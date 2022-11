Marché du marché des tests multiplex – Tendances mondiales, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

Le rapport d’étude de marché sur les tests multiplex fournit la portée d’un produit particulier en ce qui concerne les facteurs moteurs et les contraintes du marché. Le rapport contient des estimations des valeurs CAGR qui sont assez importantes et aide les entreprises à décider de la valeur de l’investissement sur la période. Les entreprises peuvent se faire une idée de l’analyse de fond complète de l’industrie des tests multiplex qui comprend une évaluation du marché de la matrice. De même, le rapport sur le marché des tests multiplexes présente diverses stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché.

Le rapport Persuasive Multiplex Essays contient des explications appropriées sur la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances mondiales de l'industrie.

Les dosages multiplex sont une procédure où les analytes sont profilés séparément. Des analytes tels que des protéines, des biomolécules, des facteurs de croissance, des cytokines et des chimiokines sont utilisés pour amplifier plusieurs cibles dans une réaction en chaîne par polymérase (PCR). Les tests multiplex sont largement utilisés dans l’identification des agents pathogènes, les tests de détection de gènes et autres.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des tests multiplex devrait connaître un TCAC de 7,13 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 3 milliards USD en 2021, monterait en flèche pour atteindre 8,24 milliards USD d’ici 2029. recherche de biomarqueurs et diagnostic clinique. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des essais multiplex sont: Luminex Corporation (États-Unis), Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis), Illumina, Inc (États-Unis), Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis), QIAGEN (Pays-Bas ), Abcam plc (Royaume-Uni), BD (États-Unis), Merck KGaA (Allemagne), Agilent Technologies, Inc. (États-Unis), Meso Scale Diagnostics (États-Unis), Randox Laboratories (Royaume-Uni), Quanterix (États-Unis), Bio-Techne Corporation (États-Unis), Olink (Suède), DiaSorin SpA (Italie), Seegene (Corée du Sud), Promega Corporation (États-Unis), Siemens (Allemagne), PerkinElmer, Inc. (États-Unis) et Shimadzu Corporation (Japon)

Dynamique du marché des tests multiplex

Conducteurs

Augmentation de la prévalence du cancer

Le taux croissant d’incidence du cancer dans le monde ouvre la voie à la croissance du marché. Plus de 10 millions de personnes meurent chaque année du cancer et le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde. Cela ouvrira davantage la voie à la croissance future du marché.

Compétences en recherche et développement.

L’augmentation des dépenses consacrées à la recherche et au développement des compétences, en particulier dans les économies développées et en développement liées aux instruments et appareils médicaux, créera des opportunités de croissance du marché encore plus lucratives. Les concours de recherche et développement menés pour l’intégration de technologies de pointe dans les établissements de santé et la détection des maladies infectieuses stimulent également le taux de croissance du marché.

Investissements gouvernementaux dans les infrastructures de santé

L’augmentation du financement du gouvernement fédéral stimulera le taux de croissance du marché. En outre, la croissance et l’expansion du secteur de la santé tirées par des acteurs publics et privés, en particulier dans les économies en développement, créeront des opportunités de croissance lucratives sur le marché. De plus, le haut retour sur investissement garanti par les activités de recherche jouera également en faveur du marché.

En outre, l’adoption croissante de diagnostics complémentaires pour accroître la sécurité et l’efficacité des thérapies, l’augmentation du niveau de revenu personnel disponible, l’introduction de produits axés sur la technologie dans les hôpitaux, l’augmentation des investissements pour le développement de produits médicaux de pointe et dispositifs et la prise de conscience croissante des avantages des tests multiplex, affectent positivement le taux de croissance du marché.

Opportunités

En outre, l’augmentation du financement public-privé pour des activités de recherche ciblées, l’utilisation accrue des tests multiplex dans les diagnostics complémentaires, l’augmentation de la population gériatrique et la validation des biomarqueurs dans les diagnostics moléculaires et protéiques, ainsi que le besoin croissant de tests de haute performance et automatisation. Les systèmes à travers le monde élargiront les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, le nombre croissant de collaborations stratégiques, l’augmentation du taux de pénétration d’Internet, le nombre croissant d’hôpitaux et de laboratoires,

Contraintes / défis du marché mondial des tests multiplex

D’autre part, les coûts élevés associés aux compétences en recherche et développement, les infrastructures limitées et les obstacles opérationnels liés à l’utilisation de tests de diagnostic devraient entraver la croissance du marché. En outre, l’absence de scénario de remboursement favorable et de pénétration de la technologie dans les économies en développement, les politiques de remboursement limitées pour les procédures de test de microbiologie, le coût élevé des réactifs utilisés dans les tests de microbiologie biochimique et le manque de professionnels formés pour effectuer des tests de diagnostic dans les pays à faible et à moyen pays à revenu. devraient défier le marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Résumé des points clés du rapport de marché :

Le rapport met en évidence les tendances récentes et l’analyse SWOT Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance du marché des tests multiplex dans les années à venir. Il fournit une analyse concurrentielle avec une part de marché des principaux acteurs du marché, ainsi que des lancements de projets et des approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années.

Principaux faits saillants de TOC – Marché mondial des tests multiplexés

Aperçu du marché mondial des tests multiplexés

Concurrence sur le marché mondial des tests multiplex par les fabricants

Capacité, production et revenus (valeur) des tests multiplex mondiaux par région

Approvisionnement mondial (production), consommation, exportation, importation d’essais multiplex par région

Production mondiale de tests multiplex, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial des tests multiplex par application

Profils/analyse des fabricants mondiaux de tests multiplex

Analyse des coûts de fabrication des tests multiplex

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs intermédiaires

Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/traders

Analyse des facteurs d’effet de marché

Prévisions du marché mondial des tests multiplex

Résultats de la recherche et conclusion

annexe

Étendue du marché mondial des tests multiplex

Le marché du test multiplex est segmenté en fonction des produits et services, du type, de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produits et services

Réactifs et Consommables

Instruments et accessoires

Logiciels et services

Sur la base des produits et services, le marché des tests multiplex est segmenté en réactifs et consommables, instruments et accessoires, et logiciels et services.

Écrire

Essais multiplex d’acides nucléiques

Dosages multiplex de protéines

Dosages multiplex basés sur les cellules

En fonction du type, le marché des tests multiplex est segmenté en tests de protéines multiplex, en tests d’acide nucléique multiplex et en tests cellulaires multiplex. Les dosages multiplex de protéines sont sous-segmentés en dosages de protéines planaires et dosages de protéines à base de billes. Les dosages d’acides nucléiques multiplex sont subdivisés en dosages d’acides nucléiques planaires et dosages d’acides nucléiques à base de billes.

Technologie

puce à protéines

Réaction en chaîne par polymérase

Réaction en chaîne de polymérisation multiplex en temps réel

Cytométrie en flux

Détection de fluorescence

Luminescence

Les autres

Sur la base de la technologie, le marché des tests multiplex est segmenté en cytométrie en flux, détection de fluorescence, luminescence, PCR multiplex en temps réel, réaction en chaîne par polymérase (PCR), puce à protéines et autres.

Demande

diagnostic clinique

Recherche et développement

Sur la base des applications, le marché des tests multiplex est segmenté en recherche et développement et diagnostics cliniques. La recherche et le développement sont subdivisés en découverte et développement de médicaments et découverte et validation de biomarqueurs. Le diagnostic clinique est sous-segmenté en maladies infectieuses, cancer, maladies cardiovasculaires, maladies infectieuses, maladies auto-immunes, allergies, troubles du système nerveux, troubles du métabolisme et de l’endocrinologie, etc.

Utilisateur final

hôpitaux

Laboratoires cliniques

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

instituts de recherche

