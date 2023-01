marché du dipropylène glycol N propyl éther devrait croître à un TCAC de 8,70% au cours de la période de prévision

Le marché mondial du dipropylène glycol N-propyl éther devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Les préférences croissantes des consommateurs envers les couches multiples, les tissus exclusifs et les textiles imprimés stimuleront probablement la demande de dipropylène glycol n propyl éther. En outre, la croissance du niveau de vie a également généré le besoin d’un détergent de haute qualité pour éviter d’endommager les vêtements et les tissus délicats, ce qui devrait propulser le taux de croissance du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du dipropylène glycol n propyl éther était évalué à 3,21 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 6,26 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,70% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus de les informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, un réseau schémas des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse des déficits de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Définition du marché

L’éther méthylique de dipropylène glycol est un liquide incolore avec une odeur agréable et douce. L’éther méthylique de di (propylène glycol) est un solvant organique avec diverses utilisations commerciales et industrielles. Il est utilisé comme alternative à l’éther méthylique de propylène glycol et à d’autres éthers de glycol. L’éther méthylique de dipropylèneglycol est un solvant utilisé dans les résines, les liquides de frein et les encres, les peintures, les pâtes, les colorants et dans la fabrication de cosmétiques.

Dynamique du marché mondial du dipropylène glycol N propyl éther

Conducteurs

Augmentation de la demande en raison de propriétés uniques

L’éther n-propylique de dipropylèneglycol est préféré pour une utilisation dans plusieurs applications en raison de ses propriétés supérieures telles que les propriétés hydrophobes et hydrophiles. Ces propriétés de l’éther n-propylique du dipropylène glycol le rendent miscible à l’huile et à l’eau. De plus, l’éther n-propylique de dipropylène glycol agit comme un excellent agent de coalescence dans les revêtements à base d’eau et son équilibre hydrophobe/lipophobe unique permet une large gamme d’efficacités de coalescence pour différentes résines. Ainsi, la demande croissante d’éther n-propylique de dipropylène glycol en raison de propriétés uniques devrait stimuler le taux de croissance du marché.

Demande croissante d’éther monobutylique de diéthylène glycol dans l’industrie de la peinture

L’éther propylique de dipropylène glycol est largement utilisé comme solvant actif dans la production de revêtements à base de solvant. En outre, le dipropylène glycol n propyl éther est utilisé comme coalescent de latex dans la fabrication de peintures à faible teneur en COV. En outre, il trouve une application comme solvant dans l’industrie de la peinture en raison de sa faible émission de composés organiques volatils (COV). Les peintures et les revêtements gagnent progressivement du terrain dans les pays développés en raison de la demande croissante de peintures au latex à base d’eau. L’éther dipropylène glycol n propylique offre une réduction efficace de la tension superficielle, une bonne stabilité chimique et une faible odeur et toxicité, ce qui stimule la demande d’éther monobutylique de diéthylène glycol et stimule le taux de croissance du marché.

Des opportunités

Utilisation élevée de dipropylène glycol n propyl éther pour la production de produits de nettoyage

L’ acétate d’ éther monobutylique de diéthylène glycol est largement utilisé comme solvant efficace dans la formulation de fluides de nettoyage. C’est l’un des principaux composants des liquides de nettoyage à sec et des détergents métalliques. Ceci est utilisé dans les détergents métalliques en raison de sa propriété d’éliminer les taches hydrophobes des surfaces dures. Il fonctionne également comme un dégraissant efficace dans le nettoyage des machines. Ce solvant est hautement préféré dans les détergents liquides de nettoyage à sec car il a la capacité de nettoyer les taches de graisse et les salissures les plus tenaces en formant une quantité suffisante de mousse. Ainsi, la demande croissante de dipropylène glycol n propyl éther pour les applications de nettoyage devrait générer des opportunités lucratives pour la croissance du marché.

De plus, les applications croissantes du produit dans plusieurs industries ainsi que le nombre croissant d’activités de R&D offriront en outre plusieurs opportunités pour la croissance du marché de l’éther n-propylique de dipropylène glycol au cours de la période de prévision.

Portée du marché mondial du dipropylène glycol N propyl éther

Le marché du dipropylène glycol n propyl éther est segmenté en fonction du type, de l’utilisation finale et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

≥99,0 %

≥98,0 %

Autres

Application

Solvant

Intermédiaire chimique

enrobage

Détergent

Peinture au latex

Autres applications

Utilisateur final

Architectural

Automobile

Construction

Aérospatial

Autres

Analyse régionale / aperçu du marché de l’éther de dipropylène glycol N propyle

Le marché du dipropylène glycol n propyl éther est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, utilisation finale et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du dipropylène glycol n propyl éther sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché du dipropylène glycol n propyl éther en termes de revenus et de part de marché. La Chine et l’Inde dominent le marché de l’éther n-propylique de dipropylène glycol en Asie-Pacifique en raison de la croissance des véhicules et des produits électroniques. En outre, le développement d’infrastructures de pointe devrait stimuler le taux de croissance du marché dans cette région.

L’Amérique du Nord devrait être la région qui se développe le plus rapidement au cours de la période de prévision 2022-2029. La région des États-Unis devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché de l’éther n-propylique de dipropylène glycol en Amérique du Nord en raison de l’adoption croissante de politiques commerciales et de la croissance du secteur automobile dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Dipropylene Glycol N Propyl Ether

Le paysage concurrentiel du marché dipropylène glycol n propyl éther fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’éther dipropylène glycol n propyle.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du dipropylène glycol n propyl éther sont:

Dow (États-Unis)

LyondellBasell Industries NV (Pays-Bas)

BASF SE (Allemagne)

SMA (États-Unis)

Global Bio-chem Technology Group Company Limited (Chine)

DuPont Tate & Lyle Bio Products Company, LLC (États-Unis)

SKC, Inc. (Corée du Sud)

Temix Oleo (Italie)

INEOS (Suisse)

ADEKA CORPORATION (Japon)

Chaoyang Chemicals, Inc. (États-Unis)

Manali Petrochemicals Limited (Inde)

Repsol (Espagne)

PRODUITS CHIMIQUES MIDLAND LTD . (ROYAUME-UNI)

Helm SA (Allemagne)

Shell Plc (Royaume-Uni)

YIDA CHEMICAL (Chine)

Eastman Chemical Company (États-Unis)

Jiangsu Dynamic Chemical Co., Ltd (Chine)

