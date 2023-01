Marché du jus de vape au cannabidiol (CBD) à recueillir par, taille, part, tendances, demande future et perspectives de revenus

Marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD), par type de produit (jus de vape à spectre complet, jus de vape à large spectre, jus de vape à isolat de CBD), source ( chanvre et marijuana), souche (indica, sativa et hybride), propylène glycol (VG ) et rapport de glycérine végétale (PG) (rapport 50/50 VG&PG, rapport 60/40 VG&PG, rapport 70/30 VG&PG), catégorie (THC détectable, THC non détectable et sans THC), dose (élevée, moyenne et faible ), saveur (aromatisée et sans saveur), test effectué (testé pour la puissance et testé pour la pureté), taille de l’emballage (> 30 ML, 30 ML-60 ML, 60 ML-100 ML, jusqu’à 1000 ML), canal de distribution (magasins de produits en ligne, de bien-être et naturels et Dispensaires de marijuana médicale) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029.

Analyse et aperçu du marché

L’augmentation du revenu disponible, l’augmentation de la consommation par habitant et l’évolution du style alimentaire des consommateurs du monde entier sont les principaux facteurs favorisant la croissance du marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD). Le changement de mode de vie et la sensibilisation croissante aux bienfaits pour la santé du jus de vape au cannabidiol (CBD) sont d’autres facteurs qui peuvent agir comme déterminants de la croissance du marché. L’augmentation de la demande d’e-liquides et d’e-cigarettes créera davantage d’opportunités lucratives de croissance sur le marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD).

Cependant, la disponibilité de jus de vape alternatifs à faible coût peut entraver le taux de croissance du marché. En outre, des réglementations gouvernementales strictes limiteront davantage le taux de croissance du marché. Les risques pour la santé du jus de vape au CBD, tels que les lésions pulmonaires, peuvent constituer un défi majeur pour la croissance du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD) devrait atteindre 71 004,34 millions USD en 2029 et croître à un TCAC de 58,2 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, prix en USD Segments couverts Type de produit (jus de vape à spectre complet, jus de vape à large spectre, jus de vape à isolat de CBD), source (chanvre et marijuana), souche (indica, sativa et hybride), ratio de propylène glycol (VG) et de glycérine végétale (PG) (50/ 50 VG&PG Ratio, 60/40 VG&PG Ratio, 70/30 VG&PG Ratio), Catégorie (THC détectable, THC non détectable et sans THC), dose (élevée, moyenne et faible), saveur (aromatisée et sans saveur), test effectué (Testé pour la puissance et testé pour la pureté), taille de l’emballage (> 30 ML, 30 ML-60 ML, 60 ML-100 ML, jusqu’à 1000 ML), canal de distribution (en ligne, magasins de produits de bien-être et naturels et dispensaires de marijuana médicale) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Royaume-Uni, Suisse, Allemagne, France, Pologne, Turquie, Belgique, Italie, Portugal, Danemark et reste de l’Europe, Japon, Thaïlande, Hong Kong, Vietnam, Malaisie, Australie, Philippines et reste de l’Asie- Pacifique, Israël, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique Acteurs du marché couverts CBDfx, HempBombs, Koi CBD, Savage CBD, ERTH WELLNESS, Hemplucid, VaporFi, JustCBD, NU-X CBD, Le petit vapoteur, Pure CBD Vapors, Vape Dinner Lady, CBD GENESIS, Malaya Hemp, Blue Moon Hemp, FUSION CBD PRODUCTS, Épouser Jane, Paso, entre autres

Définition du marché :

Les jus de vape CBD, également appelés e-liquide CBD ou huile de vape CBD, sont des liquides contenant du CBD utilisés dans les e-cigarettes. Ces liquides sont vaporisés par la e-cigarette. Lorsque les consommateurs inhalent le jus de vape, le cannabidiol (CBD) pénètre dans leurs poumons, infusant le CBD dans la circulation sanguine. Les jus de vape CBD contiennent quelques ingrédients simples tels que le PG (propylène glycol), le VG (glycérine végétale), l’extrait de CBD et les arômes utilisés dans les e-liquides.

Dynamique du marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD)

Conducteurs

Augmenter les bienfaits pour la santé grâce à l’utilisation de jus de vape au cannabidiol (CBD)

Le jus de vape au cannabidiol (CBD) est fabriqué à partir de l’extrait non enivrant de marijuana ou de chanvre, qui est principalement prescrit pour soulager les douleurs insurmontables. Parallèlement à cela, le jus de vape au cannabidiol (CBD) aide à traiter les problèmes d’anxiété qui sont devenus chez les êtres humains de nos jours en raison de l’augmentation du niveau de stress. Les avantages récréatifs des plantes de marijuana à partir desquelles le jus de vape au cannabidiol (CBD) est extrait aident à améliorer la qualité du jus de vape au cannabidiol (CBD).

En raison des avantages croissants pour la santé de l’utilisation du jus de vape au cannabidiol (CBD), les fabricants de jus de vape au cannabidiol (CBD) améliorent le niveau d’extraction pour répondre à la demande accrue.

Demande croissante de jus de vape au cannabidiol (CBD) dans l’industrie médicale

Le jus de vape au cannabidiol (CBD) a été considéré comme le produit le plus avancé dans le traitement de l’épilepsie. Le CBD est également utilisé pour l’anxiété, la douleur et les troubles musculaires appelés dystonie, Parkinson, Crohn et de nombreuses autres affections. L’avantage thérapeutique du jus de vape au cannabidiol (CBD) implique le potentiel des terpènes et d’autres composés phytochimiques du cannabis, qui offrent divers avantages pour la santé. Les agences médicales étudient les bienfaits naturels du CBD. Comme le jus de vape au cannabidiol (CBD) est considéré comme un remède naturel considéré comme puissant et sûr pour le traitement de divers problèmes de santé.

Opportunités

Incidence croissante des troubles psychologiques

Il y a une augmentation de l’incidence des troubles psychologiques tels que les troubles anxieux, y compris le trouble panique, les phobies des troubles obsessionnels compulsifs et la dépression.

Les troubles psychologiques se caractérisent par une perte d’intérêt ou de plaisir, de la tristesse, des sentiments de culpabilité ou une faible estime de soi, une mauvaise concentration, des troubles du sommeil ou de l’appétit et de la fatigue. Les personnes souffrant de dépression peuvent également avoir de multiples plaintes physiques sans cause physique apparente. La dépression peut être récurrente ou de longue durée. En outre, la dépression peut nuire à la capacité des personnes à fonctionner à l’école ou au travail et à faire face à la vie quotidienne. Dans sa forme la plus grave, la dépression peut mener au suicide.

Par exemple,

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans le monde, environ 264 millions de personnes sont touchées par la dépression. Plus de femmes sont touchées que d’hommes

Innovations technologiques dans le vapotage

Depuis le début, l’industrie du vapotage connaît des innovations régulières qui permettent aux fabricants de lancer ou de développer de nouveaux produits. La technologie de vapotage moderne crée désormais les expériences de vapotage les plus fluides avec des améliorations telles que Bluetooth, l’activation vocale et de meilleures batteries. Les fabricants de produits et les leaders de l’industrie ont pour objectif d’améliorer constamment l’expérience de vapotage.

Contraintes/Défis

Les risques sanitaires des e-cigarettes

Les cigarettes électroniques produisent plusieurs produits chimiques dangereux nocifs pour le corps humain, notamment l’acétaldéhyde, l’acroléine et le formaldéhyde. Ces aldéhydes peuvent provoquer des maladies pulmonaires, ainsi que des maladies cardiovasculaires (cœur).

Les cigarettes électroniques contiennent également de l’acroléine, un herbicide principalement utilisé pour tuer les mauvaises herbes. Il peut provoquer des lésions pulmonaires aiguës et une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). La MPOC est une maladie pulmonaire inflammatoire chronique qui provoque une obstruction du flux d’air des poumons. En outre, il peut provoquer de l’asthme et un cancer du poumon.

Ainsi, les effets néfastes de l’utilisation régulière des e-cigarettes peuvent remettre en question le marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD).

Lésions pulmonaires graves liées au vapotage

Les problèmes de santé liés au vapotage ont atteint un niveau sans précédent dans le monde au cours des dernières années. Depuis août 2019, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, les services de santé des États et locaux et d’autres partenaires cliniques et de santé publique traitent des lésions pulmonaires associées au vapotage (VAPI) , également appelée lésion pulmonaire associée à l’utilisation d’un produit de vapotage ou d’une cigarette électronique (EVALI), est une maladie respiratoire aiguë ou subaiguë caractérisée par un éventail de signes clinicopathologiques imitant diverses maladies pulmonaires.

» Obtenez l'exemple de copie PDF (y compris la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-cbd-vape-juice-market&SR

Certaines étapes ont été fermement suivies pour collecter, enregistrer et analyser les données de marché afin de préparer le rapport universel sur le marché des jus de vape au cannabidiol (CBD) . Ce rapport d’analyse de marché aide à découvrir les conditions générales du marché, les tendances et les tendances existantes dans l’industrie du marché des jus de vape au cannabidiol (CBD). Il comprend une enquête méthodique sur le scénario existant du marché mondial, qui prend en compte plusieurs dynamiques de marché. De plus, pour une compréhension explicite et meilleure des faits et des chiffres, les données sont symbolisées sous forme de graphiques, de tableaux et de graphiques. Le rapport à grande échelle sur le marché des jus de vape au cannabidiol (CBD) évalue également le taux de croissance et la valeur marchande en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance.

De plus, les données statistiques et numériques d’un rapport exceptionnel sur le marché des jus de vape au cannabidiol (CBD) sont interprétées à l’aide d’outils établis et avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les principaux domaines couverts par le rapport sur le marché comprennent la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Ce rapport sur le marché fournit également la liste des principaux concurrents ainsi que les informations stratégiques et l’analyse des facteurs clés influençant l’industrie du marché des jus de vape au cannabidiol (CBD). Pour une entreprise prospère, il est tout à fait nécessaire de connaître les demandes, les préférences, les attitudes et l’évolution des goûts des consommateurs concernant le produit spécifique et le rapport convaincant sur le marché des jus de vape au cannabidiol (CBD) est là pour résoudre ce problème.

Visitez le rapport d'étude complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cbd-vape-juice-market?SR

Data Bridge Market Research fournit une photo spéciale du marché à l’aide d’un mode d’étude, d’une synthèse et d’un résumé des faits provenant de quelques sources. Les statistiques ainsi introduites sont complètes, fiables et le résultat final d’une recherche considérable, à la fois importante et secondaire. Les analystes ont présenté les différents aspects du marché avec un point focal unique sur la détermination des principaux influenceurs de l’entreprise.

Analyse des acteurs du marché des jus de vape au cannabidiol (CBD) du localisateur d’ utilitaires clés- :

Les informations données dans cette partie présentent les points importants des principaux acteurs du marché. Il clarifie également les techniques de publicité et de marketing adoptées par l’utilisation de ces joueurs et décrit leurs participations sur le marché mondial.

Pourquoi la triangulation des données est-elle importante dans la recherche qualitative ?

Cela implique l’extraction d’enregistrements, l’évaluation de l’impact des variables statistiques sur le marché et la validation principale (expert de l’industrie). En dehors de cela, différentes modes de statistiques englobent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. La triangulation est une approche utilisée lors de l’examen, de la synthèse et du déchiffrement des données de la discipline. La triangulation des données a été recommandée comme approche méthodologique non seulement pour confirmer la validité des résultats de la recherche, mais également pour obtenir «l’exhaustivité» et la «confirmation» des enregistrements à l’aide de quelques techniques.

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-cbd-vape-juice-market&SR

