfure fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du polysulfure, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché

So me Points de la table des matières

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché du polysulfure

Partie 04 : Dimensionnement du marché du polysulfure

Partie 05 : Segmentation du marché du polysulfure par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

TOC de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-polysulfide-market

Explorez les rapports associés :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-polyphenylene-sulfide-pps-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-carbon-disulfide-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hydrogen-sulfide-scavengers-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-polyamide-powder-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-ceramic-frit-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-liquid-bioinsecticides-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Notre couverture des industries comprend

Contacter:

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com