Marché du fret aérien 2022 – Analyse du secteur, segments, chaîne de valeur et tendances clés 2028

Le rapport sur le marché du fret aérien fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché du fret aérien avec une segmentation détaillée du marché par offre, application et géographie. Le marché mondial du fret aérien devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché du fret aérien et présente les principales tendances et opportunités sur le marché du fret aérien.

Le rapport comprend également les profils des principales entreprises de fret aérien ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, les développements clés au cours des cinq dernières années.

Principaux joueurs clés : –

Poste de l’ANA

Cargolux

Cathay Pacific Airways Limited

DHL International GmbH (Groupe Deutsche Post DHL)

Emirates SkyCargo

Etihad Cargo

FedEx Corporation

United Parcel Service of America, Inc.

Zela Aviation La compagnie d’affrètement aérien

Lufthansa Cargo SA

Le marché du fret aérien devrait passer de 130,19 milliards de dollars US en 2021 à 223,29 milliards de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 8,0 % de 2021 à 2028.

Le transport de produits sensibles à la température, notamment les médicaments, les produits chimiques et les médicaments, crée une énorme opportunité pour le marché du fret aérien. Par exemple, près de 68 % de tous les produits biotechnologiques sont considérés comme sensibles à la température. De plus, Marken a annoncé des services cliniques de soins de santé à domicile qui comprennent le stockage de médicaments cliniques, la livraison directe aux patients, la collecte d’échantillons biologiques, la pharmacie centrale et les services de soins à domicile/infirmiers. Ainsi, les sociétés pharmaceutiques sont fortement dépendantes du transport aérien en raison de facteurs tels que la sensibilité au temps et le transport à température contrôlée. La croissance rapide de l’industrie pharmaceutique a entraîné une augmentation de la demande de services de transport de marchandises thermosensibles. La demande devrait augmenter avec l’arrivée quotidienne de nouveaux produits pharmaceutiques et biotechnologiques sur le marché. Par conséquent, les compagnies aériennes utilisant des solutions avancées de chaîne du froid seront bien placées pour tirer pleinement parti de ce secteur à mesure qu’il se développe.

Table of Contents:

Introduction Key Takeaways Research Methodology Air Cargo Market Landscape Air Cargo Market – Key Market Dynamics Air Cargo Market – Global Market Analysis Air Cargo Market – Revenue and Forecasts to 2028 – Product Type Air Cargo Market – Revenue and Forecasts to 2028 – Application Air Cargo Market – Revenue and Forecasts to 2028 – Compound Air Cargo Market Revenue and Forecasts to 2028 – Geographical Analysis Industry Landscape Air Cargo Market, Key Company Profiles Appendix

