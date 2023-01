marché du papier thermique Partager 2022 | Taille de l’industrie et prévisions 2030

Marché mondial du papier thermique : par technologie (thermique direct, transfert thermique et autres), par application (étiquettes et étiquettes, loterie et jeux, points de vente et fax, voyages, BFSI et autres) et par région – Dimensionnement de l’industrie mondiale , croissance, tendance, opportunité et prévisions (2021-2027)

Le rapport sur le marché du papier thermique couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant dans le monde. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects de l’industrie du papier thermique.

Perspectives de l’industrie du papier thermique

La taille du marché du papier thermique était évaluée à 3,5 milliards USD en 2020, qui devrait atteindre 4,9 milliards USD d’ici 2027, projetant un TCAC de 5,1 % sur la période de prévision (2021-2027). Les papiers thermiques sont très durables et sensibles lorsqu’ils sont exposés à la chaleur. Le papier thermique est utilisé dans les terminaux de point de vente qui trouve son application dans divers secteurs, tels que la banque, la vente au détail, la santé et les industries du divertissement, possédant une compatibilité élevée avec diverses machines d’impression. De plus, le papier thermique fournit une impression claire pendant une longue période par rapport aux papiers d’impression normaux ; par conséquent, la demande de papier thermique augmente dans le BFSI et les étiquettes et étiquettes.

Facteurs affectant le marché du papier thermique au cours de la période de prévision :

Avec les progrès technologiques et les systèmes de paiement intelligents, les gens ont commencé à utiliser les transactions sans numéraire via les téléphones mobiles ou les applications en ligne. Le terminal de point de vente conserve des informations à jour basées sur des analyses en temps réel, un système de facturation rapide et divers programmes de fidélité. Par conséquent, la croissance du marché du papier thermique peut être attendue parallèlement à l’essor des solutions de paiement numériques. Cependant, le point de vente en ligne entravera certainement la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Avec un étiquetage innovant des aliments et des boissons et de l’industrie pharmaceutique, il existe des règles et réglementations strictes formulées par le gouvernement, qui fournissent des informations de base telles que la date de péremption, le prix et des informations connexes pour la connaissance du consommateur. Parfois, la loi sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques pénalise les aliments mal étiquetés, en omettant de divulguer des informations caloriques et diététiques précises sur les aliments en libre-service accompagnés des aliments exposés. Par conséquent, le marché du papier thermique est tiré par les industries pharmaceutiques et agro-alimentaires.

Impact de COVID-19 sur le marché Papier thermique :

La pandémie de COVID-19 a considérablement augmenté la demande, soutenue par l’énorme augmentation de la demande de désinfectants et de médicaments immunitaires. Les sociétés pharmaceutiques ont investi une quantité importante dans du papier thermique et des imprimantes pour imprimer les informations nécessaires liées aux produits, telles que les dates de péremption, les ingrédients et autres. De même, l’augmentation des ventes en ligne pour l’épicerie et d’autres produits nécessaires a augmenté l’utilisation de papiers thermiques dans l’industrie du commerce électronique pour imprimer des factures, des étiquettes et des étiquettes. Par conséquent, une croissance substantielle de la valeur marchande du papier thermique peut être projetée en 2020 en raison de l’apparition de la pandémie de COVID-19.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial du papier thermique basée sur la technologie et l’application.

Le marché du papier thermique a été segmenté en fonction de la technologie en –

Thermique directe

Transfert thermique

Autres

Le marché du papier thermique a été segmenté en fonction de l’application en –

Balises et étiquette

Loterie et jeux

Point de vente et télécopie

BFSI

Voyage

Autres

Marché du papier thermique : perspectives régionales

Le marché du papier thermique a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial du papier thermique, suivie de l’Amérique du Nord. On estime en outre que l’Asie-Pacifique dominera le marché du papier thermique au cours de la période de prévision. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial du papier thermique comprennent –

Le marché du papier thermique a une présence de quelques acteurs du marché à travers le monde. Les principaux acteurs du papier thermique opérant sur le marché mondial comprennent –

Appvion Incorporé

Guangdong Guanhao High-Tech Co., Ltd.

Papier Hansol Co Ltd

Province du Henan JiangHe Paper Co., Ltd.

Jiangsu Wampolet Paper Co., Ltd.

Jujo Thermal Ltd.

Groupe Papier Koehler

Usines de papier Mitsubishi Limitée

Nakagawa Manufacturing (États-Unis), Inc.

Oji Holdings Corporation

PM Company LLC

Ricoh Company, Ltd.

Shandong Chenming Paper Holdings Ltd

Siam Paper Public Company Limited.

Le rapport sur le marché du papier thermique fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché du papier thermique couvre une analyse complète sur: