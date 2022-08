Marché du gazon artificiel: analyse globale de l’industrie, taille, part, tendances et prévisions d’ici 2028

Le marché du gazon artificiel devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 7,30 % au cours de la période de prévision susmentionnée. L’augmentation de la demande de produits de revêtement de sol durables et rentables et leur utilisation dans les applications extérieures ont eu un impact direct sur la croissance du marché du gazon artificiel.

Le gazon artificiel est un substitut du gazon naturel composé de fibres artificielles qui ressemblent à du gazon normal. Le gazon artificiel est principalement utilisé dans les terrains de sport qui nécessitent une surface de gazon très durable. L’utilisation de gazon artificiel aide à la conservation de l’eau et sert également bien dans des conditions climatiques défavorables. Le gazon artificiel est également utilisé dans l’aménagement paysager et plusieurs autres applications. Les avantages de l’utilisation du gazon artificiel sont un faible entretien uniforme, une surface de gazon de haute qualité, une résistance aux intempéries et des risques de blessures réduits . Les fibres de gazon artificiel sont durables et ont un faible impact sur l’environnement car elles nécessitent une faible quantité d’eau et elles sont recyclables.

Les industries mondiales de la construction et l’innovation dans les produits de gazon artificiel sont le principal moteur du marché du gazon artificiel. La demande croissante de gazon artificiel destiné à être utilisé dans le secteur de la construction de stades, de terrains de sport, de jardins et de maisons est également un moteur pour le marché du gazon artificiel. Une augmentation des investissements gouvernementaux dans le développement de programmes sportifs et de terrains de jeux est une opportunité pour le marché du gazon artificiel.

Le coût plus élevé de l’installation du gazon artificiel et la disponibilité de substituts bon marché constituent un défi pour la croissance du marché du gazon artificiel. Cependant, les blessures subies par les joueurs sur le gazon artificiel sont le principal frein du marché du gazon artificiel au cours de la période de prévision 2021-2028.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Gazon artificiel

Le paysage concurrentiel du marché Gazon artificiel fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché du gazon artificiel.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du gazon artificiel sont ACT Global, Domo Sports Grass, Condor Group, Limonta Sport SpA, Controlled Products, LLC, Edel Grass BV, CCGrass, SIS Pitches, Wonderlawn, SportGroup Holding, Beaulieu International Group, ForestGrass, Unisport AB, Koninklijke Ten Cate bv., Victoria PLC, Shaw Sports Turf Inc, Challenger Turf, Inc., DuPont, Forbex Export Corporation, Mondo SpA, Global Syn-Turf, Nurteks, Synthetic Grass Warehouse sont parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

En mars 2017, Synthetic Grass Warehouse, l’un des plus grands producteurs de gazon artificiel aux États-Unis, a annoncé le lancement de sa toute nouvelle méthode la plus sensée à ce jour – Nature’s Everlast Turf Nature. Le meilleur du gazon Everlast est conçu pour créer le produit de gazon artificiel le plus sensible disponible sur le marché. Cette introduction est une étape supplémentaire pour garantir que chacun puisse accéder à l’herbe de son choix sans aucun problème, facture d’eau ou pollution.

Ce rapport sur le marché du gazon artificiel fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du gazon artificiel Data Bridge Market Research, contactez-nous pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché du gazon artificiel et taille du marché

Le marché du gazon artificiel est segmenté en fonction du type, de l’installation, du matériau de base en fibre, du matériau de remplissage, de l’application et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Le marché du gazon artificiel a été segmenté en fonction du type, en touffe d’herbe inférieure à 10 mm, en touffe d’herbe entre 10 et 25 mm et en touffe d’herbe supérieure à 25 mm.

Basé sur l’installation, le marché du gazon artificiel est segmenté en revêtements de sol et muraux.

Basé sur un matériau à base de fibres, le marché du gazon artificiel est segmenté en polyéthylène, polypropylène, polyamides et nylon.

Sur la base des matériaux de remplissage, le marché du gazon artificiel est segmenté en remplissages à base de pétrole, en remplissage de sable et en remplissages à base de plantes. Le remplissage à base de pétrole est en outre segmenté en caoutchouc styrène-butadiène, monomères éthylène-propylène-diène et élastomères thermoplastiques.

Sur la base de l’application, le marché du gazon artificiel est segmenté en loisirs, résidentiel, commercial, sportif et paysager. Les sports sont en outre sous-segmentés en sports de contact et sports sans contact.

Basé sur le canal de distribution, le marché du gazon artificiel est segmenté en ligne et hors ligne. Analyse au niveau du pays du marché du gazon artificiel

Le marché du gazon artificiel est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, installation, matériau de base en fibre, application de matériau de remplissage et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du gazon artificiel sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays- Bas , la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Europe domine le marché du gazon artificiel en raison de la disponibilité d’industries matures du gazon artificiel et de la présence de grandes entreprises. La croissance des activités de recherche et développement pour le gazon artificiel en raison des problèmes de sécurité des sportifs et du soutien des infrastructures gouvernementales est également un facteur de croissance du marché dans cette région, tandis que l’Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus élevé de la période de prévision. de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation de l’aménagement paysager, de l’augmentation des investissements des principaux intervenants et du soutien du gouvernement.

La section par pays du rapport sur le marché du gazon artificiel fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.



