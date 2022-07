Marché du goudron de houille 2028 | Analyse globale, statistiques, revenus, analyse de la demande et des tendances L’

La taille du marché mondial du goudron de houille devrait atteindre 18,64 milliards USD en 2028 à un CAGR stable, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance du marché du goudron de houille est fortement stimulée par le besoin de brai de goudron de houille dans les procédés de fusion de l’aluminium.

Un autre facteur clé de la croissance de ce marché est l’augmentation rapide de la consommation de brai de goudron de houille dans la fusion de l’aluminium en raison de la demande croissante d’aluminium pour une gamme d’applications de fabrication et de construction industrielles. Le brai de goudron de houille est utilisé dans l’asphalte pour le bitume des routes, comme base pour les peintures et les revêtements, et également comme liant dans les produits d’asphalte, en plus d’être largement utilisé dans la production d’acier et d’aluminium. C’est l’un des produits importants des électrodes en graphite utilisées dans les fours à arc électrique.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/548

Ainsi que les nouveaux entrants sur le marché Coal Tar. Il se concentre sur les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords de licence, les promotions de marques et les lancements de produits, entre autres.

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont Himadri Specialty Chemical Ltd., Voestalpine AG, Rain Carbon Inc., Industrial Química del Nalón SA, DEZA, as, Bilbaína de Alquitranes, SA, Koppers Inc., Nagreeka Hydrocarbons (P) Ltd., Neptune Hydrocarbures Mfg. Pvt. Ltd., et Tar Alliance AM.

Étendue du marché:

L’un des éléments centraux du rapport est la large segmentation du marché Coal Tar qui comprend la gamme de types de produits, le spectre d’applications, le paysage de l’industrie des utilisateurs finaux, les régions géographiques importantes et les principaux concurrents du marché. Le rapport contient des opinions impartiales d’experts de l’industrie sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée. Les positions financières des principaux acteurs, ainsi que leurs bénéfices bruts, volumes de ventes, revenus des ventes, coûts de fabrication et autres ratios financiers, ont été évalués avec précision dans le rapport.

Faits saillants des rapports :

En février 2020, Epsilon Carbon a annoncé son intention d’étendre son projet de distillation de goudron de houille et après avoir reçu l’autorisation environnementale ainsi que d’autres autorisations nécessaires concernant l’expansion.

En mars 2018, Gearbulk et Puma Energy ont créé une coentreprise afin d’exploiter cinq pétroliers de brai de goudron de houille et de bitume, ainsi que d’exécuter des contrats de transport de brai de goudron de houille liquide, d’asphalte et de bitume, de créosote et de goudron de houille.

En mars 2020, Epsilon Carbon a annoncé un investissement de 121,6 millions USD pour la mise en place d’une installation intégrée de noir de carbone, d’une capacité de 300 000 tonnes par an, dans le district de Bellary au Karnataka, en Inde.

L’Asie-Pacifique représentait la plus grande part des revenus en 2020, ce qui peut être attribué à des facteurs tels que l’augmentation de la demande de goudron de houille provenant d’industries telles que l’aluminium, la peinture, les colorants et les matériaux photographiques dans les pays de la région.

Pour toute autre question, veuillez contacter notre équipe @ https://www.emergenresearch.com/purchase-enquiry/548

Le marché mondial du goudron de houille est largement segmenté en fonction des différents types de produits, de la gamme d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions clés et d’un paysage extrêmement concurrentiel. Cette section du rapport s’adresse uniquement aux lecteurs qui cherchent à sélectionner de manière stratégique les segments les plus appropriés et les plus lucratifs du secteur Coal Tar. L’analyse segmentaire aide également les entreprises intéressées par ce secteur à prendre des décisions commerciales optimales et à atteindre les objectifs souhaités.

Aux fins du présent rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial du goudron de houille en fonction du type, de l’application, de l’utilisation finale, du canal de commercialisation et de la région. comme suit :

Type Perspectives (Revenus : milliards USD ; Volume : Millions de tonnes métriques ; 2021-2028)

basse température Goudron de houille

température moyenne

goudron de houille à haute température

(Revenus : milliards USD ; Volume : Millions de tonnes métriques ; 2021- 2028)

Brai de goudron de houille

Huile de noir de carbone

Huiles de spécialité

Perspectives d’utilisation finale (Revenus : milliards USD ; Volume : Millions de tonnes métriques ; 2021-2028)

Industrie de l’aluminium

Toiture

pneu Industrie de

peinture

Préservation du bois

Autres

Perspectives des canaux de commercialisation (Revenus : milliards USD ; Volume : millions de tonnes métriques ; 2021-2028)

ligne en

hors

Bifurcation régionale

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Demande Procéder à l’achat du rapport @ https://www.emergenresearch.com/select-license/548

Questions clés auxquelles répond le rapport :

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les récentes avancées technologiques et de produits sur le marché?

Quelles sont les stratégies clés adoptées par les principaux acteurs du marché Goudron de houille?

Quels sont les principaux types de produits et applications de l’industrie du goudron de houille ?

Quel est le résultat de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Quel est le paysage concurrentiel du marché Coal Tar?

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie?

Quel est le taux de croissance de l’industrie dans les années à venir ?

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

Jetez un œil à nos autres rapports :

Marché du goudron de houille

https://www.google.com.bh/url?q=https://www.emergenresearch.com/industry-report/uas-traffic-management-system-market

À propos de nous :

Chez Emergen Research, nous croyons en l’avancement de la technologie. Nous développons une société d’études de marché et de conseil en stratégie avec une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance