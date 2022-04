Marché du fluorure de polyvinylidène (PVDF), partage des revenus, principales tendances de croissance, principaux acteurs et prévisions, 2018-2028

croissance fluorure 2018-2028 à la dernière analyse d’Emergen Research. La forte demande de PVDF de diverses industries d’utilisation finale telles que l’électricité, le traitement chimique et la construction entraîne une croissance significative des revenus du marché au cours de la période de prévision. Les performances robustes et l’adoption croissante du PVDF dans une gamme d’applications devraient continuer à alimenter la croissance des revenus du marché à l’avenir. L’augmentation des investissements des principaux acteurs dans la R&D du PVDF pour explorer d’autres domaines d’application en raison de la bonne résistance aux radiations et à l’abrasion, ainsi que du fait que le matériau est traitable par fusion est un facteur clé qui devrait soutenir la croissance du marché à l’avenir. Les produits fabriqués à partir de PVDF offrent une résistance aux algues et à la croissance microbienne.

Les chercheurs ont examiné tous les facteurs influençant la croissance du marché Fluorure de polyvinylidène à l’échelle mondiale et régionale. Le rapport considère la pandémie de COVID-19 comme l’un des principaux facteurs d’influence du marché du fluorure de polyvinylidène. La pandémie a perturbé les chaînes d’approvisionnement et le scénario économique du marché et a entravé la croissance du marché. Le rapport examine en détail l’impact global de la pandémie de COVID-19 sur le marché du fluorure de polyvinylidène et ses segments clés. Le rapport propose également un impact actuel et futur de la pandémie de COVID-19 sur le marché.

Les principaux acteurs/fabricants présentés dans le rapport sont :

Solvay SA, Arkema, SABIC, 3M, Kureha Corporation, Daikin Industries Ltd., Shanghai Ofluorine Chemical Technology Co. Ltd., Dyneon GmbH, Quadrant Engineering Plastics Products Inc. et Zhuzhou Hongda Polymer Materials Co. Ltd.

Quelques points saillants du rapport

En mai 2021, Fillamentum, qui est l’un des principaux fournisseurs de matériel d’impression 3D, a annoncé le lancement d’un filament d’ingénierie haute performance. Le produit Fluorodur est un matériau PVDF et se caractérise par une combinaison de propriétés chimiques, mécaniques et thermiques. Fluorodur est utilisé dans des projets de recherche à l’Académie tchèque des sciences pour imprimer en 3D des structures de scellant à haute résistance pour les équipements de géologie.

Le segment des tuyaux et raccords a représenté une part de revenus significativement importante en 2020. Les tuyaux en PVDF sont faciles à installer, économiques, résistants aux produits chimiques et respectueux de l’environnement. Les tuyaux en PVDF ont des propriétés diélectriques et mécaniques élevées, ce qui en fait le matériau idéal pour les applications dans les industries de traitement du pétrole et du gaz et des produits chimiques. La montée en flèche de l’adoption des tuyaux en matériau PVDF dans l’industrie de la construction stimule également la croissance des revenus de ce segment.

L’industrie pétrolière et gazière est l’un des principaux consommateurs de tuyaux et de raccords en PVDF. La production de pétrole et de gaz offshore présente certaines des conditions les plus extrêmes et les plus exigeantes. Les tuyaux et raccords utilisés dans le secteur doivent être hautement résistants aux intempéries et durables. L’expansion des installations pétrolières et gazières crée une demande importante pour le PVDF. ONGC a élaboré des plans pour augmenter la production de pétrole brut de 4 millions de tonnes métriques et prévoit de doubler sa production de gaz naturel d’ici 2021. Cela stimulera dans une certaine mesure la croissance du segment pétrolier et gazier.

Emergen Research a segmenté le marché mondial du PVDF sur la base de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Application Outlook (Revenu, USD Million ; 2018–2028)

Tuyaux et raccords

Fils et traitement des semi-conducteurs

Films et feuilles

Membranes

Revêtements

Batteries Li-ion

Autres

Perspectives du canal d’utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018–2028)

Électricité et électronique

Pétrole et gaz

Traitement automobile

Bâtiment et construction

Traitement chimique

Aérospatiale et défense

Autres

Le marché mondial du fluorure de polyvinylidène est analysé plus en détail dans les principaux emplacements géographiques où le marché s’est étendu à une taille significative. Les principales régions analysées sont l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport propose une analyse par pays pour fournir une analyse complète du marché du fluorure de polyvinylidène en termes de modèles de production et de consommation, de rapport offre/demande, d’import/export, de contribution aux revenus, de tendances et de présence d’acteurs de premier plan dans chaque région.

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Le rapport propose des informations pertinentes sur la dynamique du marché du marché Fluorure de polyvinylidène. Il propose une analyse SWOT, une analyse PESTEL et une analyse des cinq forces de Porter pour présenter une meilleure compréhension du marché du fluorure de polyvinylidène, du paysage concurrentiel, des facteurs qui l’affectent et pour prédire la croissance de l’industrie. Il offre également l’impact de divers facteurs de marché ainsi que les effets du cadre réglementaire sur la croissance du marché du fluorure de polyvinylidène.

Principaux avantages du rapport:

Analyse complète du scénario concurrentiel et de sa dynamique changeante

Données analytiques avec analyse SWOT détaillée et analyse des cinq forces de Porter Analyse

approfondie sur 8 ans du marché mondial du fluorure de polyvinylidène

Évaluation critique des segments clés du marché

Analyse complète du moteurs, contraintes, tendances et opportunités

Analyse régionale détaillée et profilage

approfondi de l’entreprise Évaluation approfondie des tendances actuelles et émergentes du marché

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour toute question sur la personnalisation ou sur le rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe s’assurera que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins. Emergen Research propose également un rapport personnalisé par pays selon les besoins des clients.

