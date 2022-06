Marché du jumeau numérique électrique: tendances mondiales, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions d’ici 2029

Le rapport d’activité du marché du jumeau numérique électrique est collecté à partir de sources fiables telles que les sites Web, les revues, les fusions et les rapports annuels des entreprises. Ces informations collectées sont contrôlées et vérifiées par des experts du marché avant de les présenter à l’utilisateur final. Une équipe d’analystes qualifiés, de statisticiens, d’experts en recherche, de prévisionnistes enthousiastes et d’économistes travaille avec acharnement pour structurer un rapport d’étude de marché aussi intéressant pour les entreprises à la recherche d’un potentiel de croissance. Cette équipe se concentre sur la compréhension des activités du client et de ses exigences afin que le meilleur rapport d’étude de marché soit livré au client.

Analyse du marché et aperçu du marché du jumeau numérique électrique

Les services publics et les opérateurs d’infrastructures de réseau du monde entier se tournent de plus en plus vers les technologies numériques, telles que les jumeaux numériques électriques, pour aider à rationaliser l’intégration des technologies d’énergie renouvelable dans leur mix opérationnel. De plus, le marché des jumeaux numériques électriques a largement pris de l’ampleur en raison de l’acceptation croissante de technologies innovantes telles que l’Internet des objets (IoT) et le cloud pour les applications de jumeaux numériques, ainsi que des perspectives attrayantes de jumeaux numériques dans des secteurs tels que l’aérospatiale et la défense, la santé , l’automobile et les transports. Ces facteurs favoriseront la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des jumeaux numériques électriques était évalué à 820,0 millions USD en 2021 et devrait atteindre 2103,94 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 12,50% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend les avancées technologiques, le cadre réglementaire, PESTEL, l’analyse des cinq forces du porteur, les normes de l’industrie en un coup d’œil, les coûts des matières premières / aperçu des dépenses opérationnelles, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, les critères de sélection des fournisseurs, la tarification l’analyse, l’analyse de la production et le scénario de la chaîne climatique.

Dynamique du marché du jumeau numérique électrique

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Intégration des énergies renouvelables variables

Les technologies d’énergie renouvelable telles que l’éolien et le solaire photovoltaïque sont essentielles pour décarboner le secteur de l’électricité tout en répondant à la demande croissante d’énergie. Les gouvernements du monde entier ont mis en place des politiques et des incitations financières pour soutenir la décarbonisation à long terme du réseau électrique grâce à l’utilisation de sources d’énergie renouvelables. Selon l’Agence internationale de l’énergie, les énergies renouvelables représenteront 29 % de la production mondiale d’électricité en 2020, contre 27 % en 2019. La production d’électricité renouvelable devrait augmenter de 8 % pour atteindre 8 300 TWh en 2021. Alors même que la pandémie de COVID-19 bouleversé le secteur de l’électricité, les dépenses d’investissement mondiales pour les énergies renouvelables ont augmenté d’environ 7 % en 2020 par rapport à 2019. En conséquence, l’augmentation de la demande en énergies renouvelables nécessite en outre l’intégration d’énergies renouvelables variables

Augmentation de la demande dans le secteur de la santé

Le secteur de la santé met largement en œuvre des jumeaux numériques pour améliorer et optimiser ses opérations. Un jumeau numérique est utile pour surveiller la santé d’un patient, l’impact des tablettes et d’autres paramètres. Il est largement utilisé dans le secteur de la santé car il est dynamique et reçoit des mises à jour en temps réel des actifs physiques, des systèmes ou des processus. Il aide à la collecte de données continues de l’individu concernant divers signes vitaux, conditions médicales et réponse aux médicaments, à la thérapie et à l’environnement. Il modélise également de nombreux aspects d’un établissement hospitalier, tels que le mouvement des médecins et des patients et le suivi de l’emplacement en temps réel des systèmes, des actifs et des personnes. Ces facteurs font avancer le marché.

En outre, la décentralisation des ressources énergétiques distribuées à l’aide d’un jumeau numérique électrique devrait également stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. En plus de cela, des facteurs tels que l’augmentation de l’efficacité et l’optimisation des opérations du secteur de l’énergie, associés à la réduction des temps d’arrêt et de fonctionnement imprévus ainsi que des coûts de maintenance, stimulent également le marché mondial.

Opportunités

L’émergence de l’énergie 4.0

Les différents services publics d’électricité du monde entier ont commencé à intégrer l’Internet industriel des objets (IIoT), l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle (IA) et l’informatique en nuage dans leurs opérations. L’incorporation accrue peut être attribuée à l’utilisation dans des applications telles que la surveillance et la gestion des performances des actifs, les compteurs intelligents, la maintenance prédictive et prescriptive, les opérations et l’automatisation des ressources énergétiques distribuées (DER) et la planification et l’analyse des fluctuations dans les systèmes de production d’énergie renouvelable décentralisés. De plus, ces technologies aident à prévenir la mauvaise gestion de l’énergie, l’inefficacité et le manque de transparence, tout en augmentant l’utilisation des sources d’énergie renouvelables. Les experts en services publics et les fournisseurs de technologies ont commencé à qualifier cette tendance d’énergie 4. 0 afin de souligner l’ampleur de la transformation numérique que ces technologies apporteront à l’industrie de l’énergie électrique. Par conséquent, on estime que l’émergence de l’énergie 4.0 étendra davantage les opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Recherche et développement pour les technologies de pointe

En outre, l’augmentation des activités de recherche et développement (R&D) dans les domaines de l’Internet des objets (IoT) et de l’Internet industriel des objets (IIoT) en raison de la forte demande de technologies de services publics d’électricité efficaces et rentables devrait offrir davantage d’opportunités de croissance pour le marché des jumeaux numériques électriques.

Contraintes/Défis

Complexités du système

Un jumeau numérique électrique doit être capable de modéliser des objets simples et complexes ainsi que leurs relations en capturant avec précision les propriétés physiques et en simulant les comportements. Le développement d’un jumeau numérique électrique nécessite de multiples contributions de la part des opérateurs tels que les gestionnaires d’installations, les ingénieurs de conception, les ingénieurs électriciens, les fournisseurs d’équipements et d’autres parties, ce qui ajoute à la complexité du déploiement. Une autre difficulté provient de la complexité de l’objet physique à répliquer. Par conséquent, pour maintenir un jumeau numérique, les opérateurs doivent établir l’infrastructure technologique nécessaire, telle que des déploiements et des plateformes de simulation robustes de l’Internet des objets (IoT), ainsi qu’intégrer des sources de données entre les départements et les systèmes contextuels de l’Internet des objets (IoT).

Prise en charge limitée du déploiement par les parties prenantes

Le marché a été témoin de la résistance des acteurs du secteur de l’électricité concernant l’adoption. Cela est dû aux divers risques perçus associés au jumeau numérique électrique, tels que la complexité du déploiement du jumeau numérique, les coûts initiaux potentiels et l’incertitude quant aux résultats positifs après leur intégration. On estime que ce facteur pose un sérieux défi à la croissance du marché des jumeaux numériques électriques.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial du jumeau numérique électrique sont:

General Electric (États-Unis), Siemens (Allemagne), ABB (Suisse), Emerson Electric Co. (États-Unis), AVEVA Group plc (Royaume-Uni), Schneider Electric (France), Microsoft (États-Unis), Wipro Limited (Inde), SAS Institute (États-Unis), IBM (États-Unis), ANSYS (États-Unis), SAP SE (Allemagne), Oracle (États-Unis), Robert Bosch GmbH (Allemagne), BENTLEY SYSTEMS, INCORPORATED (États-Unis), Etteplan Oyj (Finlande), Fujitsu (Japon) , ACPD Services Ltd (Royaume-Uni)

Impact du COVID-19 sur le marché des jumeaux numériques électriques

La récente épidémie de coronavirus a eu un impact négatif sur le marché des jumeaux numériques électriques, car elle a posé de nombreux défis à l’industrie mondiale de l’électricité, notamment des effectifs réduits et éloignés, une demande commerciale en énergie plus faible, une augmentation des appels des clients et l’utilisation du numérique et de l’auto-assistance. canaux de service pendant les confinements. La diminution de la demande d’énergie a posé un certain nombre de défis techniques, notamment la gestion de la tension, la prévision de la demande et la gestion du niveau réactif pour éviter les dangers tels que les shunts réactifs au niveau de la distribution.

D’autre part, bien que la pandémie pose de nombreux défis à l’industrie mondiale de l’électricité, elle a également accéléré la croissance du marché. Le changement des modèles de travail causé par les restrictions induites par le COVID-19 a stimulé les efforts de transformation numérique des services publics et des opérateurs de réseau. L’augmentation des investissements dans les solutions numériques, telles que les jumeaux numériques électriques, permettrait aux entreprises de maintenir des chaînes d’approvisionnement, des opérations et une gestion des clients résilientes tout en réduisant la charge sur leur main-d’œuvre. L’utilisation de jumeaux numériques a permis le flux de données, fournissant une image complète de la santé et de la stabilité du réseau pendant les confinements. Il a également mis à la disposition du personnel de terrain des informations géospatiales distribuées et mobiles, permettant aux ingénieurs de terrain de trouver des informations à jour sur l’emplacement et l’état des actifs du réseau à proximité. En outre, il a également accéléré la transformation numérique des services publics, créant de nombreuses opportunités pour les technologies émergentes telles que les jumeaux numériques électriques. La mise en œuvre de jumeaux numériques électriques améliore la productivité de la main-d’œuvre et la flexibilité opérationnelle, ce qui est susceptible d’offrir aux services publics de fortes opportunités de croissance.

Principaux faits saillants de TOC: Global In Electrical Digital Twin Market

Chapitre 1: Aperçu du marché mondial du jumeau numérique électrique

Chapitre 2: Impact économique mondial sur le marché du jumeau numérique électrique

Chapitre 3: Concurrence sur la taille du marché mondial par les producteurs de l’industrie

Chapitre 4: Productions mondiales, revenus (valeur), selon les régions

Chapitre 5: Global Approvisionnements (production), consommation, exportation, importation, géographiquement

Chapitre 6 : Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Chapitre 7 : Analyse du marché mondial, sur la base de l’application

Chapitre 8 : Chaîne de valeur de l’industrie du marché

Chapitre 9 : Chaîne de marché, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Stratégies et politiques clés des distributeurs/fournisseurs/négociants

Chapitre 11 : Principaux indicateurs économiques, par vendeurs sur le marché

Chapitre 12 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 13 : Période de prévision du marché

Chapitre 14 : Avenir du marché

Chapitre 15 : Annexe

Questions clés auxquelles répond cette étude

1) Qu’est-ce qui rend In Electrical Digital Twin Market réalisable pour un investissement à long terme?

2) Connaître les domaines de la chaîne de valeur où les acteurs peuvent créer de la valeur ?

3) Un territoire susceptible de connaître une forte augmentation de la croissance du TCAC et de l’année ?

4) Quelle région géographique aurait une meilleure demande de produits/services ?

5) Quelle opportunité le territoire émergent offrirait-il aux entrants établis et aux nouveaux entrants sur le marché du jumeau numérique électrique?

6) Analyse du côté des risques liés aux prestataires de services ?

7) Comment les facteurs influençant la demande de In Electrical Digital Twin dans les prochaines années ?

8) Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché Global In Electrical Digital Twin?

9) Quelles stratégies des grands acteurs les aident à acquérir des parts de marché matures ?

10) Comment la technologie et l’innovation centrée sur le client apportent de grands changements sur le marché des jumeaux numériques électriques?

Pourquoi vous devez acheter ce rapport :

Examiner en détail le marché mondial des jumeaux numériques électriques

Évaluer les acteurs du marché avec leur chaîne de fabrication, la capacité de production des fabricants respectifs

Dresser le profil des principaux acteurs du marché

Connaître la taille complète du marché et estimer les prévisions

Pour obtenir les informations par région, entreprise, type et application

