Marché du microbiome humain – Tendances, part de marché, taille de l’industrie, croissance, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché du microbiome humain devrait subir un TCAC de 22,95 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 599 millions USD en 2021, atteindrait 3 127,916 millions USD d’ici 2029. La « thérapeutique » domine le segment des applications du marché du microbiome humain en raison du nombre croissant d’avancées technologiques et de l’augmentation du financement pour la recherche et le développement de thérapies basées sur le microbiome dans le monde entier. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Les microbiomes humains font référence à l’agrégation de micro-organismes présents sur et dans le corps humain. Le microbiome humain est un ensemble complet de micro-organismes tels que des bactéries, des bactériophages, des champignons, des protozoaires et des virus. En fait, les humains ont 10 fois plus de cellules microbiennes que de cellules humaines.

Contraintes / Défis Marché mondial du microbiome humain

D’autre part, les coûts élevés associés aux compétences en recherche et développement, les infrastructures limitées et la recherche inadéquate sur le microbiome humain devraient entraver la croissance du marché. En outre, l’absence de scénario de remboursement favorable et de pénétration de la technologie dans les économies en développement, les obstacles à la preuve du lien de causalité entre la dysbiose et les maladies , et le manque d’infrastructures appropriées dans les pays à revenu faible et intermédiaire devraient défier le marché au cours de la période de prévision de 2022-2029.

Ce rapport sur le marché du microbiome humain fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l'analyse import-export, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Impact du COVID-19 sur le marché du microbiome humain

Le COVID-19 a eu un impact limité sur le marché. L’intérêt croissant des chercheurs pour les microbiomes humains en raison de son association avec plusieurs maladies respiratoires et immunitaires a joué en faveur du marché. La pandémie a entraîné l’arrêt de nombreuses activités de recherche et développement, ce qui a également eu pour effet d’affecter ce marché. L’augmentation du nombre d’assouplissements s’avérerait donc bénéfique pour le marché. Par exemple, en juillet 2021, Seres Therapeutics, Inc. a conclu un accord avec Nestlé Health Science pour commercialiser conjointement SER-109, aux États-Unis et au Canada. L’objectif de cette thérapeutique expérimentale sur le microbiome est d’ouvrir la voie à une toute nouvelle modalité de traitement.​

Développement récent

En septembre 2021, PhenoBiome a lancé aujourd’hui un test du microbiome intestinal humain via Genetic Direction, qui traitera les tests dans son laboratoire certifié CLIA et CAP.

En juin 2021, NovoBiome, une société de découverte de médicaments, a annoncé qu’elle construisait NovoSift, une plateforme de recherche et de découverte ex-vivo perturbatrice qui analysera la relation symbiotique entre le microbiote et l’intestin humain.

Portée du marché mondial du microbiome humain

Le marché du microbiome humain est segmenté en fonction du produit, de l’application et du type de maladie. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Probiotiques

Prébiotiques

Aliments médicaux

Suppléments

Les autres

Sur la base du produit, le marché du microbiome humain est segmenté en probiotiques , prébiotiques, aliments médicaux, suppléments et autres.

Application

Thérapeutique

Diagnostique

Sur la base des applications, le marché du microbiome humain est segmenté en thérapeutique et diagnostic.

Type de maladie

Obésité

Diabète

Maladie auto-immune

Troubles métaboliques et gastro-intestinaux

Cancer

Autres maladies

Sur la base du type de maladie, le marché du microbiome humain est segmenté en obésité, diabète, troubles auto-immuns, troubles métaboliques et gastro-intestinaux, cancer et autres maladies.

Analyse/aperçus régionaux du marché du microbiome humain

Le marché du microbiome humain est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, application et type de maladie, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du microbiome humain sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du microbiome humain en raison de la solide base d’établissements de santé, de l’augmentation des investissements d’acteurs clés dans la croissance des dispositifs avancés, du nombre croissant de processus liés au développement de médicaments et du nombre croissant d’activités de recherche dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales visant à promouvoir la sensibilisation, l’augmentation du tourisme médical, la croissance des activités de recherche dans la région, l’augmentation de l’incidence des maladies liées au mode de vie et maladies auto-immunes et la demande croissante de soins de santé de qualité dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché du microbiome humain vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché du microbiome humain, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact. sur le marché du microbiome humain. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Microbiome humain

Le paysage concurrentiel du marché du microbiome humain fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du microbiome humain.

