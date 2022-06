Marché du lait UHT : croissance des revenus, acteurs clés, analyse qualitative, prévisions jusqu’en 2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché du lait UHT . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur le lait UHT présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial du lait UHT était de 62,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial du lait UHT devrait atteindre 99,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,9% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Le lait UHT, également connu sous le nom de lait à ultra-haute température, est traité et désinfecté par le procédé de pasteurisation UHT. Le processus élimine les bactéries du lait et préserve les nutriments essentiels. Cela implique généralement de chauffer le lait pendant 1 ou 2 secondes à une température supérieure à 135°C. En conséquence, il prolonge également la durée de conservation du lait sans avoir besoin d’additifs.

Facteurs influençant le marché

Le lait UHT est généralement requis par les jeunes pour leurs besoins nutritionnels réguliers. De plus, les hôtels et les restaurants utilisent du lait UHT en raison de sa durée de conservation élevée et de sa pureté. De plus, le fait qu’il nécessite moins de refroidissement le rend adapté aux étudiants en auberge. Ainsi, cela accélérera la demande de lait UHT au cours de la période de prévision.

La population mondiale croissante et la demande croissante de lait offriront de nombreuses opportunités de croissance pour le marché du lait UHT au cours de la période d’étude. Le marché pourrait également connaître une croissance substantielle en raison de la base croissante d’utilisateurs sur les sites Web de livraison d’épicerie en ligne.

La conscience croissante de la santé des gens et leurs besoins nutritionnels croissants alimenteront également la croissance du marché du lait UHT au cours de la période d’analyse.

En outre, les politiques gouvernementales favorables à la distribution du lait aux enfants profiteront également au marché du lait UHT. De plus, l’intérêt croissant pour l’athlétisme et les gymnases stimulera la demande de lait UHT au cours de la période de prévision.

Analyse d’impact COVID-19

La demande de lait UHT a augmenté en raison de la pandémie de COVID-19. L’apport en protéines laitières était considéré comme essentiel pour lutter contre le risque d’infection. En conséquence, il a augmenté la demande de lait UHT. De plus, la croissance soudaine du taux d’apport alimentaire sain a stimulé la croissance du marché du lait UHT.

Analyse régionale

L’Europe devrait détenir la plus grande part du marché du lait UHT, suivie de l’Asie-Pacifique. La demande de lait UHT augmente dans des pays européens comme l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. De plus, la croissance du revenu par habitant et l’intérêt croissant pour l’athlétisme stimulent la croissance de ce marché régional.

Le marché du lait UHT en Asie-Pacifique enregistrera également une croissance considérable en raison de la croissance rapide de la population de la région. En outre, la prise de conscience croissante des bienfaits du lait UHT pour la santé, combinée à l’inclinaison croissante vers des habitudes alimentaires saines, contribuera à la croissance du marché du lait UHT au cours de la période d’étude.

Concurrents sur le marché

• Groupe Albea

• Amcor Ltd

• First milk

• Groupe Ardagh

• Bemis Company, Inc.

• Mondi plc

• Koa Glass Co. Ltd.

• Bormioli Rocco Spa

• Saint-Gobain

• MeadWestvaco Corp.

• Sonoco Products Company

• A2 Société

• Mère laitière

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial du lait UHT se concentre sur la teneur en matières grasses, le produit et la région.

Par teneur en matière grasse

• ​​Entier

• Demi-écrémé

• Écrémé

Par produit

• Aromatisé

• Sans arôme

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe o Royaume-Uni o Allemagne o France o Italie o Espagne o Reste de l’Europe de l’Ouest o Pologne o Russie o Reste de l’Europe de l’Est ● Asie-Pacifique o Chine o Inde o Japon o Australie et Nouvelle-Zélande o ASEAN o Reste de l’Asie-Pacifique ● Moyen-Orient et Afrique (MEA) o Émirats arabes unis o Arabie saoudite o Afrique du Sud o Reste de la MEA ● Amérique du Sud o Brésil o Argentine o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

