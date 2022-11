Marché du périmètre défini par logiciel (Sdp) 2020-2026 | Par Top Key Companies Symantec Corporation, Check Point Software Technologies Ltd., Intel Corporation, Juniper Networks Inc.

Marché du périmètre défini par logiciel (Sdp) 2020-2026 | Par Top Key Companies Symantec Corporation, Check Point Software Technologies Ltd., Intel Corporation, Juniper Networks Inc.

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché ?

Le besoin d’une architecture de sécurité pilotée par des politiques, évolutive et programmable est le moteur de la croissance du marché

L’adoption croissante d’applications basées sur le cloud stimule la croissance du marché

Des exigences strictes en matière de réglementation et de conformité propulsent la croissance du

La pénurie de talents en cybersécurité contribue à la croissance du marché

Caractéristiques importantes du rapport sur le marché mondial du périmètre défini par logiciel (Sdp):

Certains des principaux acteurs couverts par cette étude sont Cisco Systems Inc., VMware Inc., Verizon, Cyxtera Technologies Inc., Fortinet Inc., Symantec Corporation, Check Point Software Technologies Ltd., Intel Corporation, Juniper Networks Inc., Palo Alto Networks Inc., CERTES NETWORKS INC., RSA Security LLC, Cloud Security Alliance, Dell Inc., ARYAKA NETWORKS INC., Cradlepoint Inc., Silver Peak Systems, Inc., Riverbed Technology, Citrix, Big Switch Networks Inc. parmi les autres.

Segmentation globale du marché du périmètre défini par logiciel (Sdp) :

Par type d’application

Manette

passerelle

Point final

Par composant

La solution Logiciel de sécurité Analyse et visualisation des risques Contrôle d’accès, IDS et IPS Prévention de la perte de données Les autres Solution d’automatisation et d’orchestration des contrôles Conformité à la sécurité et gestion des politiques Gestion des performances et rapports

Prestations de service Assistance et entretien La formation et l’éducation Intégration et test Consultant



Par mode de déploiement

Nuage Privé Public Hybride

Sur site

Par taille d’organisation

Petites et moyennes entreprises

Grandes Entreprises

Par utilisateur final

Fournisseurs de services télécoms

Fournisseurs de services infonuagiques

Entreprises Services activés par les technologies de l’information La défense Banque, Services Financiers et Assurance Médias et divertissement Gouvernement Éducation Soins de santé Les autres



Par géographie

Amérique du Sud

L’Europe 

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial du périmètre défini par logiciel (Sdp) :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif du marché Périmètre défini par logiciel (Sdp) Portée de l’étude et de la recherche

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché du périmètre défini par logiciel (Sdp).

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Pilotes, tendances et défis du périmètre défini par logiciel (Sdp)

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs de marché du périmètre défini par logiciel (Sdp) Porters Five Forces, Supply / Value Chain, PESTEL analysis, Market Entropy, Patent / Trademark Analysis.

Chapitre 5 : Affichage du par type, utilisateur final et région 2020-2027

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché du périmètre défini par logiciel (Sdp) qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec la part des revenus et les ventes par pays clés dans ces différentes régions.

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

