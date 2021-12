Marché du papier d’aluminium au Moyen-Orient et en Afrique 2021-2027 | Connaître la croissance émergente avec des acteurs de premier plan comme Amcor Plc, Tetra Pak International SA, Arnold Magnetic Technologies

Ce rapport sur le marché du papier d’aluminium au Moyen-Orient et en Afrique est également doté d’une étude exhaustive des principaux acteurs du marché, basée sur une gamme d’objectifs d’une organisation tels que le profilage, la présentation du produit, la quantité de production, la matière première requise et la santé financière de l’organisation. Il explique également la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances mondiales de l’industrie. Le rapport met en lumière l’ensemble des tendances du marché et analyse l’effet des acheteurs, des consommateurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché.

Peu de noms d’organisations de premier plan sont répertoriés ici – CONSTANTIA (une division de Wendel), Amcor Plc, Tetra Pak International SA, Arnold Magnetic Technologies, Hulamin et Plus Pack AS parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Analyse et perspectives du marché: Marché du papier d’aluminium au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de la feuille d’aluminium devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 4,6% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 1 200,41 millions de dollars d’ici 2027 Augmentation de la demande de l’industrie du tourisme et des voyages pour stimuler la demande du marché du papier d’aluminium

La région du Moyen-Orient et de l’Afrique domine en raison de la demande croissante de produits d’emballage alimentaire.

Le rapport sur le marché Feuille d’aluminium fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un brief d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Analyse au niveau du pays du marché du papier d’aluminium

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, type, épaisseur et utilisateurs finaux

Les pays couverts dans le rapport sur le marché du papier d’aluminium sont l’Afrique du Sud, l’Égypte, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Israël et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Les EAU dominent le marché du papier d’aluminium au Moyen-Orient et en Afrique en raison de la forte demande de véhicules innovants et d’aliments en ligne qui utilisent largement les papiers d’aluminium pour réduire la contamination des bactéries.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact individuels sur le marché et des changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les pays individuels. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Croissance dans l’industrie du papier d’aluminium

Le marché du papier d’aluminium vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance de la base installée de différents types de produits pour le marché du papier d’aluminium, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires et leur impact sur le marché du papier d’aluminium. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Comment cette analyse du marché aide-t-elle ?

Part de marché du papier d’aluminium au Moyen-Orient et en Afrique (régionale, produit, application, utilisateur final) à la fois en termes de volume et de revenus ainsi que de TCAC

Paramètres clés qui animent ce marché et freinent sa croissance

Quels sont tous les défis auxquels les fabricants seront confrontés ainsi que les opportunités et les menaces auxquelles ils sont confrontés en matière de fibres alimentaires

Découvrez les stratégies de marché adoptées par vos concurrents et les principales organisations

Pour obtenir des analyses approfondies du marché et avoir une compréhension globale du « Marché du papier d’aluminium au Moyen-Orient et en Afrique » et de son paysage commercial

Réalise une segmentation globale du marché de la feuille d’aluminium au Moyen-Orient et en Afrique : ce rapport d’étude de marché bien informé offre des opportunités lucratives en décomposant des données de marché complexes en segments sur la base de :

Par produit (emballages en aluminium, sachets, blisters, tubes pliables, plateaux/récipients, capsules, couvercles laminés, sacs doublés d’aluminium, feuilles de chocolat, joints ronds en aluminium, autres),

Type (imprimé, non imprimé),

Épaisseur (0,07 MM, 0,09 MM, 0,2 MM, 0,4 MM),

Utilisateur final (alimentaire, pharmaceutique, cosmétique, isolant, électronique, échantillonnage géochimique, composants automobiles, autres)

Par exemple,

En décembre 2017, Tetra Pak International SA a annoncé avoir reçu un certificat de norme de production ASI (Aluminum Stewardship Initiative) pour son approvisionnement durable en produits. Grâce à ce certificat, l’entreprise vise à gagner davantage la confiance de ses clients sur le marché.

