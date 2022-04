Marché du lisinopril par maladie, croissance, taille, opportunités, tendances, aperçu régional, analyse des principales entreprises et analyse d’impact post-Covid-19 jusqu’en 2028

Marché mondial du lisinopril rapport de recherche fournit les meilleures réponses à de nombreuses questions et défis commerciaux critiques. De plus, les données, faits et chiffres collectés pour générer ce rapport de marché sont obtenus à partir de sources fiables telles que des sites Web, des revues, des fusions, des journaux et d’autres sources authentiques. Le rapport a une portée très étendue qui comprend des scénarios de marché, des prix comparatifs entre les principaux acteurs, ainsi que le coût et le profit des régions de marché spécifiées. Pour exécuter l’étude de marché ; des outils et des techniques compétents et avancés, à savoir l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, ont été utilisés. De plus, les moteurs et les contraintes du marché évalués dans ce rapport permettent de savoir comment le produit est utilisé dans l’environnement de marché récent et fournissent également des estimations sur l’utilisation future.

Le marché mondial du lisinopril devrait augmenter au taux annuel de 4,30 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison des énormes investissements en recherche et développement.

D’autre part, les préoccupations concernant les effets secondaires courants du lisinopril, notamment la toux persistante, l’hypotension artérielle, les maux de tête, les étourdissements, les douleurs thoraciques, entre autres, devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus et entraveront davantage la croissance de marché du lisinopril.

Principaux acteurs clés :

Lupin Pharmaceuticals, Inc.

Astrazeneca

Merck & Co., Inc.

Sun Pharmaceutical Industries Limited

Teva Pharmaceutical Industries Limited

Cipla inc.

Apotex inc.

Aurobindo Pharma Ltée.

Vous avez évité inc

Sandoz SA

Laboratoires Watson Inc.

Hikma Pharmaceutical PLC.

Par Pharmaceutical Companies, Inc

Pfizer inc.

Bausch Health Companies, Inc.

AbbVie inc.

Produits pharmaceutiques Torrent

Zydus Cadila

Wockhardt

Amnéal Pharmaceutique Inc.

Scénario de marché du marché mondial du lisinopril

Selon Data Bridge Market Research, les marchés du marché du lisinopril augmentent en raison de l’augmentation de la prévalence de l’hypertension et d’autres maladies cardiovasculaires. De plus, l’augmentation de la demande de médicaments moins coûteux pour gérer les conditions médicales associées au système cardiovasculaire affecte positivement le marché du lisinopril.

De plus, l’augmentation des dépenses de santé dans les pays en développement offre des opportunités rentables aux acteurs du marché.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les autres régions ciblées par le marché du lisinopril ? Data Bridge Market Research a estimé que l’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation de la population gériatrique ainsi que de l’augmentation des dépenses de santé.

Cependant, la demande croissante de Lisinopril en raison de la prévalence croissante de l’hypertension et d’autres maladies cardiovasculaires stimule le marché mondial du Lisinopril. De plus, la demande croissante de médicaments moins chers pour gérer les conditions médicales associées au système cardiovasculaire stimule également la croissance du marché. L’augmentation des dépenses de santé dans les pays en développement crée des opportunités sur le marché. Mais, le rappel de médicaments et les effets secondaires associés au médicament peuvent entraver le marché mondial du Lisinopril.

Le lisinopril est la forme anhydre de l’inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA) à action prolongée avec une activité antihypertensive. Le lisinopril est un dérivé peptidique qui inhibe l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ACE) et se lie de manière compétitive à l’ACE, ce qui bloque finalement la conversion de l’angiotensine I en angiotensine II. Les effets secondaires courants du lisinopril sont les maux de tête, les étourdissements, la toux persistante, l’hypotension artérielle, les douleurs thoraciques et autres.

En 2018, on estime que la prescription remplie pour Lisinopril aux États-Unis est de 97 608 879. C’est l’un des médicaments les plus vendus aux États-Unis

Ce marché Lisinopril fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, les expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée du marché du lisinopril

Le marché du lisinopril est segmenté sur la base des pays suivants : États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l'Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l'Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de Amérique du Sud dans le cadre de l'Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA).

Le marché du lisinopril sur la base du type de résine a été segmenté en hypertension, insuffisance cardiaque, crise cardiaque, accidents vasculaires cérébraux, maladie rénale diabétique et autres. Sur la base du dosage, le marché du lisinopril est segmenté en comprimés, liquides et autres. Sur la base du dosage, le marché du lisinopril est segmenté en 10 mg/12,5 mg, 20 mg/12,5 mg, 20 mg/25 mg et autres. Sur la base de la marque, le marché du lisinopril est segmenté en Zestoretic, Prinivil, Zestril et autres. Sur la base du type de population, le marché du lisinopril est segmenté en enfants et adultes. Sur la base des utilisateurs finaux, le marché du lisinopril est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et autres.

Lisinopril refers to the anhydrous form of long-acting angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor with the anti-hypertensive activity.

Portée du marché mondial du lisinopril et taille du marché

Le marché du lisinopril est segmenté en fonction de la maladie, du dosage, de la force du dosage, de la marque, du type de population, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la maladie, le marché du lisinopril est segmenté en hypertension , insuffisance cardiaque, crise cardiaque, accidents vasculaires cérébraux , maladie rénale diabétique et autres.

Sur la base du dosage, le marché du lisinopril est segmenté en comprimés, liquides et autres.

Sur la base du dosage, le marché du lisinopril est segmenté en 10 mg/12,5 mg, 20 mg/12,5 mg, 20 mg/25 mg et autres.

Sur la base de la marque, le marché du lisinopril est segmenté en Zestoretic, Prinivil, Zestril et autres.

Sur la base du type de population, le marché du lisinopril est segmenté en enfants et adultes.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché du lisinopril est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché du lisinopril a également été segmenté en appels d’offres directs, pharmacie hospitalière , pharmacie de détail, pharmacie en ligne et autres.

Analyse au niveau du pays du marché du lisinopril

Le marché du lisinopril est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, maladie, dosage, dosage, marque, type de population, utilisateurs finaux et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché Lisinopril sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, le Brésil, l’Argentine, le Pérou, le reste de l’Amérique du Sud, dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie. , Espagne, Turquie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie- Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Koweït, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique, dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Sur le plan géographique, l’Amérique du Nord représente la plus grande part de marché en raison de la prévalence accrue de l’hypertension et des maladies cardiovasculaires. De plus, les maladies cardiovasculaires sont le principal problème ou défi de santé aux États-Unis. L’Europe représente la deuxième plus grande part de marché en raison de l’évolution du mode de vie de la population. L’Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part de marché au cours des prochaines années pour le marché du lisinopril en raison de l’augmentation de la population gériatrique ainsi que de la croissance des dépenses de santé.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

