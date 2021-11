Marché du diagnostic du paludisme Recherche approfondie avec les facteurs déterminants de l’industrie et les prévisions 2021-2028

Les données statistiques et numériques qui ont été incluses dans le rapport sont représentées par des tableaux, des graphiques et des graphiques qui facilitent la compréhension des faits et des chiffres. Dans le rapport d’activité Marché du diagnostic du paludisme ; une analyse d’investissement systématique a été effectuée qui prévoit des opportunités imminentes pour les acteurs du marché. Les données compétentes et les techniques de prévision brillantes utilisées dans ce rapport sont synonymes d’exactitude et d’exactitude. Le rapport est une analyse méticuleuse du scénario existant du marché, qui couvre plusieurs dynamiques de marché. L’étude de marché d’un rapport Marché du diagnostic du paludisme de grande envergure prend en considération une analyse de l’attractivité du marché, où chaque segment est comparé en fonction de sa taille de marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale.

Le marché mondial du diagnostic du paludisme devrait atteindre une valeur estimée à 1063,92 millions USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026. L’augmentation des cas de maladies tropicales et la demande croissante de nouvelles techniques de diagnostic stimuleront le marché.

Concurrents clés du marché :

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial du diagnostic du paludisme sont ACCESS BIO. INC, Abbott, bioMérieux SA, Ortho Clinical Diagnostics, Thermo Fisher Scientific, PREMIER MEDICAL CORPORATION PVT LTD, Siemens Healthcare Private Limited, Bio-Rad Laboratories, Hemex Health, QuantuMDx Group Ltd, Meridian Bioscience Europe BV, Intellectual Ventures Management, LLC., Novartis AG, BD, FYODOR BIOTECHNOLOGIES, Drucker Diagnostics et autres

Marché mondial du diagnostic du paludisme par technologie (microscopie, test de diagnostic rapide (TDR), tests de diagnostic moléculaire), utilisateur final (hôpitaux, cliniques et soins de santé communautaires), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Développements clés sur le marché :

En janvier 2019, ERADA Technology Alliance Ltd a annoncé le lancement de son test de diagnostic salivaire du paludisme asymptomatique et asexué basé sur la salive pour le paludisme. Il est très utile car il détecte la maladie tôt et aide le patient à obtenir un traitement précoce et à empêcher la maladie de s’étendre davantage. L’objectif principal du lancement est de réduire l’incidence du paludisme dans le monde.

En mai 2017, Alera a annoncé le lancement de son test de diagnostic rapide qui sera utilisé pour détecter les infections palustres chez les patients asymptomatiques. Il a la capacité d’identifier les patients qui ont un niveau de parasitémie très bas. Ce nouvel appareil peut fournir des résultats en seulement 20 minutes et est très utile car on peut commencer son traitement.

Analyse compétitive:

Le marché mondial du diagnostic du paludisme est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché du diagnostic du paludisme pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché :

Le paludisme est généralement causé par les parasites plasmodium et se propage par les moustiques anophèles infectés. C’est l’une des maladies mortelles. Le diagnostic du paludisme est l’instrument et les méthodes utilisés pour traiter cette maladie. Certaines des technologies courantes de diagnostic du paludisme sont les tests de diagnostic moléculaire, la microscopie et les tests de diagnostic rapide. Si le traitement est commencé tôt, cette maladie peut être guérie facilement. La demande croissante de traitements avancés contre le paludisme au sein de la population alimente la croissance de ce marché.

Facteurs de marché

La demande croissante d’outils de diagnostic dans les pays d’endémie palustre stimulera la croissance du marché

Les progrès technologiques et le développement de l’outil de diagnostic du paludisme propulseront également la croissance du marché

Les investissements élevés du gouvernement pour réduire la prévalence de la maladie stimulent également la croissance du marché

La sensibilisation croissante de la population au paludisme stimulera également la croissance de ce marché

Contraintes du marché

Le nombre croissant de pays exempts de paludisme freinera la croissance du marché

La demande croissante d’outils de diagnostic à faible coût entravera également la croissance du marché

Segmentation : marché mondial du diagnostic du paludisme

Par technologie

Microscopie

Test de diagnostic rapide (TDR)

Tests de diagnostic moléculaire PCR conventionnelle PCR en temps réel (qPCR)



Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques

Soins de santé communautaires

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial du diagnostic du paludisme sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau des pays

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (en fonction de la personnalisation)

