Marché du papier et des emballages en plastique biodégradables en Europe dans la période de prévision 2022 à 2029

Le marché européen des emballages en papier et en plastique biodégradables devrait croître à un TCAC de 7,8 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 2 615 751,33 000 USD d’ ici 2029 . Des facteurs tels que les progrès et les innovations croissantes dans les emballages en papier et en plastique biodégradables.

Le rapport d’étude influent sur le marché européen des emballages en papier et en plastique biodégradables a été minutieusement préparé par une équipe innovante, passionnée, compétente et expérimentée d’analystes, de chercheurs, d’experts de l’industrie et de prévisionnistes. Toutes les données, faits, chiffres et informations sont sauvegardés à l’aide d’outils d’analyse populaires, notamment l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter.

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions sont ciblées par Smurfit Kappa, DS Smith et Tetra Pak ? Data Bridge Market Research prévoit une croissance significative sur le marché allemand des emballages en papier et en plastique biodégradables, les leaders du marché indiquant que la France et le Royaume-Uni seront les prochaines sources de revenus en 2022.

Le marché européen des emballages en papier et en plastique biodégradables devient chaque année plus compétitif, avec des sociétés telles que Smurfit Kappa, DS Smith et Tetra Pak qui dominent le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge met en évidence les principaux moteurs de croissance et opportunités sur le marché européen des emballages en papier et plastique biodégradables.

En décembre 2021, DS Smith a poursuivi le projet d’éducation environnementale dans les écoles de Zărneşti en coopération avec l’inspection scolaire du comté de Braşov. Un projet pédagogique lancé l’an dernier vise à familiariser les écoliers avec des termes comme le recyclage, la protection de l’environnement et l’importance de l’économie circulaire.

Le marché européen des emballages en papier et en plastique biodégradables est segmenté par pays en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, en France, en Espagne, en Suisse, en Russie, en Turquie, en Belgique, aux Pays-Bas et dans le reste de l’Europe. Chaque analyse de marché basée sur un pays est analysée plus en détail à l’aide d’une segmentation plus poussée.

Le marché européen des emballages en papier et en plastique biodégradables est segmenté en sept segments principaux basés sur le type d’emballage, le produit, l’utilisation, le canal de distribution, l’application, la couche d’emballage et l’utilisateur final.

Sur la base de l’application, le marché européen des emballages en plastique et en papier biodégradables est segmenté en emballages alimentaires, emballages de boissons, emballages pharmaceutiques, emballages de produits personnels et ménagers, emballages d’appareils électroniques et autres. Sur la base de la couche d’emballage, le marché européen des emballages en papier et plastique biodégradables est divisé en emballages primaires, emballages secondaires et emballages tertiaires. Selon les utilisateurs finaux, le marché européen des emballages en papier et en plastique biodégradables est segmenté en restaurants, hôtels, salons de thé et cafés, confiseries et cafétérias.



Méthodologie de recherche : marché européen des emballages papier et plastique biodégradables

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide du module de collecte de données sur les grands échantillons. Les données de marché sont analysées et prévues à l’aide de statistiques de marché et de modèles cohérents. En outre, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont des facteurs de succès importants pour le rapport sur le marché. Pour plus d’informations, vous pouvez demander un appel à notre analyste ou placer la demande.

