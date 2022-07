Marché du miel 2022-2028 : les préférences croissantes des consommateurs pour les produits alimentaires faibles en gras, faibles en calories et biologiques

Le marché mondial du miel détenait une valorisation boursière stupéfiante de 9,23 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC robuste de 8,5 % sur la période projetée. L’intérêt croissant des consommateurs pour la santé et la nutrition, les préférences croissantes pour les aliments et les boissons à faible teneur en calories et en matières grasses, et la demande croissante de miel dans le monde pour son efficacité contre la toux et le rhume, sa capacité à renforcer l’immunité, sa valeur IG inférieure à celle du sucre, sont les facteurs indispensables à la croissance du marché mondial du miel.

Par conséquent, ces avantages pour la santé associés au miel le rendent très approprié pour une utilisation dans les industries alimentaires et des boissons, pharmaceutiques, cosmétiques et de soins personnels. Cependant, la prévalence croissante de l’obésité et du diabète est un paramètre important qui devrait limiter la croissance du marché mondial du miel. Une augmentation des pratiques d’adultération dans la fabrication commerciale du miel et divers risques pour la santé associés à la consommation de miel toxique ou impur sont les autres facteurs clés qui entravent la croissance du marché mondial.

Le miel contient des nutriments et des minéraux essentiels, notamment du fer, du calcium, du magnésium et du potassium, et comprend des monosaccharides comme le fructose (40 %) et le glucose (30 %). Bien que le miel soit riche en fructose, il a un indice glycémique (IG) relativement inférieur à celui du sucre, ce qui en fait un substitut de sucre plus sain et plus sain pour les personnes diabétiques.

Le miel est considéré comme un édulcorant naturel et est largement utilisé dans l’industrie alimentaire et des boissons pour une variété d’aliments comme les produits de boulangerie, les confiseries et les boissons sucrées. Il est riche en antioxydants et en composés végétaux bioactifs. De plus, il aide à réduire le taux de cholestérol et la pression artérielle, réduit les risques de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral et possède de fortes propriétés cicatrisantes et antibactériennes.

Paysage concurrentiel :

Le rapport de recherche fournit des détails sur les principales entreprises du marché mondial du miel ainsi que sur la position mondiale, la situation financière, le contrat de licence, le portefeuille de produits et services et la contribution aux revenus de chaque acteur du marché. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les fusions et acquisitions, les plans d’expansion commerciale, les lancements de nouveaux produits, les partenariats, les collaborations, les coentreprises pour améliorer leur base de produits et acquérir une assise solide sur le marché.

Certains des principaux acteurs du marché sont répertoriés ci-dessous :

Barkman , LLC

Dabur Inde Ltd.

Patanjali Ayurvédique

Bee Maid Honey Ltd.

Les autres

Segmentation du marché :

Segmentation du marché du miel basée sur les types:

Miel de dattes

Miel de fleurs

Miel de Tilleul

Les autres

Segmentation du marché du miel basée sur l’application:

Médicaments

Nutraceutiques

Soins personnels et cosmétiques

Les autres

Segmentation du marché du miel basée sur l’emballage:

Bocaux en verre

Bouteilles en plastique

Baignoires

Les autres

Segmentation du marché du miel en fonction du canal de distribution :

Supermarchés & Hypermarchés

Dépanneurs

Magasins en ligne

Les autres

Segmentation du marché du miel basée sur les régions :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Benelux, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Principales caractéristiques du marché mondial du miel :

Le rapport propose des estimations détaillées au niveau régional avec les fabricants, la consommation, les ventes et la dynamique des importations/exportations.

Le rapport fournit des détails précis sur les fabricants/fournisseurs du marché, un aperçu de la société, une analyse des prix, la situation financière, le portefeuille de produits et le bénéfice brut des principales entreprises.

Profilage de l’entreprise avec les stratégies d’expansion courantes, la génération de revenus et les développements récents.

Initiatives stratégiques optimales pour les nouveaux acteurs du marché.

Processus de fabrication, fournisseurs, coût, cadences de production et de consommation, mode de transport et structuration des coûts, et analyse de la chaîne de valeur.

L’étude comprend également les tendances de la chaîne d’approvisionnement, y compris des descriptions élaborées des derniers développements technologiques

Merci d’avoir lu notre rapport de recherche. Nous offrons également la personnalisation des rapports selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le plan de personnalisation et notre équipe vous proposera le rapport le mieux adapté dans les meilleurs délais.

