Marché du film de paillis 2022 | Estimations futures et segments industriels clés sur le point de connaître une forte croissance à l’horizon 2028

Les films de paillage sont les revêtements plastiques destinés aux végétaux. Ceux-ci sont conçus pour préserver le niveau d’humidité dans le sol. En raison de l’évaporation, une perte importante d’humidité du sol est observée, ce qui a augmenté la demande de films de paillage dans les zones agricoles. De plus, pour répondre aux besoins alimentaires d’une population croissante, la demande de films de paillage augmente, ce qui est également responsable de la croissance du marché des films de paillage.

Cependant, le coût d’installation de ces films est relativement élevé, ce qui est considéré comme un facteur limitant susceptible d’entraver la croissance du marché des films de paillage. D’autre part, en raison de la grande préoccupation pour l’environnement et son environnement, l’utilisation de films de paillage biodégradables devrait augmenter, ce qui devrait en outre propulser la croissance du marché des films de paillage avec plus d’opportunités de croissance dans la période à venir.

« L’analyse du marché mondial des films de paillage jusqu’en 2028″ est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des films de paillage en mettant l’accent sur la tendance du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché mondial des films de paillage avec une segmentation détaillée du marché en fonction du type de plastique, du type de produit, des secteurs verticaux et de la géographie. Le marché mondial du film de paillage devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des films de paillage en fonction du type de plastique, du type de produit et des secteurs verticaux. Il fournit également la taille du marché et les prévisions jusqu’en 2028 pour le marché global du film de paillage pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM). Le marché de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 16 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

En outre, le rapport analyse les facteurs affectant le marché du côté de la demande et de l’offre et évalue davantage la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché dans ces régions. En outre, les principaux acteurs du marché des films de paillage influençant le marché sont présentés dans l’étude, ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché.

Le rapport se concentre également sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les produits et services offerts, les informations financières des 3 dernières années, les développements clés au cours des cinq dernières années. Certains des principaux acteurs influençant le marché des films de paillage sont BASF SE, The Dow Chemical Company, Britton Group, Armando Alvarez Group, British Polythene Industries PLC, Kuraray Group, AL-PACK Enterprises Ltd., Berry Plastics Group Inc., AEP Industries Inc. ., et Novamont SPA entre autres.

