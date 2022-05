Marché du film métallisé | Opportunités de développement et tendances du marché mondial de l’industrie jusqu’en 2029

Les films métallisés sont les films polymères qui offrent les avantages à la fois du métal et du plastique. Les films métallisés sont revêtus sur une ou sur les deux faces d’une très fine couche de métal. Les films métallisés sont utilisés pour une large gamme d’applications industrielles en raison des propriétés bénéfiques qu’ils offrent telles qu’ils réduisent la perméabilité à la lumière, à l’eau et à l’oxygène.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des films métallisés connaîtra un TCAC de 8,70 % pour la période de prévision 2022-2029. Croissance de la demande de films métallisés, en particulier dans les économies en développement telles que l’Inde et la Chine, application croissante de films métallisés pour une large gamme d’applications d’utilisateurs finaux telles que l’électricité et l’électronique, les biens de consommation, l’emballage et autres, demande croissante d’emballages conviviaux matériaux et solutions, l’augmentation des investissements du gouvernement dans les activités de recherche et développement et la montée en flèche de l’industrialisation, en particulier dans les pays en développement, sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des films métallisés.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des films métallisés sont TAGHLEEF INDUSTRIES GROUP, Bollore Inc., POLİNAS, Ester Industries Ltd., DUNMORE., SRF LIMITED, AVERY DENNISON CORPORATION., Celplast Metallized Products, Ultimet Films Ltd., Patidar Corporation ., Accrued Plastic Ltd., ROL-VAC, LP, All Foils, Inc., MANUCOR SPA, CHIRIPAL POLY FILM, Avada, CHIRIPAL POLY FILM, Jolybar et Klöckner Pentaplast entre autres.

Portée du marché mondial des films métallisés et taille du marché

Le marché des films métallisés est segmenté en fonction du métal, du matériau et de l’utilisateur final. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

Sur la base du métal, le marché des films métallisés est segmenté en cuivre, nickel, chrome, aluminium et autres.

Sur la base du matériau, le marché des films métallisés est segmenté en polypropylène (PP), polyéthylène téréphtalate (PET) et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des films métallisés est segmenté en emballage, produits pharmaceutiques, biens de consommation, cosmétiques et soins personnels, décoration et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des films métallisés

Le marché des films métallisés est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, métal, matériau et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des films métallisés sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Asia-Pacific dominates the metallized film market owing to the growing demand from various end-use industries, increase in the research and development activities, favourable investment policies by the government in order to promote industrial growth, high economic growth in the emerging countries, increasing disposable income, changing lifestyles, growing middle-class population, abundant availability of raw materials and rising investments by various public and private manufacturers in Asia Pacific.

La section par pays du rapport sur le marché des films métallisés fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

