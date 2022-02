Marché du microbiome humain par types, applications, entreprises et prévisions jusqu’en 2028 couverts dans une dernière recherche

Le marché du microbiome humain devrait connaître une croissance du marché à un taux de 22,45 % au cours de la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre 965,59 millions USD d’ici 2021-2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché du microbiome humain fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la demande de projets de recherche accélère la croissance du marché du microbiome humain.

L’augmentation de l’utilisation pour le développement de médicaments est l’un des principaux facteurs de croissance du marché du microbiome humain. Le développement de tests basés sur le microbiome humain pour la détection et le diagnostic précoces des maladies et l’accent mis sur le développement thérapeutique du microbiome humain chez les consommateurs accélèrent la croissance du marché. L’augmentation des initiatives de financement et des programmes gouvernementaux visant à soutenir et à accroître les efforts des sociétés pharmaceutiques pour le développement de nouveaux médicaments influence davantage le marché. De plus, augmentation de la gériatrie population, l’augmentation des investissements des industries biotechnologiques et biopharmaceutiques et l’augmentation des activités de recherche et développement affectent positivement le marché du microbiome humain. En outre, l’augmentation des collaborations entre les organisations publiques-privées offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

D’autre part, la présence de réglementations gouvernementales, le manque d’expertise et une recherche inadéquate sont des facteurs susceptibles d’entraver la croissance du marché. Les obstacles à la preuve du lien de causalité entre la dysbiose et les maladies devraient défier le marché du microbiome humain au cours de la période de prévision 2022-2029.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du microbiome humain sont ENTEROME, Yakult, DuPont de Nemours, Inc., Metabiomics Corporation, ViThera Pharmaceuticals, Inc., Second Genome Inc., MICROBIOME THERAPEUTICS LLC, Vedanta Biosciences, Inc., Osel, Inc. , Merck Sharp & Dohme Corp, Seres Therapeutics, Synthetic Biologics, Inc, Synlogic, MICROBIOME THERAPEUTICS, LLC, 4D pharma plc, Metabogen AB, Ritter Pharmaceuticals, Symberix, Symbiotix Biotherapies, Inc. et d’autres au niveau local ou mondial. Les données sur la part de marché des réactifs et dispositifs d’immunoessais sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Certains des facteurs responsables de la croissance du marché du microbiome humain sont:

Augmentation de l’incidence des maladies chroniques : les maladies chroniques sont des affections qui ne sont généralement pas guéries par des médicaments ou des vaccins. Ils durent généralement plus de 3 mois et s’aggravent généralement avec la durée. Ils sont très fréquents dans la population vieillissante. Certains des types courants de maladies chroniques sont les accidents vasculaires cérébraux, le diabète, le cancer, les maladies cardiaques et autres. Les principaux facteurs responsables des maladies chroniques sont, entre autres, un mode de vie malsain, une consommation excessive d’alcool, une mauvaise nutrition et un régime alimentaire insuffisant. Il a été constaté que les personnes de plus de 50 ans sont confrontées à de nombreuses maladies chroniques telles que l’hypertension, l’asthme, le diabète, les accidents vasculaires cérébraux, entre autres. Le principal facteur en raison duquel le marché connaît cette tendance à la croissance est la prévalence de différentes maladies chroniques associées au vieillissement de la population. Cette prévalence affecte directement l’adoption par le marché du microbiome humain et sa commercialisation sur le marché, car ces organismes ont un impact significatif sur le traitement de ces maladies chroniquesPar région

