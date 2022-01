Marché du diagnostic moléculaire au point de service Dernières innovations, moteurs et statut de l’industrie 2022 à 2029 | BD, Abbott, Danaher, Roche, Quidel

Résumé du marché mondial du diagnostic moléculaire au point de service :

Le marché mondial des diagnostics moléculaires au point de service devrait atteindre une valeur marchande de 5,12 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 12,9 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Les principaux facteurs clés de la croissance du marché mondial des diagnostics moléculaires au point de service sont l’apparition croissante de maladies infectieuses et respiratoires, l’augmentation de la population gériatrique à travers le monde, la demande croissante d’établissements de soins à domicile ainsi que des produits de pointe, l’augmentation des dépenses du gouvernement et du secteur privé institutions, en mettant de plus en plus l’accent sur le diagnostic décentralisé. En outre, peu de facteurs qui créeront des opportunités pour la croissance du marché sont l’augmentation de la croissance du diagnostic moléculaire POC dans les pays émergents tels que l’Inde, la Chine et le Brésil, ainsi que l’augmentation des activités de recherche et développement dans le diagnostic moléculaire.

Segmentation globale du marché Diagnostic moléculaire au point de service :

Sur la base des produits et services, le marché du diagnostic moléculaire au point de service est segmenté en tests et kits, instruments/analyseurs, logiciels et services.

Sur la base de la technologie, le marché des diagnostics moléculaires au point de service est segmenté en PCR, séquençage génétique, hybridation, microarray, INAAT et autres.

Sur la base de l’emplacement du test, le marché des diagnostics moléculaires au point de service est segmenté en OTC et POC.

Par application, le marché du diagnostic moléculaire au point de service est segmenté en maladies respiratoires, maladies sexuellement transmissibles, infections nosocomiales, oncologie, hépatite, hématologie, tests prénatals, endocrinologie et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du diagnostic moléculaire au point de service est segmenté en cabinets de médecins, services d’urgence hospitaliers et unités de soins intensifs, instituts de recherche, soins à domicile, laboratoires décentralisés, établissements de soins de santé à assistance et autres.

Géographiquement, l’Europe domine le marché du diagnostic moléculaire au point de service en raison de la demande croissante de diagnostic et de développement de nouveaux tests pour l’analyse ADN, tandis que l’Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2020 à 2029 en raison de l’augmentation population et test moléculaire rentable.

Principaux acteurs clés du marché mondial du diagnostic moléculaire au point de service :

Abbott Danaher Hoffmann-La Roche SA Quidel Corporation Meridian Bioscience, Inc Mesa Biotech, Inc GenePOC Inc Spartan Bioscience Inc Biocartis Siemens Healthcare Private Limited BD Laboratoires Bio-Rad Céphéide Abaxis OraSure Technologies, Inc Société Sysmex Thermo Fisher Scientific Inc VIRCELL et plus………….

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché des diagnostics moléculaires au point de service comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 profils sur le diagnostic moléculaire au point de service, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Diagnostic moléculaire au point de service Structure du marché, principaux moteurs et contraintes

Principaux points saillants de la COT : marché mondial des diagnostics moléculaires au point de service

1 Aperçu du marché mondial des diagnostics moléculaires au point de service

2 compétitions mondiales du marché des diagnostics moléculaires au point de service par les fabricants

3 Capacité, production, revenus (valeur) mondiaux de diagnostic moléculaire au point de service par région (2022-2029

4 Offre mondiale de diagnostics moléculaires au point de service (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de diagnostics moléculaires au point de service, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse globale du marché des diagnostics moléculaires au point de service par application

7 profils/analyses mondiaux de fabricants de diagnostics moléculaires au point de service

Analyse des coûts de fabrication de 8 diagnostics moléculaires au point de service

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial des diagnostics moléculaires au point de service (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

