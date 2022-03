Marché du groupe motopropulseur Europe EV 2021: prévisible pour les moteurs de la demande et les stimulateurs de croissance qui devraient croître au cours de la période de prévision 2028 | Continental AG, Cummins Inc., Dana Limited, Magna International, Mahle GmbH

Le « marché du groupe motopropulseur des véhicules électriques en Europe » devrait passer de 5,27 milliards de dollars américains en 2018 à 13,37 milliards de dollars américains d’ici 2027. Cela représente un TCAC de 11,0 % entre 2019 et 2027. L’industrie automobile se développe à un rythme soutenu. taux rapide au fil des ans à travers le monde. Au cours des dernières années, les voitures ont connu des avancées technologiques importantes, en particulier dans le développement de technologies alternatives. Les technologies, telles que les systèmes d’entraînement électriques, sont susceptibles de détenir une part importante dans le secteur automobile. Les moteurs évoluent, avec de nouvelles normes d’économie de carburant et d’émissions. De plus, l’électrification des véhicules a été considérée comme une avancée de la technologie automobile.

Le segment de marché Europe EV Powertrain par fabricants comprend:

Continental AG, Cummins Inc., Dana Limited, Magna International, Mahle GmbH, Maxim Integrated, Robert Bosch GmbH, Tata Elxsi, Valeo SA, ZF Friedrichshafen AG

Marché européen du groupe motopropulseur EV – Par type de produit

Groupe motopropulseur hybride de série

Groupe motopropulseur de véhicule électrique à batterie

Groupe motopropulseur hybride série-parallèle

Groupe motopropulseur hybride léger

Groupe motopropulseur hybride parallèle

Marché européen du groupe motopropulseur EV – par application

Voitures particulières

Véhicules commerciaux

En termes de matières premières, le segment alkyde représentait la plus grande part du marché européen du groupe motopropulseur pour véhicules électriques en 2020. En termes de technologie, les solvants détenaient une plus grande part de marché du marché du groupe motopropulseur pour véhicules électriques en 2020. De plus, en termes d’application , l’industrie de la construction détenait une plus grande part de marché du marché du groupe motopropulseur EV en 2020.

