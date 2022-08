Marché du gaz médical par produit, applications, acteurs géographiques et clés

Le rapport sur le marché du gaz médical agit comme une excellente source de données notables, les tendances actuelles du marché, les événements futurs, l’environnement du marché, l’innovation technologique, les technologies imminentes et le développement technique dans l’industrie connexe. Le rapport s’avère très utile à la fois aux entreprises établies et aux acteurs des marchés émergents du secteur, car il contient des informations approfondies sur le marché. Ce rapport d’étude de marché permet également aux entreprises de prendre de meilleures décisions, de gérer la commercialisation de biens ou de services et d’atteindre une meilleure rentabilité en priorisant les objectifs du marché. Un marché international des Gaz Médicaux Le document offre également un aperçu de la génération de revenus et de l’initiative de durabilité. Le rapport comprend une analyse de marché basée sur le niveau régional et mondial. Un rapport sur le marché mondial des gaz médicaux a été structuré par une équipe de chercheurs multilingues experts dans différentes langues avec lesquelles ils exécutent efficacement des études de marché au niveau international.

Principaux acteurs clés du marché :

Air Products Inc., (États-Unis), Linde Plc (Allemagne), Air Liquide (France), Ellenbarrie Industrial Gases (Inde), Praxair Technology, Inc., (États-Unis), TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION, (Japon), AIMS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (Inde), scicalgas (États-Unis), SOL Group (Italie), Atlas Copco AB (Suède), Zaburitz Pearl Energy Co., Ltd., (Myanmar), Rotarex (Luxembourg), Messer Group GmbH (Allemagne), Amico Group , (EAU) et GCE Group (Suède)

Les segments et sous-sections du marché Gaz médical sont présentés ci-dessous:

Par produit (gaz médicaux, équipement de gaz médicaux)

Par application (fabrication et recherche pharmaceutiques, applications diagnostiques, applications thérapeutiques, autres)

Par méthode de séparation (séparateurs physiques, distillation fractionnée, tamis moléculaire, membrane semi-perméable, autres)

Par utilisateur final (hôpitaux, soins de santé à domicile, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, établissements universitaires et de recherche, fournisseurs de services d’urgence, autres)

Aperçu du marché

La médecine moderne dépend fortement des gaz. Les gaz aident à la respiration et à l’anesthésie et permettent aux professionnels d’analyser le fonctionnement des poumons et du système cardiovasculaire. Ils sont également utilisés dans le diagnostic et la cryochirurgie. Les gaz médicaux désignent essentiellement des molécules gazeuses médicinales qui apportent des solutions médicales. Le gaz médical est stérile et exempt de contaminants. Il est utilisé dans les hôpitaux pour synthétiser, stériliser ou isoler des processus ou des produits bénéfiques pour la santé humaine et inhalés par les patients dans une pratique appelée gazothérapie.

L’imposition de diverses réglementations et normes strictes relatives aux équipements de gaz médicaux devrait défier le marché des gaz médicaux au cours de la période de prévision 2022-2029. De plus, la modification des normes d’étalonnage des gaz médicaux et la baisse du remboursement fédéral des thérapies respiratoires limitent également la croissance globale du marché. De plus, diverses avancées technologiques dans le domaine de la science médicale et l’expansion du marché dans les économies émergentes devraient générer des opportunités lucratives pour le marché. L’introduction d’équipements avancés de gaz médicaux couplée à l’installation de systèmes de secours augmentera encore le taux de croissance du marché des gaz médicaux à l’avenir.

Table des matières:

Chapitre 1 : Aperçu du marché du gaz médical

Chapitre 1.1 : Hypothèses de l’étude

Chapitre 1.2 : Portée de l’étude

Chapitre 2 : Impact économique du marché du gaz médical

Chapitre 2.1 : Méthodologie d’analyse

Chapitre 2.2 : Phases de recherche

Chapitre 3 : Concurrence des constructeurs

Chapitre 3.1 : Scénario de marché actuel

Chapitre 3.2 : Analyse de la chaîne de valeur/chaîne d’approvisionnement

Chapitre 3.3 : Réglementations et initiatives gouvernementales

Chapitre 4 : Production, revenus (valeur) par région

Chapitre 5 : Approvisionnement (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 5.1 : Moteurs du marché

Chapitre 5.2 : Contraintes/défis du marché

Chapitre 5.3 : Opportunités de marché

Chapitre 6 : Production, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 7 : Analyse du marché par application

Chapitre 8: Marché du gaz médical par analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

Chapitre 11 : Analyses géographiques du marché des gaz médicaux

Chapitre 12 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché des gaz médicaux

Chapitre 13: Prévisions du marché du gaz médical (2021-2026)

Chapitre 14 : L’avenir du marché

Chapitre 15 : Annexe

Moteurs du marché des gaz médicaux :

Problèmes de santé à croissance rapide : Les facteurs tels que la prévalence croissante des maladies chroniques et l’incidence croissante des naissances prématurées sont les facteurs les plus importants qui stimulent la croissance de ce marché. De plus, les niveaux de pollution croissants et la forte prévalence du tabagisme, qui causent diverses maladies respiratoires, devraient accélérer la croissance globale du marché.

En outre, l’augmentation des dépenses de santé des autorités publiques et privées et la demande croissante d’équipements avancés de gaz médicaux, tels que les systèmes de vide et les collecteurs, devraient également alimenter la croissance du marché. De plus, la sensibilisation croissante des patients et des médecins aux maladies chroniques et l’augmentation des applications de soins à domicile amortissent également la croissance du marché au cours de la période de prévision. Une augmentation du financement des activités de recherche liées aux gaz médicaux, combinée à la hausse des investissements dans des activités de recherche et développement approfondies, devrait également soutenir la croissance du marché.

Informations sur les fournisseurs et analyse de la part de marché de Gaz médical

Analyse au niveau du pays du marché du gaz médical

Le rapport est principalement segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché et un taux de croissance de Gaz médical dans ces régions, couvrant:

États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni

Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe

Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande

Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA)

