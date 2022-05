Marché du diagnostic moléculaire au point de service: l’incidence croissante des maladies infectieuses alimente la croissance du marché

Selon notre dernière étude sur «Prévisions du marché du diagnostic moléculaire au point de service jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par produit et services, technologie, application et utilisateur final», le marché devrait atteindre 5 381,18 USD millions d’ici 2028 contre 2 230,94 millions de dollars US en 2021 ; il devrait croître à un TCAC de 13,4 % de 2021 à 2028.

Basé sur les produits et services, le marché du diagnostic moléculaire au point de service est segmenté en tests et kits, instruments, services et logiciels. Le segment des tests et des kits est en tête du marché et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision.

Basé sur les produits et services, le marché du diagnostic moléculaire au point de service est segmenté en tests et kits, instruments, services et logiciels. Le segment des tests et des kits détient la plus grande part du marché et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé entre 2021 et 2028. Les tests et les kits aident au diagnostic précoce des infections des voies respiratoires et des problèmes de santé et de santé sexuelle des femmes. En outre, ils sont utilisés dans diverses applications telles que l’étude des voies pathologiques, le dépistage de candidats-médicaments potentiels et l’évaluation des processus de production biopharmaceutique.

La propagation continue de la maladie a entraîné une forte demande de solutions de diagnostic avancées en Europe, stimulant ainsi l’adoption de kits de diagnostic moléculaire au point de service. De plus, les investissements et les activités commerciales ininterrompus des acteurs de l’industrie stimulent également la croissance du marché du diagnostic moléculaire au point de service. En 2020, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé ~97 médicaments pour l’autorisation de mise sur le marché, dont 39 étaient de nouveaux médicaments. En octobre 2020, Eurofins a introduit des tests de diagnostic COVID-19 basés sur la PCR avec des options d’auto-échantillonnage à domicile, sur le marché européen.

La propagation croissante des maladies infectieuses augmente le niveau et le taux de dépistage. Le déplacement des tests de diagnostic moléculaire pour les maladies infectieuses des laboratoires vers les points de service a le potentiel de révolutionner le rythme et la quantité de tests à effectuer. Le diagnostic moléculaire est un produit et des services plus sensibles qui permettent la détection de plus petites concentrations d’agents pathogènes infectieux, permettant la détection des maladies plus tôt qu’auparavant. Le diagnostic moléculaire au point de service offre la possibilité de minimiser le temps nécessaire pour obtenir un résultat exploitable et de promouvoir la détection précoce des infections, des mesures de contrôle des infections appropriées et l’inscription aux essais cliniques de thérapie.

Marché du diagnostic moléculaire au point de service – par produit et services

Dosages et kits

Instruments

Services et logiciels

Marché du diagnostic moléculaire au point de service – par technologie

PCR

Technologie d’amplification isotherme des acides nucléiques (INAAT)

Autres technologies

Marché du diagnostic moléculaire au point de service – par application

Maladies infectieuses

Oncologie

Hématologie

Test prénatal

Endocrinologie

Autres applications

Marché du diagnostic moléculaire au point de service – par utilisateur final

Hôpitaux et Cliniques

Laboratoires de diagnostic

Instituts de recherche et universitaires

Autres

