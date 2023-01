Marché du papier tissu en Amérique du Nord – Croissance à un TCAC stable de 3,4 %, principaux acteurs, grandes marques, croissance incroyable, opportunités commerciales, croissance future, revenus, tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport sur le papier de soie en Amérique du Nord suggère que l’industrie du papier de soie en Amérique du Nord devrait connaître une croissance plus élevée au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau de l’utilisateur final. Ce rapport est le meilleur aperçu de la perspective mondiale de l’industrie, de l’analyse complète, de la taille, de la part, de la croissance, du segment, des tendances et des prévisions. L’étude de recherche et les données de recherche couvertes dans ce rapport font de ce document une ressource pratique pour les gestionnaires, les analystes, les chercheurs, les experts de l’industrie et d’autres personnes clés qui obtiennent une étude prête à accéder et auto-analysée. Dans la section Analyse concurrentielle, les principaux acteurs clés existant sur le marché sont mentionnés ainsi que divers détails tels que les profils des entreprises, leur analyse de la part de marché et leurs différentes stratégies qui les font prospérer sur le marché.

Un rapport international sur les papiers de soie en Amérique du Nord est préparé à l’aide de données provenant de bases de données internes, de recherches secondaires et primaires effectuées par une équipe d’experts de l’industrie. Cette étude de marché analyse l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Des informations approfondies sur les tendances émergentes, les opportunités et les menaces potentielles sont proposées dans ce rapport, car il s’agit de la clé d’une subsistance à long terme dans un environnement concurrentiel. Le rapport d’étude de marché sur le papier de soie en Amérique du Nord fournit des informations ingénieuses, efficaces, factuelles et pénétrantes de la part des clients.

Le marché du papier tissu en Amérique du Nord devrait atteindre 21 709 906,82 milliers USD d’ici 2028 contre 16 387 472,49 milliers USD en 2020, avec une croissance à un TCAC stable de 3,4 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Le tissu est un terme large qui fait référence à un type de papier avec une texture vaporeuse, qui peut être glacé, non glacé ou crêpé et remplir plusieurs fonctions. Il peut être fabriqué en transformant les arbres en copeaux de bois, puis en les faisant cuire pour séparer la fibre (cellulose) de la colle qui maintient l’arbre ensemble. Cette fibre est ensuite façonnée en une feuille et, éventuellement, en tissu. Les produits en tissu sont divers et omniprésents, et ils contribuent quotidiennement à l’amélioration de la qualité de vie dans le monde entier.

Portée et taille du marché du papier de soie en Amérique du Nord

Le marché du papier tissu en Amérique du Nord est segmenté en trois segments notables en fonction du type de produit, du canal de distribution et de l’utilisation finale.

En fonction du type de produit, le marché nord-américain du papier tissu est segmenté en papier hygiénique, essuie-tout, serviette en papier, mouchoirs en papier, lingettes et autres. En 2021, le segment du papier toilette devrait dominer le marché en raison de la facilité d’élimination du papier toilette.

Sur la base du canal de distribution, le marché nord-américain du papier tissu est segmenté en magasins de détail, commerce électronique, ventes directes et autres. En 2021, le segment des magasins de détail devrait dominer le marché en raison du potentiel de vente élevé et des avantages du service offert aux clients.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché nord-américain du papier tissu est segmenté en soins à domicile, commerce, soins personnels, soins de santé, hôtellerie et autres. En 2021, le segment des soins à domicile devrait dominer le marché en raison de la sensibilisation croissante à l’hygiène domestique et de la disponibilité accrue de variétés de papier de soie.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Papier de soie en Amérique du Nord

Le paysage concurrentiel du marché du papier de soie en Amérique du Nord fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, largeur et largeur du produit, dominance de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché nord-américain du papier tissu.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du papier tissu sont Procter & Gamble, KCWW, KP Tissue Inc., Cascades Inc., Irving Consumer Products Limited., Asaleo Care Limited, Lucart SpA, Georgia-Pacific, METSÄ TISSUE, SOFIDEL, von Drehle Corporation., First Quality Enterprises, Inc., Clearwater Paper Corporation, Gorham Paper & Tissue., Nova Tissue Company Ltd, Flower City Tissue Mills Co., Paloma, Global Tissue Group, Inc., Essity Aktiebolag (publ)., WEPA Hygieneprodukte GmbH entre autres.

Le marché du papier tissu en Amérique du Nord est fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que la collaboration, la reconnaissance, les accords, le lancement de produits et autres pour accroître leur empreinte sur le marché du papier tissu.

Analyse au niveau du pays du marché du papier de soie en Amérique du Nord

Les pays couverts par le rapport sur le marché du papier de soie en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis devraient dominer le marché en raison de l’augmentation de la demande de mouchoirs en papier dans le pays. Le Canada devrait dominer le marché en raison de la sensibilisation croissante à l’hygiène personnelle due au COVID 19. Le Mexique devrait dominer le marché en raison de l’augmentation des besoins en soins personnels et en articles sanitaires

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Demande croissante de papiers de soie

Le marché du papier de soie en Amérique du Nord vous fournit également une analyse détaillée du marché pour la croissance de chaque pays dans l’industrie avec les ventes, les ventes de composants, l’impact du développement technologique dans le papier de soie et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur prise en charge du marché du papier de soie en Amérique du Nord. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Nos rapports aideront les clients à résoudre les problèmes suivants :

Incertitude quant à l’avenir : nos recherches et nos connaissances aident nos clients à prévoir les compartiments de revenus et les plages de croissance à l’avenir. Cela aidera nos clients à investir ou à vendre leurs actifs.

Saisir les avis du marché :

Pour une stratégie, il est essentiel d’avoir une compréhension objective des opinions du marché. Notre recherche fournit une image claire de l’humeur du marché. Nous maintenons cette surveillance en dialoguant avec des leaders d’opinion clés de la chaîne de valeur de chaque industrie.

Reconnaître les centres d’investissement les plus fiables :

Notre analyse évalue les centres d’investissement du marché en fonction de la demande projetée, des rendements et des marges bénéficiaires. En utilisant nos études de marché, nos clients peuvent se concentrer sur les centres d’investissement les plus importants.

Identification et évaluation de partenaires commerciaux potentiels :

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux.

