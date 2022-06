Marché du diagnostic moléculaire au point de service: tendances, statistiques commerciales mises à jour et méthodologie de recherche

Le rapport de marché présente les meilleures solutions de marché et d’affaires à l’industrie sur ce marché en pleine révolution pour prospérer sur le marché. La définition du marché donne la portée d’un produit particulier en ce qui concerne les facteurs moteurs et les contraintes du marché. Avec l’étude de marché systématique et complète, ce rapport de recherche commerciale fournit les faits associés à tout sujet dans le domaine du marketing pour l’industrie. Les informations et les aperçus du marché soulignés dans les aident à maximiser ou à minimiser la production de biens en fonction des conditions de la demande.

Les données statistiques mentionnées dans le rapport d’analyse de marché sont symbolisées à l’aide de graphiques qui simplifient la compréhension des faits et des chiffres. Grâce à l’analyse approfondie des concurrents couverte dans ce rapport, les entreprises peuvent évaluer ou analyser les forces et les points faibles des concurrents, ce qui aide à élaborer des stratégies commerciales supérieures pour leur propre produit. Les prévisions, analyses, évaluations et estimations effectuées dans ce rapport crédible sont toutes basées sur des outils et des techniques bien établis tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport d’étude de marché est un excellent support pour les entreprises de toutes tailles, qu’elles soient grandes, moyennes ou petites.

On estime que le marché mondial du diagnostic moléculaire au point de service passera d’une valeur de 627,6 millions USD en 2017 à une valeur estimée de 1933,2 millions USD d’ici 2025, enregistrant un TCAC de 15,1% au cours de la période de prévision 2018-2025. Cette croissance peut être attribuée à l’augmentation des cas de maladies infectieuses et à la demande croissante de tests de diagnostic moléculaire approuvés au point de service.

Principaux concurrents du marché : peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché du diagnostic moléculaire au point de service sont Agilent Technologies Inc., Abbott, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Illumina Inc., Hologic Inc., QIAGEN, Myriad Genetics, Cepheid , Santé génomique, GenePOC Inc., DxNA LLC., Binx Health Inc., Spartan Bioscience Inc., Biocartis, Beckman Coulter Inc., Johnson & Johnson Services Inc., Medtronic, Siemens Healthcare GmbH, Grifols SA, Abaxis, Bayer AG, bioMérieux SA, Bio-Rad Laboratories Inc., Danaher, OraSure Technologies Inc., BD, Sysmex Corporation, Quidel Corporation et Meridian Bioscience Inc.

Marché mondial du diagnostic moléculaire au point de service, par produit (tests et kits, instruments / analyseurs, services et logiciels), application (maladies respiratoires, maladies sexuellement transmissibles, infections nosocomiales, oncologie, hépatite, autres), technologie (réaction en chaîne par polymérase , Hybridation in-situ, Puces et microréseaux, Spectrométrie de masse, Séquençage, Amplification isotherme, Autres), Utilisateur final (Cabinets médicaux, Hôpitaux, Instituts de recherche, Autres), Géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2025

Analyse concurrentielle: marché mondial des diagnostics moléculaires au point de service

Le marché mondial du diagnostic moléculaire au point de service est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché du diagnostic moléculaire au point de service pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché: marché mondial du diagnostic moléculaire au point de service

Point of Care Molecular Diagnostics est un équipement de diagnostic utilisé pour déterminer la cause des agents pathogènes infectieux. Ces machines/équipements aident à déterminer la cause précise de ces maladies en temps opportun, ce qui est de la plus haute importance lorsqu’il s’agit de traiter ce type de maladies et également pour mettre en œuvre le bon plan d’action.

Les progrès et les développements du marché du diagnostic sont attribués au fait que l’industrie de la santé se concentre sur la détection et le diagnostic à la place des produits pharmaceutiques et des médicaments, pour prévenir le développement des maladies. Cette tendance a directement affecté la croissance du marché et aide le marché à se développer de manière significative.

L’Amérique du Nord avait la part de revenus la plus élevée d’environ 40% du marché.

Facteurs de marché:

Augmentation des cas de maladies infectieuses obligeant les professionnels de la santé à déterminer les infections et leurs causes avec précision et en temps opportun, augmentant ainsi la demande pour le marché du diagnostic moléculaire au point de service.

La demande accrue de tests moléculaires approuvés par la réglementation stimule le marché

Contraintes du marché :

L’approbation par les autorités est un processus qui prend du temps et, par conséquent, les programmes d’innovation souffrent de ces réglementations à long terme.

La recherche et le développement de ces dispositifs sont très étendus et consomment énormément de ressources, ce qui est l’un des principaux facteurs de limitation de l’expansion du marché.

Segmentation : marché mondial des diagnostics moléculaires au point de service

Par produit Dosages et trousses Instruments/Analyseurs Prestations & Logiciels Par demande Maladies respiratoires Maladies sexuellement transmissibles Infection nosocomiale Oncologie Hépatite Les autres

Par technologie Réaction en chaîne par polymérase Réaction en chaîne par polymérase en temps réel Purification d’ADN/ARN Hybridation in situ Puces et puces à ADN Spectrométrie de masse Séquençage Amplification isotherme Les autres

Par utilisateur final Cabinets de médecins Hôpitaux Instituts de recherche Les autres



Développements clés sur le marché: marché mondial du diagnostic moléculaire au point de service

En octobre 2017, Abbott a finalisé l’acquisition d’Alere, pour 5,9 milliards de dollars. Alere était un leader mondial sur le marché du diagnostic et l’acquisition aide Abbott à accroître sa part de marché.

En juillet 2017, Agilent Technologies a annoncé l’acquisition des portefeuilles de brevets moléculaires et de codes-barres d’échantillons de Population Genetics, qui contribuent à améliorer la précision du séquençage de nouvelle génération (NGS). Ceux-ci aident au diagnostic du cancer.

Informations clés dans le rapport :

Les principaux acteurs du marché sont analysés et leurs effets sur le marché sont également observés

L’analyse du marché est effectuée pour la période de prévision de 2018 à 2025, et les segmentations du marché sont observées au cours de cette période

Les moteurs et les contraintes du marché ont été clairement analysés pour l’effet qu’ils ont sur le marché au cours de la période de prévision de 2018 à 2025

Segmentation du marché : –

Pour comprendre principalement la dynamique du marché mondial du diagnostic moléculaire au point de service dans le monde, le marché mondial du diagnostic moléculaire au point de service est analysé dans les principales régions du monde.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Chiffres réels et analyse approfondie, opportunités commerciales, estimation de la taille du marché disponibles dans le rapport complet.

Certains des principaux faits saillants des couvertures TOC :

Chapitre 1 : Méthodologie et champ d’application

Paramètres de définition et de prévision

Méthodologie et paramètres de prévision

Source d’information

Chapitre 2 : Résumé analytique

Tendances commerciales

Tendances régionales

Tendances produits

Tendances d’utilisation finale

Chapitre 3 : Aperçu de l’industrie

Segmentation de l’industrie

Paysage de l’industrie

Matrice des fournisseurs

Paysage technologique et d’innovation

