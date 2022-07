 Marché du maillage de cybersécurité 2022 | Connaître les opportunités futures et les tendances actuelles de l’industrie à l’échelle mondiale

Un maillage de cybersécurité est une approche conceptuelle moderne qui consiste à concevoir et à établir un contrôle de cybersécurité évolutif, flexible et fiable. L’objectif principal du maillage de cybersécurité est d’établir un petit périmètre individuel autour de chaque point d’accès au lieu de construire un périmètre unique pour tous les appareils. Il permet aux organisations d’étendre leur sécurité partout où cela est nécessaire, quel que soit l’emplacement, et d’établir une approche flexible, modulaire et robuste pour sécuriser le réseau. Diverses organisations déploient des solutions de maillage de cybersécurité pour protéger un réseau, des appareils, de grandes bases de données, des centres de données et des utilisateurs contre des sources non autorisées et pour répondre à l’augmentation du cyberhameçonnage et des cyberescroqueries. En outre, l’adoption croissante de Bring Your Own Device (BYOD), la demande rapide de cartes cyber-savvy et les risques croissants de cyber-attaques et de perte de données des utilisateurs en raison de l’adoption croissante des applications numériques stimulent la croissance du marché. Des facteurs tels que la demande croissante de solutions de cybersécurité solides dans les secteurs de l’informatique, de la vente au détail et de la finance, la croissance économique rapide, en particulier dans certains pays en développement, l’augmentation des investissements dans les activités de recherche et développement et la prise de conscience croissante de l’importance du déploiement de solutions de maillage de cybersécurité alimentent la croissance du marché mondial. . En outre, l’adoption croissante de l’Internet des objets (IoT) et l’accent mis sur le développement de produits et de solutions plus améliorés sont d’autres facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché à l’avenir.

Le rapport propose en outre une analyse complète de la chaîne de valeur ainsi qu’une analyse des acheteurs en aval et des matières premières en amont. L’étude se concentre sur les tendances mondiales, les cadres réglementaires et les facteurs macro et microéconomiques. Le rapport fournit également une analyse approfondie du segment et des sous-segments qui devraient dominer le marché au cours de la période projetée. Le rapport propose une estimation prévisionnelle du marché en ce qui concerne l’analyse de la segmentation du marché, y compris le type de produit, les industries des utilisateurs finaux, le spectre d’applications et d’autres segments.

Quelques faits saillants clés du rapport :

Parmi les types de déploiement, le segment cloud devrait représenter une une part de revenus nettement plus importante entre 2021 et 2028 en raison de l’évolution rapide des services cloud, de l’attention croissante des acteurs du marché à proposer des solutions cloud améliorées et des préoccupations croissantes concernant la sécurité des données. Ces solutions basées sur le cloud sont évolutives, faciles à déployer, rentables et aident à maintenir des opérations réseau rationalisées, à stocker d’énormes bases de données et à offrir une sauvegarde des données.

Sur la base des applications, le segment des grandes entreprises devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial de la cybersécurité au cours de la période de prévision en raison de facteurs tels que le budget élevé pour les solutions de cybersécurité, l’adoption croissante de l’IA et des solutions basées sur le cloud et l’augmentation des violations de données. et les menaces de sécurité.

Le segment des petites et moyennes entreprises devrait enregistrer un TCAC rapide des revenus entre 2021 et 2028 en raison de l’émergence de startups, de petites et moyennes entreprises, de l’utilisation croissante d’applications numériques et de solutions basées sur le cloud, de l’augmentation des menaces de cybercriminalité en raison de politiques de sécurité inadéquates et du manque de sensibilisation et de formation des employés et déploiement croissant du maillage de cybersécurité.

L’étude sur le marché mondial du maillage de cybersécurité est le dernier rapport couvrant l’analyse d’impact de la pandémie de COVID-19 actuellement en cours. La pandémie a directement affecté le marché en provoquant des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et indirectement en provoquant des difficultés financières. Le marché Cyber ​​Security Mesh a connu des changements dynamiques dans les tendances et les demandes en raison de la pandémie de COVID-19 en cours. Le rapport fournit un aperçu détaillé de la façon dont la pandémie a affecté les segments clés de l’industrie Cyber ​​Security Mesh. Le rapport comprend une analyse d’impact approfondie de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie globale de Cyber ​​Security Mesh.

Les principales entreprises opérant sur le marché du maillage de cybersécurité et présentées dans le rapport sont :

Bocasay, Palo Alto Networks, CrowdStrike, Infoblox, E- Spin, IBM, Oracle, TrustMatrix, Stefanini, Exium, Gartner et Proofpoint.

Pour les besoins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial du maillage de cybersécurité en fonction du type de déploiement, de l’application et de la région :

Perspectives du type de déploiement (revenu, millions USD ; 2018-2028)

basées

sur le

Perspectives des applicationsChiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Grandes entreprises

Petites et moyennes entreprises

Segmentation du marché du maillage de cybersécurité par régions :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon , Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Objectifs du rapport :

étude de la taille du marché mondial du maillage de cybersécurité par régions, types et applications clés en référence aux données historiques (2017-2018) et aux prévisions (2020-2027)

Analyse de la structure industrielle du C Marché de Cyber ​​Security Mesh par identification de divers sous-segments

Analyse approfondie des principaux acteurs du marché ainsi que leur analyse SWOT Analyse

comparative du paysage concurrentiel

Analyse du marché de Cyber ​​Security Mesh basée sur les tendances de croissance, les perspectives futuristes et la contribution à la croissance totale du marché

Analyse de Moteurs, contraintes, opportunités, défis et risques sur le marché mondial de Cyber ​​Security Mesh

Analyse complète des développements concurrentiels tels que les extensions, les accords, les lancements de nouveaux produits et autres alliances stratégiques

