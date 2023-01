Marché du gazon artificiel en Asie-Pacifique enregistrant un TCAC de 5,50%, tendances de l’industrie, perspectives régionales, partage des revenus de l’entreprise et prévisions jusqu’en 2029

Le rapport sur le gazon artificiel en Asie-Pacifique suggère que l’industrie du gazon artificiel en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance plus élevée au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau de l’utilisateur final. Ce rapport est le meilleur aperçu de la perspective mondiale de l’industrie, de l’analyse complète, de la taille, de la part, de la croissance, du segment, des tendances et des prévisions. L’étude de recherche et les données de recherche couvertes dans ce rapport font de ce document une ressource pratique pour les gestionnaires, les analystes, les chercheurs, les experts de l’industrie et d’autres personnes clés qui obtiennent une étude prête à accéder et auto-analysée. Dans la section Analyse concurrentielle, les principaux acteurs clés existant sur le marché sont mentionnés ainsi que divers détails tels que les profils des entreprises, leur analyse de la part de marché et leurs différentes stratégies qui les font prospérer sur le marché.

Un rapport international sur le gazon artificiel en Asie-Pacifique est préparé à l’aide de données provenant de bases de données internes, de recherches secondaires et primaires effectuées par une équipe d’experts de l’industrie. Cette étude de marché analyse l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Des informations approfondies sur les tendances émergentes, les opportunités et les menaces potentielles sont proposées dans ce rapport, car il s’agit de la clé d’une subsistance à long terme dans un environnement concurrentiel. Le rapport d’étude de marché sur le gazon artificiel en Asie-Pacifique fournit des informations ingénieuses, efficaces, factuelles et pénétrantes de la part des clients.

Le gazon artificiel est un tapis qui ressemble beaucoup au gazon naturel. Il s’agit d’une surface de fibres synthétiques qui ressemble à du gazon naturel et qui est souvent utilisée dans les arènes pour des sports qui se pratiquaient normalement ou à l’origine sur du gazon. Ils comprennent plusieurs matériaux synthétiques semblables à des tapis conçus pour ressembler à du gazon et utilisés comme surface de jeu pour les terrains de baseball et de football, pour couvrir les patios et autres. En particulier, le gazon artificiel est durable, adapté aux animaux de compagnie, économique, durable et nécessitant peu d’entretien, offre des options de conception flexibles et offre un espace vert et dynamique dont vous pouvez profiter toute l’année.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du gazon artificiel était évalué à 1123,71 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1724,54 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,50% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des dispositions de réseau de distributeurs et partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Définition du marché

Un mélange de fibres synthétiques, organiques et herbeuses est un gazon artificiel. Les lames vertes peuvent être utilisées à différentes hauteurs de pile. Celui-ci a une forte demande car il est réalisé de la même manière qu’un tapet, et les lames. À des fins de loisirs, le gazon artificiel est fréquemment utilisé. Le gazon artificiel est plus courant que le vrai gazon sur les terrains de football des écoles secondaires dans certaines parties du monde. Ceci est utilisé pour une variété d’installations sportives, y compris les terrains de baseball, de football et de bowling. Il est également employé dans

Développement récent

En mai 2020, Dow a annoncé la nouvelle résine plastique PCR fabriquée pour les applications de collage de film rétractable en Asie-Pacifique qui a été commercialisée et développée. Cette dernière résine est conçue pour atteindre une sortie de film égale aux résines traditionnelles avec 40 % de matériau PCR. Le médicament, XUS 60921.01, est formé de plastiques recyclés que nous avons obtenus localement par notre partenaire de recyclage stratégique Dow’s à Nanjing, en Chine. Cette dernière résine conduit à un système de plastique circulaire sans perdre la compétence des clients et des propriétaires de marques. Ce développement a aidé l’entreprise à attirer les consommateurs qui préfèrent les produits avancés.

Portée du marché du gazon artificiel en Asie-Pacifique

Le marché du gazon artificiel est segmenté en fonction du type, des matériaux de remplissage, de la hauteur des poils, du revêtement arrière, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Caoutchouc

Polyéthylène

Polypropylène

Nylon

Polyamides

Jute

Autres

Matériaux de remplissage

À base de pétrole

Remplissage de sable (silice)

Remplissage organique

Autres

Hauteur du pieu

10-30 millimètres

30-50 millimètres

50-70 millimètres

Moins de 10 millimètres

70-100 millimètres

Plus de 100 millimètres

Revêtement arrière

PU

Latex

Canal de distribution

Ventes directes/B2B

Magasins spécialisés

Dépanneurs

Commerce électronique

Autres

Utilisateur final

Sports & loisirs

Ménages

Aéroports

Le restaurant

Hôtels

Bureaux commerciaux

Zones pour animaux de compagnie

Autres

Analyse de la part de marché du gazon artificiel

Le paysage concurrentiel du marché du gazon artificiel fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché du gazon artificiel.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du gazon artificiel sont :

Groupe Tarkett (France)

Victoria PLC (Royaume-Uni)

POLYTAN (Allemagne)

Dow (États-Unis)

Royal Grass (Pays-Bas)

CCGrass (Chine)

Groupe Condor (Pays-Bas)

Act Global (États-Unis)

GreenFields BV (Pays-Bas)

HATKO (Turquie)

TenCate Grass (EAU)

Shaw Industries Group, Inc. (États-Unis)

Produits contrôlés, LLC (États-Unis)

Groupe sportif (États-Unis)

Emplacements SIS (Royaume-Uni)

Nurteks Hali (Turquie)

Limonta (États-Unis)

Challenger Turf, Inc. (États-Unis)

Global Syn-Turf (États-Unis)

K&B JUNWOO (Corée du Sud)

Analyse / aperçus régionaux du marché du gazon artificiel

Le marché du gazon artificiel est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, matériaux de remplissage, hauteur de pile, revêtement arrière, canal de distribution et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du gazon artificiel sont la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l’Australie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines, le reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans l’Asie-Pacifique (APAC).

La Chine domine le marché du gazon artificiel en Asie-Pacifique en raison de la demande croissante de gazon artificiel comme pour le terrain de sport. Le gazon artificiel est également utilisé dans le secteur domestique et cette demande augmente très rapidement dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Nos rapports aideront les clients à résoudre les problèmes suivants :

Incertitude quant à l’avenir : nos recherches et nos connaissances aident nos clients à prévoir les compartiments de revenus et les plages de croissance à l’avenir. Cela aidera nos clients à investir ou à vendre leurs actifs.

Saisir les avis du marché :

Pour une stratégie, il est essentiel d’avoir une compréhension objective des opinions du marché. Notre recherche fournit une image claire de l’humeur du marché. Nous maintenons cette surveillance en dialoguant avec des leaders d’opinion clés de la chaîne de valeur de chaque industrie.

Reconnaître les centres d’investissement les plus fiables :

Notre analyse évalue les centres d’investissement du marché en fonction de la demande projetée, des rendements et des marges bénéficiaires. En utilisant nos études de marché, nos clients peuvent se concentrer sur les centres d’investissement les plus importants.

Identification et évaluation de partenaires commerciaux potentiels :

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux.

Table des matières principale du rapport sur le marché du gazon artificiel

• INTRODUCTION

• SEGMENTATION DU

MARCHÉ • APERÇU DU MARCHÉ

• RÉSUMÉ ANALYTIQUE

• PERSPECTIVES PREMIUM

• Marché des dispositifs passifs intégrés

• PROFIL DE L’ENTREPRISE

• FABRICANT DE COMPOSANTS

• CONCLUSION

• QUESTIONNAIRE

• RAPPORTS CONNEXES

