Marché du forage au laser 2028 avec le profil des entreprises clés, l’offre, la demande et la structure des coûts

Un nouveau document de recherche intitulé Rapport sur le marché mondial du forage laser couvrant une analyse détaillée, le paysage concurrentiel, les prévisions et les stratégies a été ajouté aux partenaires Insight. L’étude couvre une analyse géographique qui comprend des régions comme l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport aidera les utilisateurs à obtenir des informations sur le marché, les tendances futures et les perspectives de croissance pour les prévisions jusqu’en 2028.

Le perçage au laser est le processus d’élimination de tout ou partie de l’épaisseur du matériau d’un objet. Sur la base d’un forage partiel ou total effectué, des catégories de forage laser traversant et non traversant sont définies. Les processus de forage au laser ont la capacité de pénétrer à travers les roches avec des précisions plus élevées et à un rythme plus rapide. De plus, la coupe de roches à l’aide d’un processus de forage au laser entraîne des dégradations environnementales moindres. Les principales applications du perçage laser comprennent la fabrication aérospatiale et la fabrication de semi-conducteurs.

Principales entreprises et type –

1. Cohérent et Rofin

2. EDAC Technologies Corporation

3. GFH GmbH

4. IPG Photonics Corporation

5. SPI Lasers Limitée

6. Lasea

7. Société de technologie Laserage

8. Laser Lenox

9. RÉSONÉTIQUE

10. SCANTECH LASER PVT. LTD.

En raison de la pandémie, nous avons inclus une section spéciale sur l’impact de COVID 19 sur le marché du forage laser qui mentionnerait comment le Covid-19 affecte les tendances du marché et les opportunités potentielles dans le paysage COVID-19, l’impact de Covid-19 sur Régions clés et proposition d’acteurs des produits d’incontinence jetables (DIP) pour lutter contre l’impact de Covid-19.

Le marché mondial du forage laser est segmenté en fonction de la technologie et de l’utilisation finale. Sur la base de la technologie, le marché du perçage laser est segmenté en perçage laser à percussion et perçage laser à trépanation. Sur la base de l’utilisation finale, le marché du perçage laser est segmenté en automobile, aérospatiale, électronique, céramique et autres.

