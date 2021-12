Marché du papier bulle métallisé | Taille de l’industrie, part, acteurs clés, tendances et prévisions de croissance | Polyair Inter Pack Inc., Pregis LLC, GROUPE NEFAB

L’attention sur les acteurs écrasants STOROPACK HANS REICHENECKER GMBH, FROMM Packaging Systems Inc, Automated Packaging Systems, Inc, Polyair Inter Pack Inc., Pregis LLC, NEFAB GROUP, Tarheel Paper & Supply Company, iVEX Packaging, Smurfit Kappa, Sealed Air, Abco Kovex, Future Packaging, Jiffy Packaging Co. Limited, Veritiv Corporation, BARTON JONES PACKAGING LTD, Sealed Air, Sonoco Products Company, Snyder Industries, Cryopak A TCP Company, Saeplast, tempack entre autres.

Le marché mondial du papier bulle métallisé devrait enregistrer un TCAC substantiel de 5,9% au cours de la période de prévision 2019-2026. La forte croissance de ce marché est due à l’essor du commerce électronique, notamment en Chine et en Inde.

Un papier bulle est une matière plastique transparente moulable, fondamentalement utilisée pour l’emballage d’articles délicats. Les moitiés du globe remplies d’air et uniformément séparées, ou poches d’air, offrent un rembourrage pour les articles. L’emballage à bulles fait allusion à une sorte d’emballage protecteur adaptable qui implique un film de polyéthylène à deux couches, avec de l’air emmêlé à l’intérieur pour encadrer les bulles.

La croissance du marché du commerce électronique stimulera également la croissance de ce marché

La demande croissante de papier bulle dans les industries de l’emballage peut alimenter la croissance du marché

La demande croissante d’emballages à bulles dans les appareils électroniques et électriques agit également comme un moteur du marché

La demande croissante d’emballages à bulles dans les articles fragiles peut également entraver la croissance du marché

La disponibilité d’alternatives sur le marché peut entraver la croissance du marché

La volatilité des prix des matières premières agit comme un facteur limitant pour cette croissance du marché

Par type (petite taille, grande taille, antistatique, enveloppes à bulles, autres),

Application (Objets fragiles, Produits sensibles, Objets sentimentaux, Meubles, Autres),

Utilisateur final (commerce électronique, emballage, composants électroniques, autres)

Le rapport METALIZED BUBBLE WRAP couvre les parts de marché pour le monde, l’ Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud. L’analyse de ce rapport a été utilisée pour examiner divers segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide en fonction du cadre de prévision estimé.

En juillet 2019, 3M, une entreprise de matériaux basée au Minnesota, lance un nouveau produit d’emballage, un rouleau d’expédition Flex & Seal qui peut être personnalisé sous 3 livres. Le produit est composé de 3 couches qui comprennent du papier bulle. L’objectif principal de ce lancement est de réduire les coûts d’emballage et les espaces d’emballage également.

