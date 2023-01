Marché du poisson fumé d’une valeur de 31,02 milliards USD d’ici 2029 à un TCAC de 5,0 %

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial du poisson fumé représentera 31,02 milliards USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 5,0 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Le poisson fumé est un poisson qui est cuit fumé pour être conservé. C’est une ancienne méthode de conservation, mais de nos jours, le poisson est conservé par congélation et réfrigération lors du fumage pour obtenir un goût et une saveur uniques grâce au processus de fumage.

L’une des premières techniques de conservation du poisson remonte à l’âge de pierre et s’appelle le fumage. Le fumage est devenu une technique de conservation populaire ces dernières années, ajoutant du développement de saveur et de couleur. Dans les pays pauvres, cette technique n’est utilisée que pour conserver le poisson ; dans les pays industrialisés, où les techniques de conservation du poisson sont plus sophistiquées, il est utilisé pour aromatiser les produits avec une saveur fumée.

Étendue du marché mondial Poisson fumé et taille du marché

Le marché du poisson fumé est segmenté en fonction du produit et de l’application. Inter-Segment Growth vous aide à analyser la croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché pour déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché du poisson fumé est segmenté en poisson fumé à chaud et en poisson fumé à froid.

Sur la base de la demande, le marché du poisson fumé est segmenté entre le secteur de la restauration et le secteur de la vente au détail.

Marché mondial du poisson fumé : acteurs clés

Les principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché du poisson fumé sont Croda International Plc, OCEANA GROUP LIMITED, Omega Protein Corporation, Calysta, Inc., Austevoll Seafood, Pioneer Fishing, The Scoular Company, Aker Biomarine Antarctic AS, Animalfeeds International Corporation, Alpha Atlantique, NOVUS INTERNATIONAL, ADM Animal Nutrition, AngelYeast Co., Ltd., Mukka Sea food Industries Limited, RAJ FISHMEAL AND OIL COMPANY, entre autres.

Analyse au niveau national du marché du poisson fumé

Le marché du poisson fumé est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, produit et application, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du poisson fumé sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe. , Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC) ), Brésil, Argentine, Reste de Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

L’Europe domine le poisson fumé au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison du nombre croissant de rabais offerts sur le poisson fumé par certains magasins et du nombre croissant de supermarchés, de magasins de proximité et d’hypermarchés dans cette région. La région Asie-Pacifique et Europe devrait connaître le TCAC le plus élevé en raison de l’évolution des modes de vie, de l’augmentation du revenu par habitant et du nombre croissant de magasins en ligne et hors ligne dans cette région au cours des périodes de prévision mentionnées ci-dessus.

Quelques points de la table des matières

1 Introduction de la farine de poisson et de l’huile de poisson et aperçu du marché

2 Analyse de la chaîne industrielle

3 Marché du poisson fumé, par type

4 Marché du poisson fumé, par application

5 Consommation du marché du poisson fumé, revenus ($) par région (2018-2022)

6 Production du marché du poisson fumé par principales régions (2018-2022)

7 Consommation du marché du poisson fumé par régions (2018-2022)

8 Paysage concurrentiel

9 Analyse et prévisions du marché du poisson fumé par type et application

10 Prévisions de l’offre et de la demande du marché du poisson fumé par région

11 Analyse de faisabilité de nouveaux projets

12 Compte rendu des entretiens avec les experts

13 Conclusion et conclusion de l’enquête

14 Annexe

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché Poisson Fumé ?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché Poisson fumé?

Quels sont les principaux fabricants du marché ?

Quels sont les débouchés, les dangers et le contour du marché ?

– Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Poisson fumé?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Poisson Fumé ?

Quelles sont les opportunités et menaces du marché Cire de canne à sucre auxquelles sont confrontés les vendeurs sur le marché Poisson fumé?

Quels sont les examens des transactions, des revenus et de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les examens des transactions, des revenus et des valeurs par secteurs d’entreprises ?

