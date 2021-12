Marché du PACS (Système d’Archivage et de Communication d’Images) en Ophtalmologie Croissance et Opportunités Futures avec des acteurs clés: IBM; Carl Zeiss Meditec AG; TOPCON; Heidelberg Engineering

Le marché du PACS (système d’archivage et de communication d’images) en ophtalmologie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’étude de marché Data Bridge analyse le marché pour représenter 200,95 millions de dollars d’ici 2028, avec une croissance de 7,33% au cours de la période de prévision susmentionnée. La prise de conscience croissante des médecins et des patients sur les avantages des PACS (système d’archivage et de communication d’images) en ophtalmologie qui créeront diverses opportunités pour la croissance du marché.

Le PACS fait référence à la méthode d’archivage et de communication d’images, qui est une technologie médicale utilisée dans le domaine ophtalmologique. Dans les organisations de santé, il est principalement utilisé pour stocker et distribuer en toute sécurité des photographies électroniques et des rapports cliniquement pertinents en ligne. Pour gérer les données d’image, le PACS ophtalmologique est utilisé et élimine la nécessité de classer, stocker et récupérer manuellement des informations. Le système PACS assure la connectivité entre plusieurs modalités, permettant au clinicien de recevoir des données de différentes modalités dans un seul rapport.

Segmentation du Marché du PACS (Système d’Archivage et de Communication d’Images) en Ophtalmologie:

Principaux acteurs du marché mentionnés dans ce rapport:

IBM Corporation; Carl Zeiss Meditec AG; TOPCON CORPORATION; Heidelberg Engineering Ltd. Le LOGICIEL est un LOGICIEL DE GESTION DE DONNÉES et DE GESTION DE DONNÉES.; ScImage, Inc.; Groupe Agfa-Gevaert.; Systèmes médicaux Canon

Par Types:

PACS intégrés, PACS autonomes

Par Application:

Hôpitaux, Cliniques Spécialisées et Centres de Chirurgie Ambulatoire, Autres Utilisateurs Finaux

Analyse de Marché et Insights : Marché Mondial du PACS (Système d’Archivage et de Communication d’Images) en Ophtalmologie

L’augmentation du nombre de patients souffrant de troubles oculaires, l’augmentation de la prévalence de la population gériatrique à travers le monde, le nombre croissant d’initiatives prises par le gouvernement pour l’adoption du DME / DME, l’expansion croissante de la télé-ophtalmologie, l’augmentation des dépenses de santé privées et publiques, les besoins médicaux élevés non satisfaits dans les économies en développement sont quelques-uns des facteurs majeurs et vitaux qui augmenteront probablement la croissance du marché des PACS (système d’archivage et de communication d’images) en ophtalmologie dans la période prévue de 2021 à 2028. D’autre part, l’intégration des systèmes de DSE et de DME, car ils fournissent des informations précises et complètes aux fournisseurs de services de santé, ainsi qu’un nombre croissant d’avancées technologiques et l’adoption d’une plate-forme basée sur le cloud, contribueront davantage en générant des opportunités massives qui mèneront à la croissance du marché des PACS (système d’archivage et de communication d’images) en ophtalmologie dans le délai prévu mentionné ci-dessus.

Une mise en œuvre élevée ainsi que des coûts de maintenance associés à un manque d’ophtalmologiste qualifié, ce qui constituera probablement un facteur de restriction du marché pour la croissance du PACS ophtalmologique (système d’archivage et de communication d’images) dans le délai prévu mentionné ci-dessus. Une mauvaise compatibilité avec les normes informatiques qui deviendra le plus grand et le plus grand défi pour la croissance du marché.

Analyse du Marché par Pays du PACS (Système d’Archivage et de Communication d’Images) en Ophtalmologie:

Le marché du PACS (Système d’Archivage et de Communication d’Images) en ophtalmologie est segmenté en fonction du type de produit, de l’application et de l’utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport de marché du PACS (Picture Archiving and Communication System) en Ophtalmologie sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, le Brésil, l’Argentine, le Pérou, le Reste de l’Amérique du Sud, dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique Russie, Italie, Espagne, Turquie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique, Arabie Saoudite, E.A.U. , Afrique du Sud, Égypte, Israël, Koweït, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique, en tant que partie du Moyen-Orient et de l’Afrique.

La section pays du rapport sur le marché du PACS (Système d’archivage et de communication d’Images) en ophtalmologie fournit également des facteurs d’impact individuels sur le marché et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse des chaînes de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou limitée des marques locales et nationales, l’impact des tarifs douaniers nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données par pays.

Analyse des Parts de Marché du PACS (Système d’Archivage et de Communication d’Images) pour le Paysage Concurrentiel et l’Ophtalmologie

Le paysage concurrentiel du marché du PACS (Système d’Archivage et de Communication d’Images) en ophtalmologie fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la vue d’ensemble de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement de produits, la largeur et l’étendue du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation des entreprises liées au marché des PACS (Système d’Archivage et de Communication d’Images) en ophtalmologie.

Table des Matières –

Taille, état et prévisions du Marché du PACS (Système d’Archivage et de Communication d’Images) en Ophtalmologie Mondiale 2028

1 Résumé du marché

Profil de 2 Fabricants

3 Ventes Mondiales de PACS (Système d’Archivage et de Communication d’Images) en Ophtalmologie, Chiffre d’Affaires Global, Part de Marché et Concurrence par Fabricant

4 Analyse de marché du PACS (Système d’Archivage et de Communication d’Images) en Ophtalmologie mondiale par de nombreuses Régions

5 Amérique du Nord Ophthalmologie PACS (Système d’Archivage et de Communication d’Images) par Pays

6 Europe Ophthalmology PACS (Système d’Archivage et de Communication d’Images) par Pays

7 PACS d’Ophtalmologie Asie-Pacifique (Système d’Archivage et de Communication d’Images) par Pays

8 Amérique du Sud Ophthalmologie PACS (Système d’Archivage et de Communication d’Images) par Pays

9 PACS Ophtalmologiques du Moyen-Orient et de l’Afrique (Système d’Archivage et de Communication d’Images) par Pays

10 Phase de marché du PACS (Système d’Archivage et de Communication d’Images) d’Ophtalmologie mondiale par variétés

11 PACS (Système d’Archivage et de Communication d’Images) d’Ophtalmologie Mondiale Phase de marché par Applications

12 Prévisions du marché du PACS (Système d’Archivage et de Communication d’Images) en Ophtalmologie

13 Canaux de Vente, Distributeurs, Commerçants et Concessionnaires

14 Constatations et Conclusion de l’analyse

15 Appendice

