Marché du matériel de réalité augmentée 2022-2028: la demande croissante de l’ industrie automobile devrait stimuler la demande du marché dans les années à venir

Le marché mondial du matériel de réalité augmentée devrait atteindre 218,79 milliards de dollars d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. On estime que la demande croissante de matériel de réalité augmentée de l’industrie automobile stimulera la demande du marché dans les années à venir. Au CES 2019, plusieurs constructeurs automobiles ont présenté des solutions AR sur la route. Par exemple, Genesis G80 utilise plusieurs fonctionnalités pour confirmer la précision, notamment le suivi de la ligne de mire du conducteur pour s’assurer que les superpositions holographiques sont toujours au bon endroit. Au lieu de regarder vers le bas un panneau GPS dans le tableau de bord, des flèches seraient visibles pour le conducteur sur un affichage tête haute (HUD) pour fournir une navigation en direct.

Les travaux collaboratifs, comme les conférences téléphoniques, perdent souvent leur efficacité en raison du manque d’interaction en face à face. Le matériel de réalité augmentée, en créant des paramètres de réalité mixte, permet à tous les participants à une conférence téléphonique de se voir dans un environnement plus socialement propice.

L’application du matériel de réalité augmentée dans la formation et l’éducation devrait propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision. Grâce au déploiement de la technologie matérielle de réalité augmentée, des informations ou des données peuvent être transmises à un stagiaire ou à un étudiant en temps réel. Les systèmes matériels de réalité augmentée donnent un meilleur sens de la vision et suppriment les objets et les vulnérabilités qui aboutissent finalement aux meilleures pratiques. Le matériel de réalité augmentée s’avère utile en réduisant la quantité de risques et les taux de coûts associés à la formation.

Les détaillants utilisent le matériel de réalité augmentée pour exposer plus de produits qu’ils ne pourraient en contenir dans leur magasin physique. Les magasins avec des contraintes d’espace, comme ceux situés dans les zones urbaines, peuvent ainsi concurrencer sur la sélection de produits les magasins/marques avec plus d’espace.

AR permet également aux détaillants de personnaliser l’offre de produits sans effort et d’offrir des promotions sur mesure en fonction de leurs préférences personnelles. Les préférences des clients peuvent être collectées de différentes manières, par exemple en utilisant des outils d’analyse.

Le coût élevé associé au matériel de réalité augmentée et les problèmes liés à la modification de la réalité peuvent créer des obstacles à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Table des matières:

Chapitre 1. Méthodologie et sources

1.1. Définition du marché

1.2. Portée de la recherche

1.3. Méthodologie

1.4. Sources de recherche

1.4.1. Sources primaires

1.4.2. Sources secondaires

1.4.3. Sources payantes

1.5. Technique d’estimation du marché

Chapitre 2. Résumé analytique

2.1. Aperçu sommaire, 2020-2030

Chapitre 3. Informations clés

Chapitre 4. Segmentation du marché mondial de la pharmacie et des soins de santé

4.1. Analyse d’impact du COVID-19 sur le marché mondial de la pharmacie et des soins de santé

4.2. Perspectives industrielles

4.2.1. Analyse des indicateurs de marché

4.2.2. Analyse des moteurs du marché

4.2.3. Analyse des contraintes du marché

4.3. Aperçus technologiques

4.4. Analyse des cinq forces de Porter

4.5. Cadre réglementaire

4.6. Analyse de la tendance des prix

4.7. Analyse de l’espace métrique concurrentiel

Principaux marchés régionaux couverts dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, Espagne, France, BENELUX, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Les 10 principales entreprises opérant sur le marché mondial des amplificateurs de détection de courant :

Microsoft Corporation,

Google,

Magic Leap Inc.,

Groupe de conception d’Osterhout ,

Zugará Inc

Les autres

Principaux points à retenir de la section Aperçu concurrentiel :

Aperçu des profils d’entreprise de chaque acteur du marché

Analyse de la chaîne industrielle de chaque acteur

Contribution au partage des revenus

Réseau de vente et canaux de distribution et profits et pertes nets de chaque entreprise

Principales stratégies de croissance des entreprises entreprises par ces acteurs

Segmentation du marché :

Perspectives des composants matériels (volume, milliers d’unités ; revenus, millions USD ; 2020-2028)

Capteurs

Processeurs

Affiche

Perspectives du type de matériel (volume, milliers d’unités ; revenus, millions USD ; 2020-2028)

Visiocasque

Affichage tête haute

Portable

Perspectives de cause de type AR (volume, milliers d’unités ; revenus, millions USD ; 2020-2028)

AR basé sur la projection

RA basée sur la reconnaissance

RA basée sur la localisation

Contour AR

AR basé sur la superposition

Perspectives d’application (volume, milliers d’unités ; revenus, millions USD ; 2020-2028)

Aéronautique & Défense

Détail

Jeux, sports et divertissement

Soins de santé

Automobile

Éducation

Les autres

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour toute question sur la personnalisation ou sur le rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe s’assurera que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

