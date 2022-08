Marché du Gigabit sans fil 2022 : applications, analyse régionale, acteurs clés et prévisions jusqu’en 2029

Ce rapport d’étude de marché rend les entreprises dominantes, qu’elles soient grandes, moyennes ou petites, pour exister et réussir sur le marché. Sans oublier que tous les sujets ont été étudiés en profondeur avec les meilleurs outils et techniques. Le rapport fournit également la fluctuation de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision de 2022-2029 pour le marché. L’analyse SWOT a été utilisée tout au long du rapport, ce qui permet de mettre l’accent sur les principaux fabricants mondiaux, la définition du marché, la description et l’analyse du paysage concurrentiel du marché. Le crédible Ce rapport revêt une importance considérable en ce qui concerne la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements.

Le gigabit sans fil est connu pour être une étape avancée de la technologie sans fil qui fonctionne généralement sur une plate-forme sans fil. Cette technologie est spécialement conçue pour permettre une transmission rapide des données et une communication plus rapide. Cette technologie sans fil possède un taux de transfert de données supérieur à celui du WiFi.

Le système de communication sans fil a été largement accepté dans le monde entier car il offre une vitesse de transfert de données supérieure ou égale à un gigabit. Wireless Gigabit propose de nouvelles normes de communications sans fil, notamment 60 GHz 802.11ad. La bande 60 GHz est connue pour faciliter la vitesse de 7 Gbps.

Le marché mondial du Gigabit sans fil était évalué à 24 796,70 millions USD en 2021 et devrait atteindre 180 924,80 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 28,20 % au cours de la période de prévision 2022-2029. « L’électronique grand public » représente le plus grand segment de composants sur le marché respectif en raison de l’augmentation de l’adoption par les consommateurs des points d’accès 802.11ac. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse du pilon.

Produit

Périphériques d’affichage

Smartphones

Ordinateurs portables et tablettes

Les autres

Périphériques d’infrastructure réseau

Routeurs et points d’accès

Adaptateurs

Stations de liaison

Stations d’accueil

Technologie

Système sur puce (SoC)

Puce de circuit intégré (puce IC)

Protocole

11ad

11 jours

Utilisation finale

Électronique grand public

La mise en réseau

Commercial

Certains des acteurs distingués du marché comprennent

Qualcomm Technologies, Inc. (États-Unis)

Sivers Semiconductors AB. (Suède)

Intel Corporation (États-Unis)

Tensorcom, Inc. (États-Unis)

STMicroelectronics (Suisse)

(NOUS)

NXP Semiconducteurs. (Pays-Bas)

Advanced Micro Devices, Inc (États-Unis)

Infineon Technologies AG (Allemagne)

Blu sans fil (Royaume-Uni)

Netgear, Inc. (États-Unis)

Ubiquiti Inc. (ETATS-UNIS)

Cycle (Israël)

SAMSUNG (Corée du Sud)

Socionext Inc. (Japon)

HiSilicon (Shanghai) Technologies Co., Ltd. (Chine)

ASUSTeK Computer Inc. (Taïwan)

Millitronic (Inde)

Géographiquement, le marché a été segmenté en

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Points clés du rapport

L’analyse des tendances de croissance du marché mondial du Gigabit sans fil est basée sur le TCAC calculé de 2022 à 2029.

Pour analyser le fonctionnement du marché dans chaque région, la part de marché et le taux de croissance de chaque région géographique sont évalués.

Il comprend tous les détails nécessaires sur les principaux producteurs, clients et distributeurs du marché.

