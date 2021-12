Marché du marquage laser Analyse de l’industrie 2021, acteurs clés, segmentation, application et prévisions d’ici 2028

La recherche et l’analyse menées dans Laser Marking Market Report aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie du marquage laser. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché du marquage laser est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché mondial du marquage laser devrait connaître un TCAC substantiel de 6,25% au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données pour l’année de base 2018 et l’année historique 2017. La demande croissante de marquage et de gravure personnalisés et l’automatisation croissante dans le secteur manufacturier sont les facteurs de croissance de ce marché.

Facteurs de marché

L’adoption croissante du marquage laser par divers utilisateurs finaux stimulera cette croissance du marché

Une prise de conscience croissante des performances améliorées des marqueurs laser propulsera également la croissance du marché

L’augmentation des investissements en R&D pour les machines de pointe améliorera la croissance du marché

L’utilisation croissante de la technologie de marquage laser pour graver un code alphanumérique permanent sur le produit stimulera la croissance du marché

Contraintes du marché

Un investissement initial plus élevé, principalement le coût de déploiement, constituera une contrainte majeure pour cette croissance du marché

Le manque d’adoption de cette technologie, en particulier dans les régions sous-développées, peut également entraver la croissance du marché

Segmentation : marché mondial du marquage laser

Par type de laser

Laser à fibre

Laser à diodes

Laser à semi-conducteurs Laser Yag Laser en verre au néodyme Couche de disque mince

Laser CO2

En offrant

Matériel Laser Résonateur optique Source d’énergie externe Milieu laser actif Manette Filtre Dispositif rotatif Galvanomètre Source de courant

Logiciel

Prestations de service

Par utilisateur final

Des machines-outils

Semi-conducteur et électronique

Automobile

Médical & Santé

Aéronautique & Défense

Emballage

Autres Vêtements et vêtements Architecture et conception



Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie Royaume-Uni La France Espagne Pays-Bas la Belgique la Suisse Turquie Russie Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Inde Corée du Sud Australie Singapour Malaisie Thaïlande Indonésie Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Egypte Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Développements clés sur le marché :

En avril 2019, Laserax a annoncé le lancement de ses nouvelles solutions de marketing laser en ligne et de nettoyage laser qui aideront le fabricant à suivre son produit de la production à l’assemblage du produit final. Les solutions testées sur le terrain de Laserax pour le marquage laser, conçues pour une robustesse, une efficacité, une fiabilité et une sécurité optimales. Les spécialistes de la technologie laser de Laserax aideront les clients à éliminer le fardeau de la certification de sécurité laser

En décembre 2017, Videojet a annoncé le lancement de sa nouvelle solution laser CO2 Videojet 3640, spécialement conçue pour augmenter la vitesse de communication et de traitement des données. Cela aidera les clients à produire et à coder des produits sur la ligne de production plus rapidement. De plus, la nouvelle Videojet 3640 produit la finition appropriée pour la marque requise, produisant des codes de haute qualité. L’objectif principal est de répondre à la demande croissante du client pour des lasers haute performance afin qu’ils puissent améliorer la vitesse

Concurrents clés du marché :

Parmi les principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial du marquage laser, citons IPG Photonics Corporation, ACSYS Lasertechnik GmbH, Panasonic Electric Works Europe AG, Danaher., MAXSELL CURRENCY MACHINES, Videojet Technologies, Inc., LNA Laser Technology, A Tyden Group Company, Trotec Laser GmbH, Rofin-Sinar Laser GmbH, FOBA, Wuhan HGLaser Engineering Co,.Ltd, Lasea, TYKMA Electrox, Inc., Jinan Style Machinery Co.,Ltd, RMI Laser, Arihant Maxsell Technologies Private Limited., Agile Machineries Pvt. Ltd., Sintec Optronics Pte Ltd., Laserite Ltd, entre autres.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

