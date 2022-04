Marché du papier Kraft | Selon les fabricants, les types, les régions et les prévisions du rapport de recherche sur les applications jusqu’en 2027

Le marché du revêtement Kraft atteindra une valorisation estimée à 20,32 milliards USD d’ici 2027, tout en enregistrant cette croissance à un taux de 2,30% pour la période de prévision de 2020 à 2027. Le rapport sur le marché du revêtement Kraft analyse la croissance, qui est actuellement en croissance en raison de la croissance croissante de l’industrie de l’emballage à travers le monde.

Les exigences des clients ont été mises au premier plan lors de la préparation de ce rapport de recherche professionnel et approfondi sur le marché des revêtements Kraft . Le rapport comprend des estimations de l’état récent du marché, des valeurs du TCAC, de la taille et de la part de marché du marché, de la génération de revenus et des changements nécessaires requis pour les futurs produits. Il est possible d’obtenir de précieuses informations sur le marché avec les nouvelles compétences, les derniers outils et les programmes innovants via ce rapport qui aident à atteindre les objectifs commerciaux. Pour acquérir des connaissances sur l’état actuel et futur du marché, les niveaux mondial, local et régional sont pris en compte dans le rapport crédible de Kraft Liner qui offre des informations commerciales sur le vaste marché.

La demande croissante du secteur du commerce électronique, l’augmentation des applications de diverses industries telles que l’alimentation et les boissons, l’importation et l’exportation, l’électricité et l’électronique, etc., la prévalence de matériaux améliorés et avancés sont quelques-uns des facteurs susceptibles d’améliorer la croissance de le marché des revêtements kraft au cours de la période de prévision 2020-2027. D’autre part, les préférences croissantes pour les produits respectueux de l’environnement et à faible coût stimuleront encore diverses opportunités de croissance du marché des revêtements kraft au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. La volatilité des prix des matières premières ainsi que la récupération inefficace des vieux conteneurs en carton ondulé agissent comme des contraintes du marché pour la croissance du revêtement kraft au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des revêtements kraft sont WestRock Company., DS Smith, Mondi, Stora Enso, International Paper., BillerudKorsnäs AB, METSÄ BOARD, Klabin SA, Nine Dragons Worldwide (China) Investment Group Co., Ltd., Smurfit Kappa, Lee & Man Paper Manufacturing Ltd., Packaging Corporation of America, Georgia-Pacific LLC, Groupo Europac, Roxcel Trading GmbH, Eagle Paper International, Thai Paper Mill Co.,Ltd, Hazel Mercantile Limited, Papelera Carbó, SA, parmi autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée du marché mondial des revêtements kraft et taille du marché

Le marché des revêtements kraft est segmenté en fonction du produit, du poids de base, de l’utilisation finale et de l’application. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des doublures kraft est segmenté en blanchi et non blanchi.

Sur la base du poids de base, le marché des revêtements kraft est segmenté en moins de 200 GSM, 200-400 GSM et plus de 400 GSM.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des revêtements kraft est segmenté en aliments, boissons, électricité et électronique, soins de santé, tabac, automobile et industries connexes, commerce électronique, produits chimiques et engrais, bâtiment et construction, etc. Les aliments ont été davantage segmentés en aliments transformés, produits frais, produits laitiers, céréales alimentaires, confiserie et boulangerie et autres aliments. Les boissons ont été subdivisées en alcoolisées et non alcoolisées. L’électricité et l’électronique ont été segmentées en secteurs industriel et grand public.

Le marché des revêtements Kraft est segmenté en termes de valeur marchande, de volume, d’opportunités de marché et de niches en plusieurs applications. Le segment d’application pour le marché des revêtements kraft comprend les tôles ondulées, les boîtes en carton ondulé, les cartons pour conteneurs ou les cartons pleins.

Analyse du marché régional Kraft Liner peut être représenté comme suit :

Chaque secteur régional de Kraft Liner est soigneusement étudié pour comprendre ses scénarios de croissance actuels et futurs. Cela aide les joueurs à renforcer leur position. Utilisez les études de marché pour obtenir une meilleure perspective et une meilleure compréhension du marché et du public cible et vous assurer de garder une longueur d’avance sur la concurrence.

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Enfin, le rapport Kraft Liner fournit des informations sur le marché de la manière la plus complète. La structure du rapport a été conservée de manière à offrir une valeur commerciale maximale. Le rapport Kraft Liner fournit des informations essentielles sur la dynamique du marché et permettra une prise de décision stratégique pour les acteurs du marché existants ainsi que pour ceux qui souhaitent entrer sur le marché Kraft Liner.

