Marché du diagnostic moléculaire en Amérique du Nord et futurs moteurs par les principaux acteurs Abbot, Agilent Technologies, Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd

Le « diagnostic moléculaire » a une large application dans diverses indications telles que l’oncologie, les maladies infectieuses, les tests génétiques, les maladies cardiaques, les troubles du système immunitaire, etc. La prévalence croissante des indications associées devrait stimuler le marché. Par exemple, le cancer est l’une des principales causes de décès dans le monde. La détection précoce du cancer peut prévenir la mort chez les patients. Les diagnostics POC jouent un rôle essentiel dans le rôle précoce et le suivi du cancer. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré qu’environ 70% des décès dans les pays à revenu faible et intermédiaire étaient causés par le cancer en septembre 2021.

Le segment du marché des diagnostics moléculaires en Amérique du Nord par les fabricants comprend:

Le marché nord-américain du diagnostic moléculaire en Amérique du Nord devrait passer de 7 188,09 millions de dollars US en 2021 à 16 261,41 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 12,4 % de 2021 à 2028.

Quelques principales sources primaires et secondaires mentionnées pour la préparation de ce rapport sur le marché du diagnostic moléculaire en Amérique du Nord en Amérique du Nord sont les sites Web des entreprises, les rapports annuels, les rapports financiers, les documents gouvernementaux nationaux et les bases de données statistiques, entre autres. Les principales entreprises répertoriées dans le rapport sont Abbot, Agilent Technologies, Inc. , Thermo Fisher Scientific Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd., TBG Diagnostics Limited, QIAGEN, bioMérieux SA, Siemens Healthineers AG, Illumina, Inc., Danaher, Novartis AG.

Par domaine de maladie

Infectious Disease

Oncology

Genetic Testing

Cardiac Diseases

Immune System Disorders

Others

Par technologie

Polymerase Chain Reaction (PCR)

In Situ Hybridization

Isothermal Nucleic Acid Amplification Technology (INAAT)

DNA Sequencing and Next-Generation Sequencing (NGS)

DNA Microarrays

Others

Par type

RT-PCR

qPCR

Multiplex PCR

Others

Par produits et services

Assays and Kits

Instruments

Services and Software

Par utilisateur final

Diagnostic Laboratories

Hospitals and Clinics

Research and Academic Institutes

Others

En termes de domaine de la maladie, le segment de l’oncologie représentait la plus grande part du marché du diagnostic moléculaire en Amérique du Nord en 2020. En termes de technologie, le segment de la réaction en chaîne par polymérase représentait la plus grande part du marché du diagnostic moléculaire en Amérique du Nord en 2020. Dans en termes de type, le segment RT-PCR représentait la plus grande part du marché du diagnostic moléculaire en Amérique du Nord en 2020. En termes de produits et services, le segment des tests et kits représentait la plus grande part du marché du diagnostic moléculaire en Amérique du Nord en 2020 De plus, en termes d’utilisateurs finaux, le segment des laboratoires de diagnostic représentait la plus grande part du marché du diagnostic moléculaire en Amérique du Nord en 2020.

