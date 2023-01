Marché du méthanol rythme soutenu de l’industrie au cours de 2023-2030 Covid-19

Aperçu du marché du méthanol

Le méthanol est l’un des produits chimiques de base qui est préparé à l’aide de diverses matières premières, notamment le gaz de schiste, le pétrole brut et le charbon. Il est utilisé dans diverses applications avec une utilisation finale majeure axée sur le mélange de carburant et la fabrication de produits chimiques. Le marché dynamique des matières premières et l’évolution des scénarios géopolitiques modifient la structure du marché et incitent les organisations à être plus agiles et innovantes pour lutter contre l’évolution des termes.

Méthodologie de la recherche

Le marché du méthanol a été analysé en utilisant la combinaison optimale de sources secondaires et de méthodologie interne ainsi qu’un mélange irremplaçable d’informations primaires. L’évaluation en temps réel du marché fait partie intégrante de notre méthodologie de dimensionnement et de prévision du marché. Nos experts de l’industrie et notre panel de participants principaux ont aidé à compiler les aspects pertinents avec des estimations paramétriques réalistes pour une étude approfondie. La part de participation des différentes catégories de participants primaires est donnée ci-dessous :

Informations clés sur le marché

Le méthanol pénètre dans le flux de carburant soit via un mélange direct, soit via des améliorants d’octane tels que le méthyl tertiobutyl éther (MTBE). Le méthanol est également utilisé pour le biodiesel en ajoutant le volume pour le carburant. La plus grande partie du méthanol mondial et de ses dérivés se retrouve dans la fabrication de produits chimiques, soit comme matière première, soit comme solvant. Les dérivés chimiques du méthanol couvrent une gamme de variétés, y compris les résines pour les peintures et le carton au plastique technique pour l’automobile, et les solvants pour les parfums au polyéthylène téréphtalate (PET) pour les bouteilles.

Actuellement, le marché est dominé par la Chine qui couvre un peu moins des deux tiers du marché mondial du méthanol. De grandes capacités en aval ont été ajoutées avec des expansions du méthanol aux oléfines (MTO) qui ont maintenu la Chine en position de leader pour la consommation de méthanol. Les États-Unis ont été le deuxième plus grand marché avec des mélanges de carburant soutenant les capacités traditionnelles en aval. Le marché américain représente actuellement un peu moins de 7 % du marché mondial mais n’en demeure pas moins un marché important. La croissance du marché dans les pays en développement et les capacités supplémentaires à venir aux États-Unis devraient avoir un impact sur les scénarios commerciaux pour le méthanol. Les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine seraient des facteurs déterminants pour la tarification et les flux commerciaux internationaux.

L’étude du marché mondial du méthanol fournit des informations sur la taille du marché et les tendances de l’industrie, ainsi que les paramètres et les facteurs qui l’influencent à court et à long terme. L’étude couvre également le scénario concurrentiel du marché par rapport aux principaux acteurs avec leurs stratégies de marque et leurs facteurs de différenciation, entre autres. L’étude assure une vue à 360°, faisant ressortir les informations clés complètes de l’industrie. Ces informations aident les décideurs de l’entreprise à élaborer de meilleurs plans d’affaires et à prendre des décisions éclairées pour l’entreprise future. En outre, l’étude aide les investisseurs en capital-risque et les professionnels de l’investissement à mieux comprendre les entreprises et à prendre des décisions éclairées.

Selon MRH, le marché mondial du méthanol devrait croître à un TCAC de XX % au cours de la période de prévision pour atteindre XX milliards de dollars d’ici 2030. Le segment du formaldéhyde devrait maintenir sa domination dans les segments d’application, tandis que les mélanges de carburant et le MTO devraient affichent des taux de croissance plus élevés que les autres segments. La stabilisation des prix du pétrole brut et l’avantage chinois du charbon domestique pour la production d’oléfines seraient critiques pour la demande externe de méthanol là-bas.

Presque toutes les nouvelles capacités sont concentrées aux États-Unis et en Chine dans le but de tirer parti de matières premières locales bon marché. Les prix sur le marché du méthanol peuvent varier à court terme mais devraient se stabiliser au cours des deux prochaines années. Certains des principaux acteurs du marché mondial du méthanol sont Methanex, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Sinopec, Lanxess et Shin-Etsu.

Portée du rapport :

Marché du méthanol par applications

Formaldéhyde

MTBE/TAME

Mélange de carburant

Acide acétique

MTO

DME

Biodiesel

Solvants

Autres

Marché du méthanol par régions

Asie-Pacifique

L’Europe 

Amérique du Nord

Reste du monde

Perspectives du secteur : tendances du marché, moteurs, contraintes et opportunités