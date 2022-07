Marché du jumeau numérique : opportunités commerciales, tendances actuelles, défis du marché en 2028

La du marché mondial du jumeau numérique devrait atteindre 106,26 milliards USD à un TCAC stable de 54,7 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance constante des revenus du marché Digital Twin peut être attribuée à l’adoption croissante de l’IoT dans les industries et à l’utilisation croissante de Digital Twin pour la surveillance, le suivi et le contrôle des systèmes industriels. La technologie Digital Twin offre une visibilité en temps réel sur la production et les actifs pour identifier les obstacles afin de rationaliser le flux des opérations et d’améliorer le développement de produits.

La technologie connaît une forte demande en raison de l’acceptation croissante de l’industrie 4.0 en tant qu’utilisation de Digital Twin pour fournir un aperçu complet de la santé des équipements, permettant ainsi aux entreprises de reconnaître instantanément les anomalies dans le flux des opérations. De plus, le déploiement de Digital Twin aide à planifier de manière proactive la maintenance et le remplacement des pièces de rechange afin de réduire le temps de service et d’éviter les pannes d’actifs à un coût prohibitif.

Points saillants du rapport

En décembre 2020, Akselos a conclu un accord-cadre d’entreprise de trois ans avec Shell pour l’utilisation de la technologie de jumeau numérique structurel d’Akselos. L’accord vise à soutenir les équipes mondiales de Shell dans la conception, le processus et l’extension de la durée de vie des actifs dans l’ensemble des portefeuilles pétroliers et gaziers.

Le jumeau numérique de processus offre un aperçu en temps réel de la collaboration de différentes unités dans une installation de production entière. Dans un processus de production, les unités opérationnelles individuelles peuvent produire trop rapidement, entraînant un excès de certaines pièces individuelles et entraînant ainsi des coûts de stockage élevés ou d’autres problèmes liés à la logistique.

Le jumeau numérique de processus déploie l’intelligence artificielle, la réalité mixte et le calcul haute performance pour l’optimisation des équipements, ainsi que l’ensemble du processus de production en facilitant l’analyse en cours des performances opérationnelles.

Le marché mondial du jumeau numérique est largement segmenté en fonction des différents types de produits, de la gamme d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions clés et d’un paysage extrêmement concurrentiel. Cette section du rapport s’adresse uniquement aux lecteurs qui cherchent à sélectionner de manière stratégique les segments les plus appropriés et les plus lucratifs du secteur Digital Twin. L’analyse segmentaire aide également les entreprises intéressées par ce secteur à prendre des décisions commerciales optimales et à atteindre les objectifs souhaités.

en fonction du type, de la technologie, de l'application et de la région

Emergen

jumeaux

numériques

mondial

: ; 2018-2028)

Internet des objets

Intelligence artificielle et apprentissage automatique

Blockchain

Big Data Analytics

Réalité virtuelle, réalité augmentée et réalité mixte

5G

(chiffre d'affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Automobile

Santé

Aérospatiale et défense

détail

Énergie et services publics

Télécommunications

Agriculture

Autres

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial du jumeau numérique est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Les principaux acteurs du marché sont Microsoft Corporation, Oracle Corporation, IBM Corporation, PTC Inc., Ansys Inc., General Electric Company, SAP SE, Siemens AG, Hexagon AB et Aveva Group PLC.

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/digital-twin-market

Analyse régionale :

Cette section du rapport offre des informations précieuses sur la segmentation géographique du marché du jumeau numérique, ainsi que l’estimation des valorisations actuelles et futures du marché sur la base de la dynamique de l’offre et de la demande et la structure des prix des principaux segments régionaux. De plus, les perspectives de croissance de chaque segment et sous-segment ont été méticuleusement décrites dans le rapport.

Le rapport classe le marché mondial des jumeaux numériques dans diverses régions, notamment:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Caractéristiques radicales du rapport sur le marché du jumeau numérique :

le rapport englobe le marché du jumeau numérique aperçu ainsi que la part de marché, le rapport de la demande et de l’offre, les modèles de production et de consommation, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement et d’autres éléments ley

Une analyse approfondie des différentes approches et procédures entreprises par les principaux acteurs pour mener leurs activités efficacement

Offre un aperçu de la production et de la fabrication valeur, produits et services offerts sur le marché et informations fructueuses sur les stratégies d’investissement

Analyse de la chaîne d’approvisionnement ainsi que les avancées technologiques proposées dans le rapport

Le rapport couvre une alyse des tendances, des moteurs, des contraintes, des limites, des menaces et des opportunités de croissance dans l’industrie du jumeau numérique

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

