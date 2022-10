Marché du génie civil 2020 avec les données des principaux pays et les opportunités par régions

Le marché du génie civil devrait valoir 78 34 525,80 millions USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 5,20% au cours de la période de prévision (2022–2030).

Selon les analystes, l’accent mis sur l’innovation dans les matériaux de construction ainsi que la demande croissante de conceptions de génie civil stimuleront la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le rapport d’étude de marché du génie civil offre une analyse complète du marché mondial du génie civil et de ses segments d’application, de groupe de clients et de services. Le manque de main-d’œuvre qualifiée ainsi que la faible croissance de l’industrie de la construction sont les éléments qui pourraient influencer l’avancement du marché du génie civil tout au long de la période de prévision. Le rapport d’étude de marché du génie civil par des analystes experts est développé pour aider les organisations sur le marché du génie civil.

Segmentation du marché

Le marché mondial du génie civil a été segmenté en fonction de l’application, du groupe de clients et du service. Sur la base de l’application, le marché du génie civil est segmenté en fonction des infrastructures, de l’immobilier et de l’industrie. En outre, le marché, sur la base du groupe de clients, est segmenté en secteurs public et privé. Le marché mondial du génie civil est également couvert en fonction du segment des services, qui est divisé en construction, maintenance, autres et planification et conception.

Des éléments majeurs tels que les coûts élevés de fabrication et de construction pourraient entraver la croissance du marché du génie civil. Cependant, selon le rapport d’étude de marché du génie civil, les investissements importants du secteur gouvernemental ainsi que la croissance impressionnante du secteur immobilier propulseront la croissance tout au long de la période de prévision. Le marché du génie civil devrait enregistrer une croissance à un TCAC élevé en raison de ces facteurs clés. L’exploration des segments d’application, de groupe de clients et de services ainsi que des marchés régionaux a été donnée dans le rapport d’étude de marché mondial du génie civil. Les analystes de recherche qui étudient le marché du génie civil ont publié des prévisions de marché dans le rapport d’étude de marché du génie civil afin de soutenir les entreprises basées sur le marché du génie civil. Le rapport d’étude de marché du génie civil fournit une compréhension approfondie du marché du génie civil sur la base des informations et des prévisions jusqu’en 2023.

Obtenez un exemple gratuit de brochure PDF @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/7414

Aperçu régional

L’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste du marché régional mondial du génie civil sont principalement couverts dans le rapport d’étude de marché mondial du génie civil. Les marchés du génie civil au niveau national répartis en Amérique du Nord — les États-Unis, le Canada et le Mexique sont également couverts dans le rapport. En Amérique du Sud, le Brésil et d’autres marchés du génie civil au niveau national sont couverts dans le rapport. Dans la région Asie-Pacifique (APAC), les marchés de génie civil couverts au niveau national sont le Japon, l’Inde, la Chine et d’autres. Le rapport d’étude de marché du génie civil explore également le marché régional du génie civil présent en Europe au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne, etc. Le rapport d’étude de marché du génie civil couvre également les marchés régionaux du reste du monde ainsi que les marchés du génie civil d’Afrique et du Moyen-Orient.

Paysage concurrentiel

Les progrès technologiques dans l’industrie de la construction sont présumés stimuler la croissance du marché du génie civil dans le monde entier. Le marché mondial du génie civil pourrait être confronté à un manque de professionnels qualifiés, néanmoins, les organisations du marché du génie civil poursuivront le taux de croissance. Le rapport d’étude de marché du génie civil présente les profils d’entreprises des principales entreprises actives sur le marché mondial du génie civil. En outre, le rapport sur le marché mondial du génie civil offre une analyse complète du marché recueillie auprès des sources primaires et secondaires du marché du génie civil couvrant à la fois les décideurs et les leaders d’opinion. Le rapport d’étude de marché du génie civil met en évidence ces domaines clés aidant les entreprises opérant sur le marché du génie civil à élaborer de meilleures stratégies de croissance.

Parlez à nos analystes @ https://www.marketresearchfuture.com/ask_for_schedule_call/7414

Nouvelles de l’industrie

Une étude de la Civil Engineering Organization (ICE), basée au Royaume-Uni, recommande que les équipes de construction utilisent un nouveau processus de livraison, connu sous le nom de Systems Approach to Infrastructure Delivery (SAID), en vue de réaliser des projets d’infrastructure de plus en plus complexes aujourd’hui. Selon l’étude publiée en décembre, l’accent mis par SAID sur « la pensée systémique, l’ingénierie des systèmes et l’intégration des systèmes » se concentre sur trente entretiens avec le « personnel de projet » dans les secteurs des infrastructures, de l’aviation, de la défense, du pétrole et du gaz, de la technologie.

À propos de Market Research Future :

Market Research Future (MRFR) est une société mondiale d’études de marché qui est fière de ses services, offrant une analyse complète et précise en ce qui concerne divers marchés et consommateurs dans le monde entier. Market Research Future a pour objectif distingué de fournir une recherche de qualité optimale et une recherche granulaire aux clients. Nos études de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché mondiaux, régionaux et nationaux permettent à nos clients d’en savoir plus, d’en savoir plus et d’en faire plus, ce qui aide à répondre à vos questions les plus importantes.

Avenir® des études de marché

99, rue Hudson, 5e étage

10013, New York, État de New York

États-Unis d’Amérique

Téléphone:

+1 628 258 0071(États-Unis)

+44 2035 002 764(Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com