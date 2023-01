Marché du film de laminage et opportunités commerciales dans les années à venir d’ici 2033

Le marché mondial des films de laminage devrait croître de 1,5 fois d’ici la fin de la période de prévision avec un TCAC de plus de XX % au cours de la période de prévision (2022-2030).

Le film de laminage est la base du film, tel que le polyester ou le PVC, qui est enduit d’un adhésif. La chaleur thermique ou la haute pression sont utilisées pour déclencher les adhésifs. Enroulez le film enduit autour d’un noyau en carton et placez-le dans votre plastifieuse à rouleaux. Les films de stratification sont constitués de plusieurs couches de matériaux composites qui assurent l’isolation, la résistance et améliorent l’apparence générale du produit.

Dans l’industrie des magazines et du papier journal, la demande croissante de papier fini brillant et mat stimule la croissance du marché des films de pelliculage. Les coûts de fabrication élevés et les coûts imprévisibles des matières premières sont la raison qui pourrait freiner la croissance du marché. Les progrès techniques dans l’industrie des utilisateurs finaux présentent une opportunité importante pour le marché Film de laminage.

Segmentation globale du marché Film de laminage :

Marché mondial des films de laminage, par type

Polypropylène

Polyester

Nylon

Autres

Marché mondial des films de laminage, par application

Cosmétiques et articles de toilette

Nourriture et boissons

Produits médicaux et chirurgicaux

Automobile

Autres

En fonction de la région, le marché mondial de l’impression de films de laminage a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du film de laminage mondial.

Marché mondial des films de laminage, par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Principaux acteurs du marché couverts par le marché mondial du film de laminage :

Dunmore

Cosmo Films Ltd.

Covéme SpA

Monotech Systems Limitée

Guangdong EKO Film Manufacture Co., Ltd.

Ultralen Film GmbH

Zhangzhou Taian Stratification Film Co., Ltd.

USI, Inc.

Remington Laminations Inc.

Sierra Coating Technologies LLC

