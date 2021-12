Marché du Dimaléate d’Afatinib D’Énormes Opportunités avec d’Éminents Acteurs clés Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, APExBIO Technology LLC, Carbosynth Ltd

Le dimaléate d’Afatinib est un sel de maléate obtenu en combinant l’afatinib avec deux équivalents molaires d’acide maléique. Utilisé pour le traitement de première intention des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules métastatiques. Il joue un rôle d’inhibiteur de la tyrosine kinase et d’agent antinéoplasique. Il contient un afatinib.

Un médicament utilisé pour traiter certains types de cancer du poumon non à petites cellules qui se sont propagés à d’autres parties du corps. Il est utilisé chez les patients dont le cancer n’a pas déjà été traité et présente certaines mutations (modifications) du gène EGFR ou dont le cancer s’est aggravé après un traitement par chimiothérapie au platine.

Il est également étudié dans le traitement d’autres types de cancer. Le dimaléate d’Afatinib bloque certaines protéines fabriquées par le gène EGFR, ce qui peut aider à empêcher les cellules cancéreuses de se développer. Il peut également empêcher la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins dont les tumeurs ont besoin pour se développer.

Le dimaléate d’Afatinib est un type d’inhibiteur de la tyrosine kinase et un type d’agent antiangiogenèse. Aussi appelé Gilotrif.

Les effets secondaires courants de l’Afatinib dimaleate sont des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des Démangeaisons, des éruptions cutanées, une Stomatite (Inflammation de la bouche), une Perte d’appétit, une peau sèche, une Diminution de l’appétit, des troubles des ongles.

Le dimaléate d’Afatinib n’est ni une immunothérapie ni une chimiothérapie conventionnelle. Il appartient à la classe des inhibiteurs de kinases des médicaments anticancéreux. Il agit en bloquant un groupe de protéines.

Ces protéines sont connues pour être impliquées dans la croissance et la propagation des cellules cancéreuses. En bloquant l’activité de ces protéines, l’Afatinib dimaléate empêche les cellules cancéreuses de croître et de se multiplier.

Acteurs Clés

Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, APExBIO Technology LLC, Carbosynth Ltd, Biorbyt, Cayman Chemical Company, Target Molecule Corp, Frontier Specialty Chemicals, Combi-Blocks, Selleck Chemicals, AvaChem Scientific, Advanced ChemBlocks Inc, Glpbio, Nanjing Xize Pharmaceutical Technology Co., Ltd, Shandong Haiwo Biotechnology Co., Ltd, J & K Scientifique.

Le dimaléate d’Afatinib peut diminuer la fertilité chez les hommes et les femmes.

La diarrhée est un effet secondaire très fréquent de l’Afatinib dimaleate. Une diarrhée sévère peut entraîner une perte excessive de liquides organiques (déshydratation) et des problèmes rénaux pouvant parfois entraîner la mort.

Les principaux moteurs, opportunités, difficultés et tendances à venir du marché du Dimaléate d’Afatinib sont bien expliqués aux téléspectateurs pour leur meilleure compréhension. De même, ses principaux produits, utilisateurs finaux, applications et détails technologiques sont mis en évidence dans le présent rapport.

Il examine également l’état de croissance dans des régions comme l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique. Les difficultés majeures qui peuvent entraver la croissance du marché sont également mentionnées dans le rapport.

Principaux points forts du marché mondial de l’Afatinib Dimaleate:

– Analyse approfondie complète du marché parent.

– Des informations détaillées sur les facteurs qui accéléreront la croissance du marché de l’Afatinib Dimaleate au cours des cinq prochaines années.

– Des prévisions précises sur les tendances à venir et les changements de comportement des consommateurs.

– Analyse de marché ancienne, en cours et projetée en termes de volume et de valeur.

– La croissance de l’industrie du dimaléate d’Afatinib à travers les Amériques, la région APAC et la région EMEA.

– Des détails complets sur les facteurs qui défieront la croissance des sociétés Afatinib Dimaleate.

